Алена Водонаева разразилась гневной отповедью про коротконогих девушек с рытвинами и ямами на лице

Алене Водонаевой палец в рот не клади. Звезда "Дома-2" умеет постоять за себя. Она с легкостью ставит на место хейтеров и не дает спуску недругам.

Алена Водонаева разразилась гневной отповедью. Звезда скандального шоу узнала о том, что ей перемывали кости в одном из интервью. "Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня? Придется посмотреть. Только вот не понимаю, куда засунуть этот просмотр между моими делами... Мне жаль свободное время тратить... Но, раз вы взорвали мне Директ с вопросом «ты видела?» придется найти время", - обратилась она к подписчикам.

alenavodonaeva Ну что, мне сказали что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня?

Алена едко высказалась, вероятно, по поводу заявлений своей заклятой подруги Ксении Бородиной. Во всяком случае именно вопросами о телеведущей "Дома-2" Водонаеву забросали в блоге. Как бы то ни было, Алена пообещала посмотреть эфир и дать более детальный ответ. А пока обнадежила публику заявлением: "Говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться, глупеешь и злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинает происходить. Ямы какие-то, рытвины... Тоже от злости наверное... Как посмотрю фильм про королеву Дубровки, так ответ напишу".

Отметим, Ксения Бородина упомянула Алену Водонаеву в интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!". Ведущая "Дома-2" вспомнила о конфликте с экс-участницей проекта, так как до сих пор не может простить бывшую подругу за то, что та сообщила о ее второй беременности.

borodylia Сильные личности не извиняются за то, что искренне считают правильным

"Когда я произношу фамилию «Водонаева», этот человек получает свою порцию хайпа. Пусть она идет и занимается чем-то! А она до сих пор выставляет скрины каких-то постов про меня… Хоть она это и отрицает, но именно она продала мою беременность! Ну хорошо, может, не продала, а рассказала... У меня был человек, который эту новость узнал. И это было конкретно от нее. Не поверить человеку этому я не могу", - заявила Бородина.