В Банке России рассказали про гарантированный пенсионный план

- Недавно власти объявили, что будет новая пенсионная система - какой-то пенсионный план, с помощью которого можно копить. Для чего он нужен, если есть вклады? И как теперь рассчитать свою будущую пенсию?

Анатолий Ч., Тверь.

Владимир Таможников, директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России:

- Гарантированный пенсионный план (ГПП) - это возможность для граждан самим откладывать деньги на свою будущую пенсию. Это не очередная реформа - существующая система обязательного пенсионного страхования сохраняется. Но сейчас в этой системе на накопительную часть пенсии не поступает новых взносов, так как отчисления работодателя пересчитываются в страховую часть пенсии. ГПП позволит работнику увеличивать накопления, откладывая часть своей зарплаты. Это будет полностью добровольно, размер взносов может быть любым, его можно будет менять и приостанавливать уплату сколько угодно раз.

Смысл ГПП в том, чтобы приучить себя откладывать на пенсию пусть даже совсем небольшие суммы, например, вместо очередной чашки кофе положить деньги на пенсионный счет. Если делать это регулярно и достаточно долго, можно скопить значительную сумму и существенно увеличить свой доход в старости. Банковский вклад или индивидуальный инвестиционный счет больше подходят для того, чтобы хранить или инвестировать уже имеющиеся сбережения. А ГПП поможет сформировать накопления тем, у кого их нет - он подойдет работникам с зарплатой от 45 - 50 тыс. рублей. Как и банковский депозит, накопления в ГПП будут застрахованы государством на случай банкротства пенсионного фонда - с той лишь разницей, что в ГПП государством будет застрахована вся сумма сбережений (нет ограничения сверху в 1,4 млн руб., как в депозитах). Накопления в ГПП будут наследоваться, а если деньги понадобятся на лечение, в определенных случаях их можно будет получить досрочно. Кроме того, на ГПП можно будет перевести уже сформированные пенсионные накопления.

Следить за суммой денег в ГПП можно будет в мобильном приложении. Там будет калькулятор, который позволит рассчитать, на сколько имеющаяся сумма накоплений увеличит вашу будущую ежемесячную пенсию. Подать заявление на вступление в ГПП можно будет через работодателя, а чтобы стать участником системы, достаточно просто начать платить взносы. Часть взносов можно будет вернуть в виде налогового вычета - 13% от суммы взносов (до 6% от зарплаты). Если вы делаете взносы через работодателя - вычет получаете ежемесячно (а не раз в год) и автоматически, без необходимости личного обращения в ФНС.