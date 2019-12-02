Путин и Си Цзиньпин открыли главный проект десятилетия

У Владимира Путина начался месяц «больших географических открытий». На прошлой неделе президент запустил новую трассу Москва - Санкт-Петербург, прошли пара дней и в строй введен проект еще более грандиозный. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам газа из России в Китай по новому газопроводу «Сила Сибири».

Путину все чаще приходится открывать то, что когда-то он сам и закладывал. В сентябре 2014 года президент вместе вице-премьером Китая Чжан Гаоли в Якутске присутствовал при символическом соединении первого звена будущего газопровода. Прошло пять лет — и газовые ворота в Китай готовы.

2200 километров трубопровода проложены по тайге, а это почти в два раза больше длины «Северного потока». Проектная мощность — 38 млрд кубометров газа в год. По прогнозам главы минэнерго Александра Новака, за 30 лет, на которые подписан контракт на поставку газа в Китай, Россия получит более 300 миллиардов долларов. «Сила Сибири» связала Иркутский и Якутский центры газодобычи и позволит газифицировать населенные пункты вокруг Ленска, Нерюнгри, Сковородино и Благовещенска.

- Мы начинаем поставки российского трубопроводного газа в Китай, что выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, - заявил Путин. - Контракт, подписанный нашими странами, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли, за 20 лет по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будет поставлено свыше триллиона кубометров газа.

Пуск «Силы Сибири» важнейший экономический проект года, а возможно, и десятилетия. Но он имеет большое значение и для внутреннего рынка - по газопроводу газ будет идти не только в Китай, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире.

- Разрешите дать команду на открытие линейного крана на границе? - спросил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

- Разрешаю, начинайте! - ответил Путин из Сочи.

- Поехали! - подтвердил Си Цзиньпин из Пекина.

- Поставки газа в Китай начались! - доложил оператор.

Следующее «географическое открытие», которое предстоит сделать Путину в ближайшее время, это запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста. А вслед за ним пойдут газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток-2».