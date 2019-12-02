2019-12-02T19:18:06+03:00
Звезды

Наталья Ветлицкая отказалась от своей крестной дочери

Много лет назад певица крестила дочь своей коллеги и подруги Светланы Лазаревой, но потом сменила веру
Алена МАРТЫНОВА
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Певица Наталья Ветлицкая.Певица Наталья Ветлицкая.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Последние недели весь шоу-бизнес обсуждает триумфальное возвращение на сцену звезды девяностых Натальи Ветлицкой. А вот ее некогда близкая подруга Светлана Лазарева даже не слышала этой громкой новости.

- Я об этом ничего не знаю, но дело не в какой-то обиде, - призналась исполнительница хитов «Лавочка» и «Желтые кораблики», которую «КП» встретила на премии «Золотой хит». - Тем более, что в честь Наташи я назвала свою доченьку, которой уже 24 года. Она ведь была ее крестной мамой, но спустя несколько лет отказалась от этого. Позвонила, сказала: «Я больше не имею отношения к христианству».

Светлана Лазарева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана ЛазареваФото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Лазаревой, она до сих пор благодарна Ветлицкой за свою дочь.

- Она буквально меня спасла, ведь я рожала уже в возрасте, фактически - старородящая, - рассказала 57-летняя артистка. - Она привезла меня к лучшим врачам в классную клинику. Поэтому не было никаких сомнений, как назвать дочь и кого позвать в крестные мамы. У меня к ней только бесконечная благодарность, и я всегда буду за неё молиться. Мы давно не общались, даже не созванивались - жизнь развела, но если бы я сейчас ее встретила, я бы обняла ее, не раздумывая.

Светлана Лазарева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана ЛазареваФото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказала Лазарева и о женихах взрослой дочери:

- Она считает, достойных нет. Хотя я их вижу! Но вы же сейчас какие, хотите все и сразу. Никто не хочет расти вместе с мужем, как мы в своё время. Сейчас мне всегда говорят - «Твой муж словно с обложки журнала!». Но ведь тогда он не был таким, это женщина делает мужчину. И такие браки держатся очень долго. Эх, мне бы на 30 лет назад, я бы тогда развернулась!

При этом в свои 57 певица по-прежнему выглядит роскошно - стройная, красивая, с гладкой кожей.

- Я каждый день занимаюсь физкультурой, по четвергам хожу с мужем у бассейн. А когда набираю вес, сразу обращаюсь в клинику - делаю массаж и сажусь на строгую диету, - раскрыла секрет молодости Светлана. - Пластических операций у меня пока не было, но я не скрываю, что колола ботокс в лоб, поставила виниры. К тому же, я много работаю на земле - мы живем за городом, сад-огород. Сажаю свеклу, огурцы, морковь - мне это очень нравится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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