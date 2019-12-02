2019-12-02T20:19:47+03:00
В мире

За съемку в рекламе пиццы Горбачеву заплатили $1 млн

В западных СМИ появились подробности известной в 90-е годы пиар-кампании, в которой принял участие экс-президент СССР
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Михаил Горбачев в рекламе Pizza Hut.Михаил Горбачев в рекламе Pizza Hut.Фото: Youtube
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Ноябрь 1997 года. На заснеженной Красной площади дедушка с внучкой заходят в кафе «Пицца Хат». Забегаловка фейковая - в этом историческом месте ее никогда не было, декорации поставили на время съемки рекламного ролика международной сети пиццерий. Мол, если не на Красной площади снимать, выйдет недостаточно клюквенно - реклама-то у нас для международной аудитории. Зато дедушка настоящий - первый и единственный Президент СССР Михаил Горбачев. К тому моменту уже с приставкой «экс».

В кафе его, естественно, узнают, вспыхивает спор. Немолодой неприятный на вид мужчина, типичный совок, критикует: дескать, вверг страну в хаос. Ему возражает красивый и стильный парень: «Но он дал нам свободу»... А еще - «Пиццу Хат»!

И вот на днях в американском журнале Foreign Policy вышла статья с занятными подробностями той рекламной кампании. Горбачев и «Пицца Хат» вели переговоры несколько месяцев. Пенсия от государства для бывшего лидера на тот момент была мизерной: после отставки в 1991 году ему назначили пособие в 4000 рублей, но из-за гиперинфляции за шесть лет дикого капитализма эта сумма превратилась в $2. А траты были немалые - Михаил Сергеевич содержал фонд своего имени, занимавшийся научными исследованиями. В ходе переговоров экс-президент не скрывал, что требуются деньги. Но поставил американским партнерам жесткие условия:

Реклама пиццы с Михаилом Горбачевым.

- Сценарий - только после моего утверждения. И есть пиццу в кадре не буду, я же бывший лидер.

В день икс было холодно. Для съемок Красную площадь закрыли от посторонних (в девяностые за американские деньги в Москве можно было сделать и не такое). Горбачев опоздал, чуть было не сорвав процесс. Зато кульминация всем понравилась. «За Горбачева!» - восклицают в финале люди, изображающие народ. Возможно, такой поворот в сценарии появился с подачи супруги экс-президента - Раисы Горбачевой. Она переживала, что особой любовью среди россиян ее муж не пользовался. Но хоть тут его превознесли. Пускай и нанятые актеры в рекламе.

В итоге бывший лидер получил $1 млн, а сам ролик, по воспоминаниям авторов, обошелся в несколько миллионов. Деньги Горбачев направил на работу фонда своего имени. Позже рекламный опыт повторился - в 2007 году Михаил Сергеевич снялся в ролике с элитной сумкой Louis Vuitton. Сумма гонорара осталась неизвестной. Но все деньги тоже были перечислены на нужды Горбачев-фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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