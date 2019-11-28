Помощь семьям с детьми: Даже банкротство работодателя не лишит вас пособий

Четыре вида выплат

По оценке международных экспертов, в России создана одна из лучших в мире систем социальной поддержки для семей с детьми. Важнейшую роль в ней играют пособия по материнству.

За счет средств Фонда социального страхования выплачивается четыре вида пособий по материнству. А именно:

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в срок беременности до 12 недель;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

КОМУ ПОЛАГАЮТСЯ?

Пособия от ФСС полагаются россиянам, которые застрахованы в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь речь идет о гражданах, которые работают по трудовым договорам.

Индивидуальные предприниматели и другие представители «самозанятого» населения могут рассчитывать на пособия из средств соцстраха, если добровольно встали на учет в ФСС РФ и уплатили взносы. Чтобы получать выплаты в 2019 году, нужно было добровольно застраховать себя в ФСС и перечислить необходимый взнос до конца 2018 года.

Пособие по уходу за внуком - только для работающих пенсионерок

Теперь разберемся, кто из членов семьи может получать выплаты от ФСС при появлении малыша.

• Мама ребенка: безусловно, она имеет право на все четыре вида пособий.

• Отец малыша: может получить вместо матери единовременное пособие при рождении ребенка. Для этого папе нужно принести своему работодателю справку с места работы мамы ребенка - о том, что она не воспользовалась своим правом на получение данного пособия. Кроме того, отец может вместо матери воспользоваться отпуском по уходу за ребенком - полностью или частично. Во время этого отпуска папа вместо мамы будет получать ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет.

• Тетя, бабушка, дедушка или иной член семьи, который собирается сидеть с ребенком: такие домочадцы, как и отец, при определенных условиях могут вместо мамы малыша получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Условия следующие. Во-первых, член семьи, планирующий ухаживать за ребенком, должен быть застрахован в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (см. выше). К примеру, неработающая бабушка-пенсионерка в эту категорию не попадает. А вот если бабушка работает по трудовому договору, то необходимое условие выполняется. Второй важный момент - нужно оформить по своему месту работы отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Напомним, этот отпуск может быть использован частями: мамой, папой и другими родственниками малыша.

Где можно воспользоваться

Изначально, в 2018 году, Фонд социального страхования ввел возможность использовать единственный реквизит - номер национальной карты «Мир» для перечисления пособий - в рамках проекта «Прямые выплаты». Этот проект сейчас действует в 59 из 85 регионов России и, как ожидается, до 2021 года охватит всю страну.

В то же время с 1 ноября 2019 года правило выплат на карты «Мир» по единственному реквизиту стало распространяться во всех регионах страны на выплаты пособий ФСС РФ в связи с отсутствием работодателя и/или необходимых средств у него. Речь идет о ситуациях, которые мы упоминали (см. в тексте «Если в организации финансы поют романсы»).

Как это работает

Все достаточно просто, поясняют в ФСС РФ. Для получения того или иного пособия по материнству в числе документов подается заявление по форме, утвержденной Фондом. В этом заявлении гражданин сам определяет, каким способом ем удобнее получить деньги - счет в банке, почтовый перевод или на карту «Мир». И указывает соответствующие реквизиты для перечисления. Для перечисления на карту «Мир» достаточно только ее номера, указанного на лицевой стороне карты.

При перечислении пособий по номеру карты «Мир» получателю от банка приходит СМС-сообщение с указанием суммы зачисления и наименовании вида пособия.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Если в организации финансы поют романсы

Сегодня в законодательстве предусмотрены четыре ситуации, когда получатели пособий по материнству вправе обратиться за выплатами напрямую в отделение Фонда социального страхования. По сути, это спасательный круг с гарантией перечисления денег на случаи, когда работодатель по тем или иным причинам уклоняется от выплат.

ФСС РФ предоставляет государственные услуги по обеспечению пособиями по материнству в таких ситуациях:

1 Если организация-работодатель прекратила свою деятельность на день обращения за пособием.

2 Если работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете (при этом применяются правила очередности списания денежных средств со счета, предусмотренные Гражданским кодексом России).

3 Если вступило в силу решение суда об установлении факта невыплаты пособий, но невозможно установить местонахождение работодателя и его имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить долг по выплатам.

4 Если на момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства.

Определяем нужный адрес

Заявление и другие документы, необходимые для назначения и выплаты того или иного пособия по материнству, нужно подать в территориальный орган Фонда социального страхования. Благодаря введению принципа экстерриториальности предоставления госуслуг, на сегодня у граждан есть выбор. А именно, можно обратиться в региональное отделение ФСС РФ:

• по месту регистрации своего работодателя,

• по своему месту жительства,

• по месту своего фактического проживания или временного пребывания.

Обратиться можно несколькими способами - опять же по выбору гражданина - получателя пособий. Вы вправе сделать это лично или через своего представителя, по почте либо через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), поясняют в ФСС РФ.

Фонд направит запрос в налоговые органы для подтверждения факта прекращения деятельности страхователем (то есть работодателем) на день обращения заявителя за пособием, при необходимости направит запрос в Пенсионный фонд РФ о заработке получателя пособия. Если все в порядке, вам назначат выплату.

Готовим документы: основной набор

При обращении за выплатой пособия понадобятся:

• заявление о назначении и выплате пособия (по утвержденной форме);

• паспорт заявителя;

• СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования);

• ИНН (при наличии);

• реквизиты банковского счета получателя.

ЧТО ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ

Кроме основного пакета документов, необходимого для получения любого из пособий по материнству, есть свои условия для конкретных выплат.

Для получения пособия по беременности и родам понадобятся:

• оригинал бумажного листка нетрудоспособности либо номер электронного листка нетрудоспособности;

• справка о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (либо заверенная копия справки), или заявление в Пенсионный фонд России (ПФР);

• документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка).

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка:

• справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС (до 23.10.2018 - по форме № 24, с 24.10.2018 - по форме № 1);

• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

• справка с места работы другого родителя или органа социальной защиты населения о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось.

Для получения единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности:

• справка о постановке на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель).

При возникновении сложных вопросов не нужно ломать голову - звоните в свое региональное отделение Фонда соцстраха.Фото: Иван ПРОХОРОВ

Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком:

• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

• свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) и его копия;

• справка с места работы матери (отца, обоих родителей) ребенка о том, что она (он, они) не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком; а в случае, если мать (отец, оба родителя) ребенка не работает либо учится очно по основным образовательным программам, нужно предоставить справку из органов соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) матери (отца) ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

• справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие (либо заверенная копия справки), или заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

В случае, если работник обращается за любым из указанных пособий, когда его работодатель «потерялся», то также необходимо представить вступившее в законную силу решение суда об установлении факта невыплаты работодателем пособия и постановление службы судебных приставов об окончании исполнительного производства.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Электронный родовый сертификат: будущая мама - не курьер

Напомним, по родовому сертификату ФСС оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности, роддомами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период. А также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни.

При нынешней бумажной форме женщина фактически выступает посредником по передаче информации между медицинскими учреждениями. При новом подходе не будет родового сертификата физически. Его переведут в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации.

Сейчас новый проект находится в стадии подготовки к пилотному тестированию в нескольких регионах нашей страны.

ПОЛЕЗНЫЙ СЕРВИС

Социальный навигатор: узнать все

Это бесплатное приложение для смартфонов, разработанное экспертами ФСС РФ, знает ответы на самые частые вопросы, которые возникают у будущих мам и семей с маленькими детьми.

• Какие пособия полагаются в той или иной жизненной ситуации?

• Какие документы нужны для оформления каждого из пособий?

• Как определяется размер выплат из средств соцстраха для семей с детьми?

А еще можно ввести свои данные в умный калькулятор, встроенный в приложение, и вы узнаете размер конкретного пособия в вашем случае. Благодаря этой функции также можно проверить, верно ли рассчитаны уже поступившие выплаты.

Если возникают вопросы, разногласия с работодателем, можно сразу написать электронное сообщение в Фонд - для этого в социальном навигаторе есть специальный раздел.

Как пользоваться приложением: социальный навигатор можно бесплатно скачать на гаджеты с операционной системой Андроид версии 4.4 и выше.

БУДЬ В КУРСЕ

Прямые выплаты на карты «Мир»: удобнее и быстрее

Удобный способ получения государственных пособий - их перечисление на карту национальной платежной системы «Мир», отмечают эксперты. Главное преимущество - возможность получать пособия только по номеру карты без представления каких-либо дополнительных банковских реквизитов.

- Способ зачисления пособий на карту «Мир» - это новая уникальная технология. Она позволяет зачислить получателю деньги значительно быстрее, чем по реквизитам банковского счета (как это делается в случае с другими банковскими картами. - Ред.), - рассказывают специалисты. - Зачисление на карту «Мир» занимает от 5 до 30 минут.

Получателю пособий не нужно узнавать, запоминать и записывать 20-значный номер счета в банке, наименование банка и прочие реквизиты. Карта всегда на руках, и ее номер можно просто переписать в заявление.