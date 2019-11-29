Автоцентру «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева 15 лет

Крупнейший в Европе Автомобильный торговый центр «Москва» (АТЦ «Москва») на Каширском шоссе, принадлежащий девелоперам, владельцам группы компаний «Киевская площадь» Году Нисанову и Зараху Илиеву, отмечает свой 15-летний юбилей. По случаю дня рождения комплекса действующие на его площадке автосалоны, магазины автозапчастей, технические центры и другие сервисные службы предоставляют покупателям выгодные спецпредложения на товары и услуги. Праздничные акции продлятся до Нового Года и наверняка привлекут множество посетителей. Эксперты отмечают, что АТЦ «Москва» давно пользуется большой популярностью среди автолюбителей из России и стран ближнего зарубежья. Охотно сотрудничают с торговым центром и автодилеры, которые считают созданные Нисановым и Илиевым условия наиболее оптимальными и способствующими активному развитию бизнеса.

Новация, изменившая рынок

Секрет успеха АТЦ «Москва» кроется в уникальной концепции, которая была выбрана для развития комплекса в момент его основания в 2004 году. По сути, этот автоцентр стал первой в России площадкой, собравшей под одной крышей большинство популярных мировых автомобильных марок, а также конкурирующих дилеров. До того, как Нисанов и Илиев предложили подобный формат организации автомобильного торгового центра, многие эксперты сомневались, что такое вообще возможно.

Как рассказывает Зарах Илиев, проект по созданию этого автомобильного торгового центра был крайне сложным, но интересным. «До нас ведь никто не верил в то, что возможно собрать все конкурирующие марки машин под одной крышей. Но у нас получилось», - делится бизнесмен.

Благодаря уверенности и настойчивости девелоперов, довольно быстро проект стал успешным. Уже в 2005 году на территории «Москвы» открылась сервисная зона, резиденты которой занимаются обслуживанием и ремонтом автомобилей. В дальнейшем стратегическое развитие АТЦ осуществлялось путем наращивания, прежде всего, сервисной составляющей. В частности, там появилась возможность постановки транспортного средства на учет сразу после его покупки, и многие другие необходимые начинающим автовладельцам и водителям со стажем услуги.

А в 2011 году на площадке, созданной Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, начало работу экспертно-криминалистическое бюро. Его сотрудники – сертифицированные эксперты – проверяют данные автомобилей, а также всех собственников. Этот подход дает возможность уже на этапе покупки с высокой степенью вероятности гарантировать юридическую чистоту и прозрачность сделки по каждому транспортному средству. Впрочем, девелоперы, разумеется, предоставляют только аренду помещений, тогда как спектр сервисов – задача для привлечения клиентов непосредственно автоцентров и дилеров.

По сути, как отмечают специалисты, АТЦ «Москва» сразу развивался как комплексный торгово-сервисный центр, позволяющий исключить для покупателей любые проблемы, связанные с поиском подходящего автосервиса и оформлением документов. Работа по созданию столь уникальной площадки была кропотливой и потребовала от девелоперов особого подхода, в том числе, в вопросе привлечения ответственных арендаторов. Результатом усилий владельцев «Киевской площади» стало доверие к автоцентру как со стороны покупателей, так и со стороны сложившегося пула профессиональных автоконцернов, дилеров и технических служб, которые на протяжении многих лет работают в «Москве».

Центр широких возможностей

К юбилейному 15-летнему рубежу АТЦ «Москва» подошел в отличной форме. За 15 лет в АТЦ «Москва» продано более 1,5 млн автомобилей во все регионы России и страны СНГ. В центре работают более 30 автосалонов, занимающихся реализацией новых машин, а также автомобилей с пробегом. Кроме того, на территории «Москвы» действуют 50 станций технического обслуживания и диагностики, 100 магазинов запчастей и аксессуаров. Сервисная составляющая включает также тюнинг-ателье, автомойки, банки, нотариальные конторы, представительства страховых и кредитных организаций. Есть в автомобильном центре и комфортная зона отдыха, где можно перекусить.

Многочисленные отзывы посетителей торгового комплекса в интернете демонстрируют, что безусловным конкурентным преимуществом автоцентра Нисанова и Илиева покупатели считают большой выбор представленных машин в широком ценовом диапазоне. Фактически в «Москве» можно приобрести как отличную машину премиум-класса, так и авто средней ценовой категории зарубежных и российских производителей. Каждая модель представлена сразу в нескольких комплектациях, что тоже очень удобно. «Салоны работают в автоцентре на постоянной основе, нет каких-то фирм-однодневок», - отмечает, в частности, один из покупателей, который приобрел в «Москве» за последние несколько лет уже две машины.

Сплошные плюсы

Еще один большой плюс, о котором часто говорят покупатели - действующая в автоцентре система «Трейд Ин» - то есть возможность обмена бывшей в употреблении машины на новый автомобиль на приемлемых финансовых условиях. Плюс - постоянно действующие акции, как отмечают автолюбители, позволяют получать в подарок множество опций. Все эти факторы в совокупности дают возможность приобрести машину на максимально выгодных условиях.

Среди серьезных конкурентных преимуществ «Москвы» называют и сервисы по проверке юридической чистоты автомобилей с пробегом, хорошо поставленную информационную работу, в том числе возможность выбора по каталогу продукции, а также услугу по постановке машин на учет в ГИБДД. Заполнение бумаг и оформление документов, рассказывают люди, проходит очень быстро. Как и предпродажная подготовка автомобилей, которая происходит на глазах клиентов в чистых цехах профессиональными мастерами.

Многие отмечают и тот факт, что все технические и бумажные процедуры в «Москве» занимают совсем немного времени, благодаря чему выехать из автоцентра Года Нисанова и Зараха Илиева на приобретенной машине с уже оформленной страховкой, полностью проверенной техническими специалистами и поставленной на учет, можно буквально через два часа после покупки.

Один из арендаторов АТЦ «Москва» по имени Кирилл рассказал, что места в автоцентре ему с партнерами по бизнесу пришлось ждать долго. Зато после того, как они начали там работать «продажи идут отлично». «Главное, что мы поняли, так это виляние самого авторитета АТЦ… Каких-то обывателей нечестивых сюда не пускают, и, соответственно, те, кто работают – проверенные салоны с чистыми авто». Плюс, по словам мужчины, «красотища внутри, которая положительно влияет на покупателя и поднимает уровень доверия».

Удобно, эстетично, интересно

Все, кто хотя бы раз побывал в автоцентре, тоже отмечают продуманную инфраструктуру и современное эстетическое оформление АТЦ «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева. Например, тот факт, что посетители имеют возможность оценить все перспективы представленных автомобилей на панорамных лифтах и каскадах эскалаторов.

Отдельных похвал неизменно удостаивается и постоянно действующая на верхних этажах автоцентра экспозиция ретро-автомобилей, которая открылась в 2016 году по инициативе девелоперов. На выставке представлены уникальные экспонаты прошлого века отечественного и зарубежного автопрома, в том числе Роллс-Ройс кабриолет (1969 года), Форд внедорожник (1943 года), Москвич-401 (1954 года) и многие другие. «Мне очень понравился этот небольшой музей, кстати, в отличие от более известных музеев ретро-техники, совершенно бесплатный», - пишет, например, один из блогеров-урбанистов, рассказывающих о городской жизни и путешествиях по Москве.

Ну а визитной карточкой автоцентра с момента основания и по сей день остается сквозной атриум с многоярусной демонстрационной панелью, на которой ежемесячно обновляются автомобили. Конструкция не имеет аналогов в мире и создана по проекту лично Зараха Илиева, который, как известно, увлекается изобретательской деятельностью и имеет ряд патентов.

Уникальность в каждом решении

Маркетинговая, инженерная и эстетическая уникальность, открывающая новые возможности - так характеризуют эксперты практически все проекты, реализованные Годом Нисановым и Зарахом Илиевым.

Например, бизнесмены в 2015 году открыли на ВДНХ полюбившийся москвичам и гостям столицы Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Он не только является крупнейшим в Европе океанариумом, но и единственным в мире подобным комплексом, расположенным не на морском побережье. А весной 2019 года Нисанов и Илиев открыли в столице на месте отреставрированного ими старейшего московского трамвайного депо самый крупный в Европе гастрономический квартал «Депо». Таким образом, девелоперы стали драйверами тренда на развитие в России так называемых фудмоллов – многофункциональных пространств нового типа, сочетающих торговую и ресторанную части, а также зоны для интересного проведения семейного досуга.

Сейчас Год Нисанов и Зарах Илиев занимаются реализацией не менее значимых для города уникальных проектов. В частности, по старинным чертежам доходных домов позапрошлого века они возводят гостиницу неподалеку от Кремля на улице Варварка. В ближайшем будущем откроется и реконструированный бизнесменами Щелковский автовокзал. Старое здание этих «восточных транспортных ворот» столицы давно перестало справляться с пассажиропотоком. В обновленном виде автовокзал будет соответствовать современным требованиям, а его внешний вид, очертаниями напоминающий корабль, станет украшением столичного района Гольяново.

Примечательно, что все проекты Нисанова и Илиева – и новые, и давно реализованные – со временем не теряют актуальности, постоянно динамично развиваются и вносят существенный вклад в создание современной городской среды. В полной мере это утверждение относится и к отмечающему свой 15-летний юбилей автомобильному торговому центру «Москва», которому возраст не мешает всегда оставаться в тренде.