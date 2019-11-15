Экс-полковник МВД Захарченко этапирован в колонию

15 Нояб. 13:53 2019-11-15T14:17:21+03:00

Он будет отбывать наказание в тюрьме для бывших сотрудников силовых структур

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Осужденный за взяточничество экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко этапирован в колонию. Об этом его адвокат Александр Горбатенко сообщил в пятницу, 15 ноября.

"Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию", - сказал представитель стороны защиты.

Согласно его данным, Захарченко будет отбывать наказание в специализированной тюрьме, где содержатся такие же заключенные, как и он - бывшие сотрудники силовых структур. О каком именно учреждении идет речь, станет известно позже, передает РИА Новости.

Напомним, что Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 118 миллионов рублей по обвинению в получении взяток, однако позднее суд смягчил наказание и сократил срок отбывания наказания на полгода.

Сайт kp.ru писал, что перед тем, как этапировать бывшего полицейского в колонию, его наделили статусом опасного заключенного, склонного к побегам и нападениям на правоохранителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714058" frameborder="0"></iframe> Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

ИСТОЧНИК KP.RU