По медицинским показателям Невинный должен был находиться в коме. А он вместо этого выходил на сцену…

Вячеслав Невинный, блистательный актер, запомнился зрителям в том числе своими габаритами: он был одним из самых полных актеров в советском кино. Никто из зрителей не догадывался, какая драма за этим стояла.

В молодости Невинный был очень стройным (это видно в его первых фильмах), увлекался велоспортом, гонял по трекам - и периодически падал. После очередной травмы у него отказали ноги. Врачи поставили его перед ультиматумом: либо он навсегда лишится способности ходить, либо его начнут лечить, используя гормоны - и он резко прибавит в весе. Невинный выбрал второе. И так на свет появился «огромный артист», как его ласково называли коллеги. Этот толстяк мог быть то очаровательным, то отталкивающим, то зловещим - Невинному был подвластен большой диапазон ролей.

В молодости Невинный был очень стройнымФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЗВОНИЛА И СКАЗАЛА: «Я УШЛА ОТ МУЖА, КАК ТЫ ПРОСИЛ»

Всю жизнь Вячеслав Михайлович прожил с одной женщиной - актрисой Ниной Гуляевой (и, кстати, всю жизнь проработал в одном с ней театре - МХАТе). Поначалу именно Гуляева была во МХАТе большой звездой, а Невинный - молодым неизвестным актером. Он влюбился в нее сразу, а она обратила на него внимание значительно позже. Она тогда была замужем за другим актером - Михаилом Горюновым. Который был хорош всем, кроме своего пристрастия к алкоголю.

Всю жизнь Вячеслав Михайлович прожил с одной женщиной - актрисой Ниной Гуляевой (и, кстати, всю жизнь проработал в одном с ней театре - МХАТе)Фото: фотохроника ТАСС.

В одном телевизионном фильме, посвященном Невинному, Гуляева вспоминала: «Десять лет я с ним (Горюновым. - Ред.) мучилась, десять лет я все ждала, что он остановится. Тяжелая была жизнь у меня. А мне было уже 32. Славка все рядом ходил и ходил, ходил и ходил - и вот он мне стал нравиться. Год или два он за мной ухаживал, потом сделал мне предложение. Сказал: «Я хочу иметь от вас детей». Мы сняли с ним квартиру, появился у нас Славочка (сын. - Ред.), и стали мы с ним жить-поживать, добра наживать. И я очень потом жалела, что эти десять лет ушли в никуда…»

В других интервью Гуляева вспоминала, что, решив расстаться с мужем, просто вышла ночью из дома, дошла до телефонной будки на Арбатской площади, из нее позвонила Невинному и сказала: «Вот я ушла, как ты просил». Он немедленно примчался на Арбат. Но оттуда ехать влюбленным было некуда: Невинный жил в общежитии. Стали обзванивать всех знакомых, и с огромным трудом нашли угол у актрисы Татьяны Забродиной. И потом, до того, как снять квартиру, долго жили по чужим.

Причем поначалу Гуляева и Невинный жили вместе, не расписываясь: формально она все еще была замужем за Горюновым. И тот жену просто так не отпускал - клялся, что бросит пить, умолял вернуться. Она возвращалась и уходила несколько раз - вопреки обещаниям, у Горюнова случались запои хуже прежних. Еще Горюнов хотел выяснить отношения с Невинным - а тот сказал: «Если Мишка будет меня бить, я отвечать не буду – я как бы виноват перед ним»…

Мучения длились довольно долго. Но все заканчивается. И в 1965 году, 30 ноября, в день, когда Невинному исполнился 31 год, они с Гуляевой поженились. У них к тому моменту уже родился сын, Вячеслав Невинный-младший. Свадьбу отметили совсем скромно («брак был для нас формальностью»). На торжество из Тулы приехали отец и мать молодого мужа, вот с ними - и еще с артистами из театра - и посидели, выпив шампанского.

К середине 70-х Невинный сыграл в кино уже больше 20 ролейФото: GLOBAL LOOK PRESS

НА СЪЕМКАХ «ГОСТЬИ ИЗ БУДУЩЕГО» ИГРАЛ СО ШКОЛЬНИКАМИ В САЛОЧКИ

К середине 70-х Невинный сыграл в кино уже больше 20 ролей. Но подлинная слава пришла к нему после фильма Леонида Гайдая «Не может быть!..» по рассказам Михаила Зощенко. До того Гайдай уже пробовал Невинного на роль Жоржа Милославского в «Иване Васильевиче», но предпочел ему Леонида Куравлева - и, видимо, правильно сделал. А вот в роль брата жены Горбушкина, продавца пива, Невинный вписался идеально. И с ходу нашел с режиссером общий язык.

Невинный вспоминал, что Гайдай не любил говорить «стоп» после того, как сцена заканчивалась. Говорил актерам: «Продолжайте играть! Вы же в роли! Подумайте, что органично для вашего персонажа. Как бы он поступил?» Некоторых актеров это приводило в бешенство, а Невинному нравилось. «Я поначалу не мог понять, зачем ему это нужно. И даже однажды спросил: «Леонид Иович, зачем вы это делаете? Из хулиганства?» Он ответил: «Нет. Иногда актер может сотворить такое, чего и сам не ждет, а я потом могу этот кадр вставить в какую-нибудь другую сцену. Иногда достаточно сделать такую крошечную вставку, и сцена может стать не просто смешной, а уморительной».

Подлинная слава пришла к нему после фильма Леонида Гайдая «Не может быть!

Однажды Гайдай попросил Невинного найти «фамильный жест» для персонажа. Невинный сперва не понял, что имеется в виду. Гайдай объяснил: «Есть люди, которые, разговаривая, делают такое движение головой, будто у них шея болит… Что это значит, никто не понимает, но роль окрашивается. «Фамильный жест», особенно если это характерная, комедийная роль, всегда хорошо работает». И в результате Гайдай с Невинным придумали для братца Горбушкиной характерное движение: произнося: «А-ха», — он вытирает двумя пальцами — большим и указательным — углы рта.

«И так как в фильме это несколько раз повторялось, то возник какой-то жульнический полутюремный подтекст роли, что-то наглое, нахрапистое и угрожающее… Помните, когда Светин вылезает из дырки в заборе и смотрит на меня, а я делаю свой «фамильный жест», он тут же прячется обратно… Тот герой сразу понял, с кем имеет дело и что его ждет. Без слов» - вспоминал Невинный в интервью.

Еще одна знаменитая роль Невинного была сыграна в середине 80-х: он стал космическим пиратом Весельчаком У в «Гостье из будущего». На этапе подготовки ничто не предвещало, что «Гостья» станет любимым фильмом целого поколения. Невинный не горел желанием в ней сниматься, и, по легенде, режиссер Павел Арсенов уговорил его, пообещав, что его партнером станет Михаил Кононов (Вячеслав Михайлович относился к нему с большим уважением). А Кононова Арсенов в свою картину завлек обещанием, что с ним будет играть Невинный…

Семен Бузган, сыгравший в фильме школьника Колю Садовского, вспоминал, что Невинный очень тепло относился ко всем актерам-детям, и в перерывах между съемками играл с ними в салочки (комплекция не была ему помехой). После картины Невинного узнавали дети со всей страны. А он, не ждавший такой популярности «Гостьи», говорил: «Не понимаю, что все так с этой ролью носятся. Я просто сделал свою работу, и все!»

Еще одна знаменитая роль Невинного была сыграна в середине 80-х: он стал космическим пиратом Весельчаком У в «Гостье из будущего»

ПРОКЛЯТЫЙ СПЕКТАКЛЬ И ПАДЕНИЕ С ПЯТИМЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ

Проблемы со здоровьем преследовали Невинного всю жизнь. В 1997 году во время репетиции спектакля «Тойбеле и ее демон» по пьесе лауреата нобелевской премии Исаака Башевиса Зингера он провалился в люк на сцене, который случайно оставили открытым. И рухнул с почти пятиметровой высоты. У него были сильно повреждены ребра, легкое и рука. (Спектакль этот вообще потом назвали «проклятым»: исполнители главных ролей в нем, Елена Майорова и Сергей Шкаликов погибли, после чего «Тойбеле» от греха подальше сняли с репертуара).

Потом случилась небольшая автомобильная авария в гараже: Нина Гуляева сидела за рулем машины и случайно наехала мужу прямо на ноги… А под конец жизни Невинный лишился ног из-за гангрены.

У него был диабет, на который он не очень-то обращал внимания - предпочитал махнуть рукой и на болезнь, и на врачей, которым особо не доверял. Игорь Шарипов, врач, которому с Невинным все-таки удалось подружиться, с изумлением вспоминал, что у актера были катастрофические показатели сахара в крови - 25 миллиграммов. У большинства диабетиков при показателе 20 наступает кома, а Невинный умудрялся со своим сахаром играть на сцене.

Но это наплевательское отношение к здоровью обернулось совсем печально. У Невинного началась гангрена, ему ампутировали сначала одну ногу, а через какое-то время и другую. Несмотря на это, он выходил на сцену (хотя играть на протезах при весе в 140 килограммов было мучительно). В последний год жизни у него еще и сильно ухудшилось зрение - он в основном слушал радио. Иногда на него наваливалась депрессия, и он плакал сутками напролет. И тем не менее, надеялся еще выйти на сцену, на дому репетировал новый спектакль. Мечтал встретить в МХТ свое 75-летие, до которого не дожил нескольких месяцев.

Пока он мог выходить на сцену и играть, выходил, даже из последних сил. Уже еле-еле добираясь до гримерки, задыхаясь по пути. И при этом говорил: «Все должны видеть не страдающего, а жизнерадостного актера... Буду играть, пока есть силы».

Вспоминают, что Невинному, жившему на Тверской улице аккурат напротив Камергерского переулка и здания МХТ, в последние годы было трудно спуститься в подземный переход а потом подняться из него. Он переходил улицу просто так, по поверхности, хотя в этом месте нет светофора. И водители, узнав актера, не только останавливались и давали ему пройти, а аплодировали…