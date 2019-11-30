Невинный Весельчак

Посмотрев «Берегись автомобиля», я узнала о Вячеславе Невинном. Мне было лет эдак восемь. И это притом что в главных ролях были Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов. А рядом - Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, Георгий Жженов, Ольга Аросева… И тем не менее автослесарь в исполнении Невинного умудрился стать заметным, просто открыв пустой гараж и почесав за ухом в черно-белом фильме 1966 года.

С такой фактурной внешностью он должен был быть одинаковым во всех ролях, но одинаковым он не был. Узнаваемым - да. Уже потом я поняла, что слышала его голос во многих мультфильмах, на которых росла, но не знала, что Ежика в тумане звал именно он, встревоженный и нежный. А уж после, когда он стал Весельчаком У в фильме «Гостья из будущего», весь наш класс его считал абсолютным злодеем. Хотя именно эту роль Невинный не слишком любил вспоминать.

Он мог играть обывателей, говорить пошлости, как в «Гараже» Рязанова. Мог вписываться в круг гоголевских или чеховских персонажей. Мог изобразить даже Громозеку. Или продавать пиво в «Не может быть!» с песней, что «губит людей вода». И всегда он был естественным.

Тульский мальчик, которого во дворе прозвали Чудо, рос в коммуналке. Отец работал на оружейном заводе, мама была секретарем-машинисткой. Однако существовал еще Дворец пионеров, с которым связаны первые актерские опыты. Драмкружок, Тульский ТЮЗ после первого провала при поступлении во ВГИК. Невинный был упрям, поскольку чувствовал себя актером с детства и сдаваться не собирался.

Поступил в Школу-студию МХАТ и оставался верен своему театру всегда. Он нашел во МХАТе главную любовь своей жизни - актрису Нину Гуляеву, с которой прожил 40 лет. Когда начал ухаживать за ней, Гуляева играла Суок и куклу наследника Тутти в «Трех толстяках», и Невинный предложил, что будет создавать за сценой шум, который возникает при освобождении Суок из коробки.

Памятник актеру на Троекуровском кладбище в Москве.Фото: Аца КОШТЭ

В одном из интервью он говорил, что откажется, если ему предложат просто «повторение пройденного». Но у него был такой багаж за спиной, что не повторять было трудно авторам и режиссерам. Не Вячеславу Михайловичу.

Юрий Норштейн рассказывал, что для озвучки того самого медвежонка Невинный бегал по студии. Он хотел довести себя до состояния, когда его герой действительно находится в панике, он ищет друга и зовет. С Невинного лился пот, он подходил к микрофону наконец, и все было безупречно.

В последние годы бегать он уже не мог. И ходить не мог. Сахарный диабет, несколько ампутаций. Он еще репетировал в пьесе «Наследник», к юбилею: было решено, что играть Невинный будет в инвалидном кресле. Но 31 мая 2009 года его не стало. На Троекуровском кладбище, на аллее актеров, его памятник кажется одним из самых трогательных. Актерская мантия, перекинутая через крест, и две театральные маски, трагическая и комическая. Лежащие как домашние тапочки. Тоже очень естественно. Так, как он и играл.

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Вячеслав Невинный, блистательный актер, запомнился зрителям в том числе своими габаритами: он был одним из самых полных актеров в советском кино. Никто из зрителей не догадывался, какая драма за этим стояла.

В молодости Невинный был очень стройным (это видно в его первых фильмах), увлекался велоспортом, гонял по трекам - и периодически падал. После очередной травмы у него отказали ноги. Врачи поставили его перед ультиматумом: либо он навсегда лишится способности ходить, либо его начнут лечить, используя гормоны - и он резко прибавит в весе. Невинный выбрал второе. И так на свет появился «огромный артист», как его ласково называли коллеги. Этот толстяк мог быть то очаровательным, то отталкивающим, то зловещим - Невинному был подвластен большой диапазон ролей. (Читать далее)