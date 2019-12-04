Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс: «В этом году на наших мероприятиях подписано более 1600 соглашений на 9 трлн. р.»

Фонд Росконгресс – крупнейший организатор международных конгрессных мероприятий, среди которых Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум в Сочи, Российская энергетическая неделя и др. В конце ноября в Лондоне завершился Российско-британский бизнес-форум. Итоги работы Фонда Росконгресс в 2019 году подвел его директор, председатель правления Александр Стуглев.

- Александр Анатольевич, каковы итоги Российско-британского бизнес-форума, завершившегося в Лондоне?

- В этом году программа V юбилейного Российско-британского бизнес-форума была посвящена самым актуальным вопросам развития цифровых технологий в промышленности, торговле, банкинге. Россия традиционно занимает ведущие позиции в мире по интеграции самых смелых и эффективных решений в этих отраслях.

Стоит отметить, что в этом году мы увидели большую заинтересованность в такой коммуникационной платформе, как бизнес-форум, среди представителей экономического истеблишмента России и Великобритании, в том числе руководителей деловых ассоциаций, государственных и частных компаний, а также молодых лидеров бизнеса, развивающих инновационные проекты в сферах информационных технологий, розничной торговли и финансовых услуг в обеих странах.

Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в работе ПМЭФ. Предоставлено Фондом Росконгресс

Впервые на площадке Форума состоялась конференция «Соотечественники-предприниматели: перспективы сотрудничества». Это новый и по-своему уникальный в Европе формат коммуникации между нашими соотечественниками.

Отдельное внимание на прошедшем Форуме было уделено развитию сотрудничества в сфере цифровых технологий, которое является одной из важных целей взаимодействия двух стран. Так, на РББФ состоялась премьера российской системы искусственного интеллекта Dasha.AI, обеспечивающего выполнение всех функций call-центров: от поиска сотрудников для компании до обработки заказов клиентов. Британская компания IXcelerate анонсировала строительство в Москве двух data-центров, обеспечивая прямые инвестиции в российскую ИТ-индустрию.

Одним из самых заметных событий Форума стало объявление о запуске в Великобритании и других странах Европы работы российской платежной системы «Мир» через эквайринг компании PayXpert.

Фонд Росконгресс в очередной раз выступил соорганизатором Форума в Лондоне. Ключевую работу по организации мероприятия проводит торговое представительство Российской Федерации в Великобритании. Именно это учреждение обеспечивает внешнеэкономические интересы нашей страны и отвечает за развитие бизнес-контактов двух государств. Кстати, открывшись 24 февраля 1920 года, оно фактически стало первым торговым представительством России за рубежом, и именно с него началась история образования института российских торгпредств в иностранных государствах. В следующем году торговому представительству Российской Федерации в Великобритании исполняется 100 лет.

Русский Дом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Предоставлено Фондом Росконгресс

В Форуме в Лондоне мы видим большой потенциал. Подобный международный формат мероприятия позволяет укрепить уже устоявшиеся отношения с партнерами и оказывает содействие в поиске удачных деловых контактов. На площадке мероприятия наша организация заключила важный документ – Соглашение о сотрудничестве с Российско-британской торговой палатой. Документ был подписан председателем совета директоров Российско-британской торговой палаты, членом наблюдательного совета Фонда Росконгресс Роджером Маннингсом. Благодаря этому соглашению мы сможем еще более активно взаимодействовать с нашими британскими партнерами, в том числе в рамках подготовки и проведения ключевых мероприятий Фонда Росконгресс – Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Традиционно, участники именно из Великобритании в Санкт-Петербурге составляют одну из самых крупных бизнес-делегаций. Так, в этом году ПМЭФ посетило 312 британских предпринимателей и представителей бизнес-сообщества.

- Деятельность Фонда Росконгресс направлена на создание и продвижение позитивного имиджа России. Можно ли назвать данное мероприятие одним из проявлений признаков «оттепели» в отношениях между Россией и Великобританией?

- Главная цель Форума – развитие российско-британских экономических отношений и торгово-инвестиционного сотрудничества с международными деловыми кругами. Очевидно, что уже сейчас мы можем говорить о заинтересованности обеих сторон в данном Форуме. Уникальность данного мероприятия заключается в том, что концентрация представителей органов власти, международной, британской и российской политической элиты в сочетании с главами крупных компаний, а также руководителями общественных организаций, ассоциаций и институтов дает колоссальный толчок в налаживании отношений.

Я бы хотел еще раз отметить важную роль в создании и поддержании имиджа России торгового представительства Российской Федерации в Великобритании и торгового представителя нашей страны Бориса Георгиевича Абрамова, с которым мы тесно работаем на протяжении долгих лет.

На V юбилейном Восточном экономическом форуме. Предоставлено Фондом Росконгресс

Благодаря их помощи у Фонда Росконгресс есть действующий региональный партнер в Великобритании – это член Палаты лордов Парламента Великобритании, руководитель платформы Supply Finder Ltd лорд Уэверли, при поддержке которого удается информировать британское деловое сообщество о возможностях, предоставляемых бизнесу на проектах Фонда. Лорд Уэверли принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме и мероприятиях Российской энергетической недели и высоко оценил значимость данных площадок для налаживания контактов и знакомства с мнениями экспертов.

- Фонд Росконгресс – крупнейший организатор международных конгрессных, выставочных и общественных мероприятий в России. Каковы ближайшие планы Вашей организации?

- Конец ноября – время подвести итоги года, построить планы на 2020 год, и деловая площадка в столице Великобритании стала подходящим местом для этого.

Круглогодично идет подготовка мероприятий в Санкт -Петербурге (ПМЭФ) и на Дальнем Востоке (ВЭФ). Сейчас мы уже активно готовим мероприятия начала 2020 г.: это и проект «Русский дом» в швейцарском Давосе, и Российский инвестиционный форум в Сочи.

Кроме того, Лондон стал отправной точкой для совещаний, посвященных организации одного из главных мероприятий Мирового энергетического совета. Уже сейчас мы начали активную подготовку к проведению 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 г. Весь период подготовки к этому мероприятию в столице Великобритании будет работать постоянный представитель Фонда Росконгресс.

- Ключевые годовые показатели для Росконгресса?

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий. На площадках Росконгресса в этом году работали более 15 тыс. представителей СМИ. В нашу аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 117 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира. В этом году в рамках мероприятий Фонда было подписано свыше 1600 соглашений на сумму 9 трлн руб.

Гала-матч по хоккею на Российском инвестиционном форум в Сочи-2019. Предоставлено Фондом Росконгресс

Продолжает развиваться наш проект «Территория инноваций» – специальная программа, выставка и презентационная площадка для инновационных проектов и высокотехнологичных российских стартапов.

Совместно с «Территорией инноваций» развивается и еще одно перспективное направление деятельности Фонда, которое мы запустили в этом году – Business Priority. Это проект, созданный для развития стандарта качества инновационных стартапов. Партнерами уже выступили Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям и Фонд «РК-Инвестиции». В рамках проекта проходит отбор, экспертиза и поддержка инновационных стартапов, а также привлечение инвестиций. Планируется создание венчурного фонда «РК-Венчур» и большая программа развития инновационных бизнесов. Экосистема Фонда Росконгресс оказалась плодородной почвой для роста и развития инновационных компаний как в России, так и на глобальном рынке.

Отдельно прорабатывается спортивная программа каждого форума, которая с каждым годом привлекает все большее количество участников. В мероприятиях Фонда Росконгресс уже приняли участие легенды спорта, завоевавшие более 50 золотых олимпийских медалей, руководители более 20 ведущих международных спортивных федераций, оргкомитетов крупнейших соревнований, национальных олимпийских комитетов. В этом году был дан старт круглогодичной программе Roscongress Sport Club, созданной при участии Фонда «РК Спорт», которая позволит аккумулировать самые современные компетенции и подходы при организации и проведении спортивных и деловых мероприятий, совместно с национальными федерациями, клубами и оргкомитетами.

Сергей Шнуров на Торжественном приеме от имени Оргкомитета ПМЭФ. Предоставлено Фондом Росконгресс

Важнейшей частью деловых мероприятий Фонда Росконгресс является культурная программа, которая традиционно, наряду со спортивной программой, вызывает огромный интерес как со стороны участников форумов, так и со стороны средств массовой информации. Мероприятия Фонда имеют широкую географию и проходят по всему миру, что позволяет участникам познакомиться с новыми регионами и странами, их историей, традициями и культурой. Так, например, в рамках Фестиваля культуры, состоявшегося на Петербургском международном экономическом форуме, было организовано более 100 мероприятий различной направленности. Свои программы подготовили музеи, театры, концертные площадки, выставочные центры, парки и усадьбы Санкт-Петербурга. Музыкальный фестиваль «От классики до рока» на Дворцовой площади за два дня собрал около 90 тыс. человек. Жители и гости Санкт-Петербурга услышали Андреа Бочелли, Аиду Гарифуллину, популярнейшую группу БИ2. На мероприятиях Фонда в течение года выступили также Григорий Лепс, группа «Несчастный случай», Симфонический оркестр «Таврический», оркестр Тихоокеанского военно-морского флота, Сергей Шнуров и группировка «Ленинград».

Кроме того, Фонд Росконгресс впервые стал партнером открытия Московской Международной биеннале современного искусства. В экспозиции представлены работы известных современных художников из разных стран.

Большое внимание мы уделяем вопросам развития социальной повестки: так как сейчас бизнес стал социально ориентированным, компании тратят много времени на это направление работы как внутри, так и внешне, создавая свои собственные благотворительные фонды. Наша стратегическая инициатива – социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум направлена на установление и поддержание стабильного диалога между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Платформа способствует развитию социально ориентированного общества в России, продвигает социальную повестку и создает инструменты обратной связи в рамках существующих форумов и за их пределами. В ее работе на наших ключевых площадках традиционно принимают участие ведущие российские и зарубежные эксперты, происходит обмен опытом и мнениями на глобальном уровне и формируется основа для взаимовыгодного международного сотрудничества в области решения социальных задач. Сегодня внимание к ним приобретает дополнительную важность.

- Как Вы считаете, меняется ли качество подготовки к мероприятиям со стороны участников?

Участники убедились в эффективности деловых платформ, организованных Фондом Росконгресс, убедились в тех преимуществах, которыми они обладают, и стали намного серьезнее подходить к своей работе как до мероприятия, так и во время форума, и к тем задачам, которые ставят перед собой. Одна из ключевых целей, которую Фонд считает приоритетной – успех участников, это главное достижение организаторов. Мы заинтересованы в том, чтобы форум был эффективным инструментом работы тех, кто выбирает наши площадки как инструмент коммуникации.

- Как Вашей команде удается организовывать такое количество мероприятий в году?

Одним из ключевых элементов и приоритетов в работе Фонда Росконгресс является своевременное планирование подготовки всех мероприятий. Именно от создания грамотной дорожной карты зависят четкость и успех каждого события. Безусловно, здесь помогает богатый опыт и профессионализм всей команды, который подтверждается на каждом нашем мероприятии как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день мы обладаем всеми ресурсами для проведения мероприятий самого высокого уровня. Фонд Росконгресс – это команда опытных организаторов, и я с уверенностью могу заявить, что мы способны создавать события в любых условиях.

В 2019 г. мы продолжили развивать важные для нас направления: проект «Пространство доверия» и его составляющие – социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и «Территория инноваций».

Кроме того, уже два года работает информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс – специально разработанная интерактивная платформа, которая содержит данные по сессиям, спикерам и модераторам, а также аналитические материалы и темы повестки, обсуждаемые на всех наших проектах.

Что касается мероприятий, то я бы не стал выделять какие-то приоритетные площадки. Фонд Росконгресс ставит перед собой самые высокие задачи: при подготовке каждого события используются наработки прошлых лет, а постоянно повышающиеся критерии и требования, международные стандарты позволяют нашей команде каждый раз находить новую мотивацию. Я убежден, что без мотивации и любви к своему делу невозможно показывать высокие результаты.

Справка «КП»

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 117 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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