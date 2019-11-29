2019-11-29T16:23:05+03:00
Общество

Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?

Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
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Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета ДаниловаДиректор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова
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Отвечает Елизавета ДАНИЛОВА, директор департамента финансовой стабильности Банка России:

- С 1 октября 2019 года все банки и МФО должны вычислять показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН), когда принимают решение выдать кредит от 10 тысяч рублей. Это соотношение суммы платежей по всем займам заемщика (включая кредит, за которым он обратился) к его среднемесячному доходу. То есть доля дохода, которую заемщик будет тратить на обслуживание долгов.

Уровень ПДН важен для банка, поскольку определяет риски по кредиту. Если на выплаты у человека уходит больше половины его доходов, велика вероятность, что он не справится с платежами при ухудшении ситуации.

Что будет, если ПДН заемщика окажется выше 50%? О запрете на выдачу кредита речи не идет. Банки имеют право выдавать ссуды людям с любым ПДН. Но при выдаче таких кредитов банк должен предусмотреть риск невозврата, что может отразиться на стоимости кредита и в каких-то случаях ставка может возрасти.

Что можно сделать, чтобы решение было положительным?

1. Старайтесь, чтобы ваша кредитная история была положительной. Не допускайте просрочек по имеющимся кредитам.

2. Предоставьте банку все имеющиеся документы, подтверждающие получаемый вами доход.

3. Если в качестве созаемщика выступит ваша супруга (при условии, что она имеет стабильный доход), ваше совокупное значение ПДН будет ниже.

Если банки все же отказывают вам в кредите, разумнее подождать какое-то время, пока долг по автокредиту станет меньше. Конечно, кредит может улучшить жизнь уже сегодня, но важно, чтобы завтра он не создал серьезных проблем.

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