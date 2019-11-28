Сохранить здоровье на работе и восстановить после трудовых травм

Рассказываем, какие меры помогают избежать потери здоровья и какие государственные услуги Фонд предоставляет россиянам, пострадавшим от производственного травматизма и профзаболеваний.

Профилактика: пять важных мер

Сегодня приоритетом во всем мире и в нашей стране признается профилактика трудовых травм и профзаболеваний. Важно не допустить потери здоровья на работе, сохранить хорошее самочувствие и ценные трудовые навыки человека, избежать инвалидности и других неблагоприятных последствий. Для этого Фонд соцстраха принимает определенные меры, развивает международное сотрудничество для обмена передовым опытом, взаимодействует с работодателями.

В числе основных мер для профилактики производственного травматизма и профзаболеваний эксперты называют такие:

1. Профилактические медосмотры (ПМО)

Очень важно, чтобы на предприятиях - в первую очередь с вредными и опасными условиями труда - регулярно велось наблюдение за состоянием здоровья работников, подчеркивают специалисты ФСС РФ. Как правило, работодатель заключает договор на проведение ПМО с медицинской организацией, и работники посещают врача в отдельном порядке, не в общей очереди. К тому же за день, проведенный на профосмотре, человеку выплачивается средний заработок. Так что работник ничего не теряет.

2. Санаторно-курортное лечение

По итогам профилактических медосмотров работникам выдается медицинское заключение. В нем может быть сказано, что обнаружены признаки нарушения здоровья, связанные с возможностью развития проф-

заболевания. В таком случае человеку, как правило, рекомендуется санаторно-курортное лечение. Оно, как и ПМО, тоже может быть бесплатным и для работника, и для работодателя: путевки в санатории оплачиваются из средств соцстраха в числе других профилактических мер (см. далее).

3. Закупка средств индивидуальной защиты (СИЗов)

У работодателей есть возможность убить двух зайцев: закупая современные эффективные СИЗы, максимально защитить здоровье своих работников и при этом сэкономить. Потому что приобретение средств индивидуальной защиты тоже входит в число важнейших мер профилактики, финансируемых за счет средств ФСС.

4. Соблюдение правил техники безопасности (ТБ)

Каждая буква этих правил, как говорят специалисты, написана кровью. Однако нарушения встречаются нередко. И виноваты тут как сами работники, нарушающие предписания инструкций по охране труда, так и работодатели, которые обязаны отслеживать и обеспечивать соблюдение ТБ на своем производстве.

Тем, кто сталкивается с формализмом при обучении, проверке или с откровенным нарушением правил техники безопасности, эксперты советуют срочно сигналить в свои профсоюзные организации. Также можно обращаться в Роструд.

5. Предупредительные меры за счет средств соцстраха

Речь идет о возможности направлять часть взносов в ФСС на предупредительные меры - для профилактики производственного травматизма и профзаболеваний. Выше уже упоминалось, что работодатели вправе использовать такие средства на организацию периодических медицинских осмотров для работников, приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, закупку средств индивидуальной защиты. Но это далеко не все.

Полный перечень предупредительных мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства ФСС, определен правилами, утвержденными приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 580н. Среди таких мер в том числе проведение специальной оценки условий труда; обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на производствах с особо вредными условиями труда; приобретение работодателями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов); закупка аптечек для оказания первой помощи и др.

Профилактические медосмотры помогают вовремя поймать опасные изменения в организме и принять меры, чтобы избежать тяжелых болезней.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

БУДЬ В КУРСЕ

Полный список мер поддержки: от денежных выплат до содействия в трудоустройстве

Работникам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, гарантируются такие меры поддержки за счет средств социального страхования:

• оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. Больничный подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

• страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности (подробно см. далее);

• оплата лечения в случае получения травмы тяжелой степени;

• оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией - в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.

Как получить страховое возмещение

Если учреждение медико-социальной экспертизы установило стойкую утрату профессиональной трудоспособности, то пострадавшему назначаются единовременная и ежемесячная страховые выплаты. Для их получения по законодательству нужен такой набор документов:

• заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

• акт о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании;

• справка (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

• заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

• копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

• извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления).

Документы подаются в региональное управление Фонда социального страхования. Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается Фондом не позднее 10 дней со дня поступления всех необходимых документов (их заверенных копий).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: vk.com

Первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая:

- Самое важное новшество этого года заключается в размере сумм, которые работодатель может себе вернуть (потратив на предупредительные меры. - Ред.). До конца прошлого года это было 20% от суммы взносов работодателей на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. С этого года можно вернуть себе до 30%. При этом дополнительные 10% можно потратить на санаторно-курортное лечение для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые трудятся у работодателя.

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Про скидки, надбавки к тарифу и личный электронный кабинет

- Для работодателей мы разработали электронные сервисы, которые позволяют подтвердить свой вид экономической деятельности, - рассказала «КП» первый зампред ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Это важно для установления тарифа на страхование работников от несчастных случаев на производстве (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. Тарифная политика в этой области достаточно сложная, размер взносов зависит от класса риска. А класс риска - от вида экономической деятельности. Понятно, что риск наступления несчастного случая или получения профессионального заболевания в шахте и в офисе разный. Соответственно тариф для этих предприятий разный. В библиотеке, скажем, будет тариф 0,2%, а в шахте - 8,5%.

Чтобы подтвердить свой вид экономической деятельности для установления этого тарифа, мы разработали сервисы на портале Фонда fss.ru. Там можно проверить себя и подтвердить это в электронном виде.

Второй важный момент - к тарифу работодатель может получить скидку и надбавку. В зависимости от того, какие у вас были итоги по производственному травматизму и профзаболеваниям в прошлом году. Если вы хорошо работали, успешно занимались профилактикой трудовых травм, у вас нет задолженности перед Фондом, то можете получить скидку. Форма проверки своих данных и расчеты скидок-надбавок - это еще один дополнительный сервис на портале Фонда.

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ЧП

Если работник повредил здоровье при исполнении своих трудовых обязанностей, то ему полагается комплекс всесторонних мер поддержки за счет средств социального страхования. Но! Для этого требуется, чтобы ЧП было оформлено по всем правилам: как несчастный случай на производстве. Алгоритм действий такой:

• Пострадавшему работнику или другим лицам (если работник находится без сознания) нужно первым делом известить о случившемся непосредственного руководителя.

• Работодатель обязан организовать оказание первой помощи и доставить пострадавшего в больницу. Если вы обращаетесь в больницу сами, необходимо сообщить врачу, что вред здоровью причинен в результате несчастного случая на производстве.

• Работодатель должен создать комиссию по расследованию производственной травмы не менее чем из трех человек. При расследовании групповых, тяжелых и смертельных случаев в комиссию включается также представитель Фонда социального страхования.

• По итогам расследования комиссия выносит решение о факте несчастного случая на производстве и оформляет акт по форме Н-1, который позволяет пострадавшему получить гарантированное обеспечение по страхованию.

НАША СПРАВКА

Несчастный случай на производстве - это не только авария на заводе

Вопреки распространенным в быту представлениям несчастный случай (НС) на производстве - это гораздо более широкое понятие, чем авария или другое ЧП в производственных помещениях, повлекшие повреждение здоровья работника. По закону НС признается травма, которая произошла при исполнении работником трудовых обязанностей или выполнении действий, прямо вытекающих из трудовых отношений. Например, когда работник следовал к месту выполнения работ на транспорте, предоставленном работодателем.

Также несчастным случаем на производстве признается травма, полученная работником при следовании к месту командировки или обратно, и при исполнении задания работодателя в месте командирования.

Кроме того, несчастными случаями на производстве могут быть признаны травмы, полученные работниками при исполнении трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, произошедшие на территории работодателя как в течение рабочего времени, так и в выходные и нерабочие праздничные дни. Важное условие: выход человека на работу в неурочное время должен быть оформлен распоряжением работодателя либо иным образом в установленном порядке. Тогда, если работник исполняет свои трудовые обязанности в выходной день и случается ЧП, это все равно считается несчастным случаем на производстве.

Если полученная травма имеет легкую степень тяжести, акт о несчастном случае на производстве оформляется в течение трех дней. В случае тяжелой травмы с момента инцидента до оформления акта должно пройти не более 15 дней (по решению комиссии срок расследования несчастного случая на производстве может быть продлен).

КСТАТИ

Как попасть в центр реабилитации ФСС

Сегодня в России работает 12 центров реабилитации Фонда социального страхования. Ежегодно в них направляются на восстановление здоровья, бытовых и трудовых навыков более 63 тысяч человек, получивших производственные травмы и профессиональные заболевания. Возможны несколько вариантов.

Вариант первый: работник с тяжелой производственной травмой попадает в больницу, и врачебная комиссия стационара может принять решение о направлении пациента непосредственно в центр реабилитации ФСС сразу после окончания пребывания в больнице. Реабилитация, как и лечение, для пострадавшего будет бесплатной - за счет средств ФСС.

Вариант второй: после трудовой травмы у человека долго не восстанавливается трудоспособность. Его направляют в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), там устанавливают степень утраты профессиональной трудоспособности и разрабатывают программу реабилитации пострадавшего (ПРП). В ней может быть указана необходимость санаторно-курортного лечения. Тогда человек вправе получить бесплатную путевку на санкурлечение в центр реабилитации ФСС, обратившись в региональное отделение Фонда по месту жительства.

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