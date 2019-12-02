Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили магистральный газопровод "Сила Сибири".
Торжественная церемония начала поставок топлива по восточному маршруту состоялась в понедельник, 2 декабря. Лидеры двух стран общались друг с другом с помощью телемоста.
"Мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа. Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень", - сказал Владимир Путин.
Владимир Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири».
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ИСТОЧНИК KP.RU