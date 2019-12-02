СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-02T12:13:09+03:00

Торжественная церемония была проведена с помощью телемоста [видео]

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили магистральный газопровод "Сила Сибири".

Торжественная церемония начала поставок топлива по восточному маршруту состоялась в понедельник, 2 декабря. Лидеры двух стран общались друг с другом с помощью телемоста.

"Мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень", - сказал Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747264" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири».

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ИСТОЧНИК KP.RU