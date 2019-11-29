Ксения Боодина тратит два миллиона за 10 дней в Турции и закупает квартиры дочкам

Ксения Бородина живет на широкую ногу. Звезда "Дома-2" хорошо зарабатывает и может себе позволить многое. Она ведет несколько телепроектов, владеет двумя салонами красоты, также у нее есть три развлекательных центра. Немало средств приносит ей реклама в соцсетях. Телеведущая без ложной скромности утверждает, что практически первой придумала зарабатывать в блоге. По словам знаменитости, неплохо зарабатывает и ее муж Курбан Омаров.

Ксения Бородина входит в пятерку самых успешных блогеров России. На нее подписаны 13,4 миллиона человек. Ведущая "Дома-2" призналась, что за один пост она берет с рекламодателя 300-400 тысяч рублей. "По-божески берешь. Говорят, Ивлеева ломит по 1 млн за пост", - заметила ведущая YouTube-шоу "Алена, блин!". В ответ гостья заявила: "Я слышала про это".

borodylia Весь день расписан по минутам

Звезда рассказала, что раньше работала за бартер. Но потом поняла, что так не должно быть, ведь продавцы на ней зарабатывают. И одной из первых в России стала просить за услугу деньги. "Мне даже звонили многие артисты и спрашивали: «А так можно что ли?». Постепенно появились целенаправленные блогеры, которые стали раскручивать свои странички, чтобы их монетизировать", - вспомнила телеведущая.

Ксения также развеяла слухи о том, что ее муж, с которым она счастлива вот уже четыре года, сидит у нее на шее. Не секрет, что в Сети то и дело появляются высказывания о том, что якобы Курбан Омаров зарабатывает гораздо меньше звездной супруги. "Это абсолютная неправда. Никто не знает, сколько он на самом деле зарабатывает. И пусть это останется тайной. Мой муж совершенно самодостаточный человек, но он не кричит об этом на каждом углу. Я не стала бы никакого мужика содержать. Мой муж никогда в жизни у меня ничего не попросил", - заверила Бородина.

borodylia И поверь мне, женщина, которую ты полюбишь, будет как две капли воды похожа на тебя. Такая же сильная и мудрая. Такая же сбившаяся с пути, но идущая своей дорогой, своей правдой и верой...

Рассказала звезда риалити-шоу о том, сколько стоит ее заграничный отдых. Телеведущая не скрывает, что готова переплачивать за комфорт. Путешествуя на близкие расстояния, Ксения берет билеты в эконом-класс. Однако, если полет длится долго, выбирает бизнес.

borodylia Доброе утро

По словам Бородиной, в обычный отель заселиться она не может. Другие туристы ее узнают, постоянно "дергают" и не дают отдыхать. "Турция превратилась для нас в два миллиона рублей на десять дней", - призналась теледива.

Влетел в копеечку и отдых семейства в Швейцарии. Только за отель с панорамными окнами, джакузи на улице и личным бассейном у номера пришлось отдавать 150 тысяч рублей в сутки.

borodylia Наконец-то закончили нашу красавицу-веранду!

Ксения не отрицает, что балует своих дочерей - Марусю и Теону: "Мы им показываем мир - самые лучшие отели, самые лучшие курорты. У них дорогая одежда, лучшие школы, достойное образование, репетиторы. Девчонкам мы создаем определенный тыл. Квартиры закупаем, потому что не знаю, каких мужчин они встретят".