5 декабря в Государственном Кремлёвском дворце будут подведены итоги Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2019», первой и единственной в стране премии, где лучших по итогам прошедшего года выбирают профессионалы – музыканты, исполнители, композиторы, поэты, продюсеры, музыкальные критики, журналисты и руководители крупнейших медиахолдингов.

Лучших по итогам прошедшего года выбирают профессионалы – музыканты, исполнители, композиторы, поэты, продюсеры, музыкальные критики, журналисты и руководители крупнейших медиахолдингов. Фото: предоставлено пресс-службой премии

В финал-2019 вышли Zivert, Лолита, Макс Барских, дуэт #2Маши, Loboda, «Ленинград», Макс Корж, Little Big, Диана Арбенина, Хибла Герзмава, Кирилл Рихтер, Стас Михайлов и многие другие артисты, чьи песни, клипы и выступления стали настоящим музыкальным событием уходящего года. Кто из них в итоге победит, все – и зрители, и участники, и даже сами организаторы Премии – узнают только непосредственно во время торжественной церемонии.

Объявлены финалисты премии «Виктория -2019». Фото: предоставлено пресс-службой премии

Согласно регламенту Премии «Виктория», имена победителей строго засекречены аудиторско-консалтинговой компанией E&Y, контролировавшей ход голосования. «Наша цель – объединить профессиональное сообщество и совместными усилиями способствовать тому, чтобы совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыкальной культуры. А это возможно только благодаря честной конкуренции», – говорит президент Российской национальной музыкальной премии «Виктория», генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

Кто из них в итоге победит, все – и зрители, и участники, и даже сами организаторы Премии – узнают только непосредственно во время торжественной церемонии. Фото: предоставлено пресс-службой премии

Победители будут названы в 15 категориях, включающих в себя все без исключения музыкальные направления – от поп-музыки до рока, от хип-хопа до классики, а также номинации «Композитор года» и «Поэт года». Гостей Кремлёвского дворца ждёт яркое динамичное шоу в постановке знаменитого режиссёра Андрея Болтенко и музыкальные номера в исполнении группы Би-2, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Димы Билана, Artik&Asti, RSAC, группы RASA, Юлии Михальчик, Димаша Кудайбергенова и Игоря Крутого. Ведущим церемонии станет Андрей Малахов.

Победители будут названы в 15 категориях, включающих в себя все без исключения музыкальные направления. Фото: предоставлено пресс-службой премии

Фото: предоставлено пресс-службой премии

Номинанты Российской национальной музыкальной премии «Виктория - 2019» (указаны в алфавитном порядке)

Лучшая поп-исполнительница

Полина Гагарина - «Меланхолия»

Лолита - «Шампанское»

LOBODA - «Пуля-дура»

MARUV- «Между нами»

Zivert - Life

Лучший поп-исполнитель

Макс Барских - «Неземная»

Николай Басков - «Сердце на сердце»

Дима Билан – «Молния»

Филипп Киркоров - «Лунный гость»

Сергей Лазарев - Scream

Валерий Меладзе - «Чего ты хочешь от меня»

MONATIK – «Love It Ритм»

Песня года

Дима Билан – «Про белые розы»

Димаш Кудайбергенов - «Любовь уставших лебедей»

Александр Маршал, Николай Расторгуев, Александр Иванов - «Хорошо»

Валерий Меладзе - «Чего ты хочешь от меня»

Артур Пирожков - «Зацепила»

Zivert - Life