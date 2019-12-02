«Он щупленький дрищ с диатезом»: Настя Рыбка рассказала, как соблазняла Павла Дурова

Секс-авантюристка Настя Рыбка завязала с криминальным прошлым и ищет себя... в журналистике: в паре с ведущим Семеном Закружным она рассказала о жизни в Арабских Эмиратах в новом шоу онлайн-платформы Premier.one «Хочу сибаса». Странное на первый взгляд название проекта - это хулиганский эвфемизм нецензурного фразеологизма, означающего непреодолимое желание переехать в другую страну.

Ведущие рассказали о разных визах, дающих право жить в ОАЭ, об особенностях государственного устройства и повседневного быта, а также взяли интервью у нескольких россиянок, постоянно живущих в этой стране. Своим опытом поделились как добропорядочные жены, девушки-фрилансеры, работающие в ОАЭ, так и проституирующие особы, обслуживающие богатых арабов.

Рассказала Настя Рыбка и о своей жизни в Эмиратах. По ее словам, еще год назад ей в инстаграм написал лично Павел Дуров, проживающий как раз в Дубаи. Предложил встретиться, что очень воодушевило бывалую эскортницу, ведь он молод, красив и сказочно богат. Но дальнейшее ее крайне разочаровало.

«Я была у него в гостях. Большая квартира, метров 150. Мы сходили в White Club (популярное тусовочное место в Дубае. - Ред.). Я пришла встретиться с нормальным парнем, думала, может мы друг другу понравимся. А он пришел на встречу неофициально со своим парнем… Они не говорили об этом, но я по отношению вижу: мальчики стоят близенько друг к дружке, у них нет дистанции совсем, друг о друга трутся. Они живут втроем: он, его чувак и девчонка. Я к нему поподкатывала, он меня подсбрил. Я не поняла почему, а потом увидела эти телячьи нежности».

Также Рыбка уверяет, что фото в инстаграме Дурова, где он предстает подтянутым и спортивным, отредактированы в фотошопе. Она утверждает, что создатель «ВКонтакте» и Telegram «...маленького роста, худенький, щупленький, дрищ с диатезом на щеках».

В целом Настя в восторге от Эмиратов. Свое будущее она связывает именно с этой страной:

«Найду себе мужика, буду на содержании. У меня будет мужчина, который будет со мной встречаться какое-то количество дней в неделю. Ведь чтобы выйти замуж в этой стране нужно сменить религию, а я не хотела бы. Хотя паранджу я бы надела с удовольствием, с возможностью ее снять».

Очаровывает девушку с сомнительной репутацией, конечно же, вопиющая роскошь, которая в ОАЭ повсюду:

«Я тут вживую увидела Lamborghini, здесь роскошь в глаза, другой уровень финансов. Здесь потратить 10 тысяч долларов на тебя, если человек хочет произвести впечатление, это на easy (легко. - Ред.). Все богатенькие и щедрые. Мне нужны эти одинокие и грустные дядьки, которые рядом со мной перестанут быть одинокими и грустными».

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