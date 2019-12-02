Захарченко и Соколов осваиваются за решеткой

В СМИ заброшена утка: бывший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко заявил, что его решили "крепить" в мордовской Исправительной колонии №5. Именно туда его этапировали после приговора, который изолировал его от общества на 12,5 лет.

"Он находится в помещении с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. Также каждый его шаг отслеживают камеры, а мыться и на прогулки он ходит под конвоем. Не разрешают коррупционеру и общаться с другими осужденными", - сообщил источник распространителю этого понедельничного фейка.

Новость действительно странная. Во-первых колония №5 считается "красной": туда отправляют отбывать сроки генералов и полковников разных служб и ведомств, а это гарантирует то, что "ворон ворону глаз не выклюет". Во -вторых, такое размещение осужденного - грубое нарушение внутренних приказов, на которые ни один сотрудник колонии просто не пойдет.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия к полудню также прокомментировали этот информационный выпад: "Распространенная информация не соответствует действительности и полностью выдумана, потому что в настоящее время осужденный Дмитрий Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в колонию. За это время он вообще ни с кем не общался, кроме своего адвоката, который осведомлен об условиях содержания своего подзащитного".

Действительно, во время пребывания в карантинном отделении осужденные полностью изолированы от основной массы осужденных. Прогулки также проходят в специально оборудованном отдельном дворике. Баня находится на территории колонии, куда осужденные, содержащиеся в карантинном отделении, как и все остальные, передвигаются строем под контролем представителя администрации учреждения.

В ведомстве подчеркнули, что "ВИЧ-инфицированнных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет". Кроме того, и сам Захарченко каких-либо жалоб на условия содержания и претензий к администрации исправительной колонии не высказывал. А это еще раз доказывает, что предвзятого, или какого-то особого отношения к нему нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как стало известно "Комсомолке" историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, доставлен в следственный изолятор "Бутырка", где помещен в специальную камеру психбольницы. Доцент находится в окружении внимательного персонала. Все они ожидают своей очереди на судебную экспертизу.

Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, доставлен в следственный изолятор "Бутырка", где помещен в специальную камеру психбольницыФото: Артем КИЛЬКИН

- Адвокат запросил для подзащитного психиатрическую экспертизу в "Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского". Это вовсе не означает, что в Санкт-Петербурге нет возможностей для проведения подобных психиатрических экспертиз. Просто если она будет проведена в Сербского, и Соколова признают невменяемым, то больше с этим уже никто не поспорит. Именно потому его привезли в Москву.Сейчас он в достойном окружении: среди людей, которые могут ассоциировать себя с Наполеоном, Гитлером, прочими историческими и сказочными персонажами, и постепенно сходит с ума, - пояснил "КП" источник в следствии.

После экспертизы Соколова перевезут в Питер, где пройдет суд.

Напомним, Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Историк пытался посреди обмелевшей Мойки утопить отрезанные женские руки. Пытался таким образом скрыть в реке расчлененное тело убитой им на почве ревности сожительницы. Кстати, именно к подобным ситуациям может привести ужесточение закона о "семейном насилии".