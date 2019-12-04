Разбираем тезисы Суркова: Чем Россия Путина отличается от государств Ленина и Петра Первого

ЕЛЬЦИН НЕ СТРОИЛ, А РАЗРУШАЛ

- Владислав Сурков описал несколько моделей нашей страны: Ивана Третьего, Петра Первого, Ленина и государство Путина. Что это за путинская политическая машина? И чем отличается от других систем русского государства?

- Россия-страна, российский народ и российское государство не тождественны. Впервые государство российское создал Иван III. При нем появляется официальное название - Россия, герб - двуглавый орел, чуть позже институт царской власти. Представление о высшем смысле существования власти и ее народа выраженное в идеологии: «Москва – Третий Рим». Эта форма менялась в существенных элементах, но не в принципах. Просуществовала до Петра, который основывает Российскую империю. Это уже мощное государство европейского типа. Оно сохранится вплоть до революции 2017 года. Ленин реализует следующую форму. С другим политическим каркасом, на фундаменте другой идеологии. Современную нам Россию, государство в котором мы живем, создал Путин.

- А почему отметили Путина, а не Ельцина, как основателя?

- Необходимо оценивать не формальные, а содержательные признаки. При Ельцине у страны появились новые границы и новый конституционный уклад. Государство же возникло в результате действий Путина. Нравится это кому-то или нет. Ельцин добил остатки нежизнеспособного Союза, проигравшего глобальную конкуренцию с Западом. Это был долгий переходный период. Чрезвычайная политическая ситуация. Вспомните, как появилась Конституция 1993 года. До прихода Путина почти все было в состоянии полуразрухи – закон, власть, партии, регионы. Усиливалась борьба всех против всех. Даже символы страны имели полуофициальный статус – не было утвержденного законами гимна, герба. Метались от одной крайности к другой. Провозглашали демократию и танками давили парламент. Начинали копировать западные институты и бросали, недоделав. Объявляли поиск «национальной идеи» и немедленно отказывались от этой инициативы. Все было как бы с приставкой недо-. Недовласть, недогосударство, недострана. Путин подошел к строительству государства последовательно, идя до конца, системно.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Из чего состоит путинская система?

- Набор практик и структур путинизма широк. Первое: вертикаль власти. Во главе с Администрацией Президента. При Ельцине она была канцелярией: занималась оформлением бумаг. Путин создал генеральный штаб власти, который готовит решения, занимается политическим планированием, формирует повестку и т.д. Подразделения этой вертикали пронизывают всю страну.

Второе: партия власти. «Единая Россия». Она позволяет принимать парламенту необходимые законы, обеспечивает контроль за кадровыми решениями в центре и на местах. Партия власти стала одним из важнейших политических инструментов сшивки страны – от Кремля – через региональные власти - вплоть до муниципалитетов. В 90-е партии были настроены на то, чтобы развлекаться в Думе. Путин заставил их работать.

Третье: силовые структуры. До Путина толком не было армии, спецслужбы и правоохранители часто «воевали» между собой. Страну не просто так в 90-е «списывали в тираж». Для этого были основания.

Четвертое: Путин создал механизм управления государственной собственностью и уничтожил олигархов как класс. При позднем Ельцине так называемая «семибанкирщина» уже готовилась к дальнейшему разделу страны. Путин ликвидировал эту возможность .

Пятое: Путин создал национальную идеологию суверенной страны.

РОССИЯ В РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ?

- Что такое путинская идеология?

- Политическое мировоззрение. Набор ответов на вопросы, для чего мы здесь, почему собрались как народ именно на этой территории, какие приоритеты есть у власти, у государства и граждан, как вписываются в нашу современную жизнь базовые ценности русских - свобода и справедливость. Путин сделал акцент на суверенитет, когда многие утверждали что само это понятие устарело. Сегодня говорят что оно сверхактуально. Даже Трамп посвящает важности суверенитета наций речь с трибуны Генассамблеи ООН.

- Но это и минус системы. Государство занимается Ближним Востоком, Африкой. А люди где-то в российских городах чувствуют себя забытыми и потерянными на таком мировом фоне.

- Государство – это политический организм, у которого много задач. Главная – чтобы люди жили лучше. И постепенно, хотя и слишком медленно, это происходит. Для того, чтобы эта цель была достигнута, нужно решать не только социально-экономические вопросы, но и вопросы безопасности, ликвидировать очаги радикальной заразы по периметру границ страны и даже далеко за их пределами. Таковы реалии. Наивный изоляционизм может быть привлекательным, но недолго. Российскому государству, если оно хочет развиваться, следует эффективно распределять свои силы по многим важным делам. Россия не может позволить себе быть слабой. Сильная экономика не может существовать без сильной политики.

Ставрополь, 2016 год. Праздничный митинг в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- А пока без федеральной власти многое стоит на месте. Приехал Медведев, ему упала женщина в ноги — губернатор пообещал провести в дом горячую воду. Дозвонились Путину на «Прямую линию» - вам и дорога в село.

- Это правда. Пока представители власти часто работают медленно, ждут сигналов сверху. Старая болезнь. Ее быстро не вылечить. Хотя президент этим занят - вспомните, о чем говорил Путин на недавнем съезде «Единой России». Но тут есть другая крайность – нельзя заставить чиновника быть открытым, инициативным и эффективным. Этому нужно учить. Особенно в нашей стране, когда все привыкали: государство и партия должны за нас все сделать.

- Путинскую систему обвиняют в том, что это сплошь «ручное управление».

- Не буду оправдывать большую часть чиновников, которые привыкли действовать по принципу: пока начальник не сказал, мы ничего делать не будем. Думаю с этим бороться бесполезно. Это не вопрос культуры, воспитания, и, тем более, административных решений. Нужно активнее внедрять новые цифровые технологии в госуправлении. Кстати, так постепенно и происходит. В ближайшие годы предстоит масштабная перестройка практик выполнения государством элементарных функций, когда часть решений будет приниматься автоматически, без лишних посредников в лице чиновников и администраторов.

- Это как?

- Бесконтактный способ общения граждан с представителями власти. Простой пример подобного взаимодействия - сейчас гражданин получает многие нужные документы через сервис Госуслуг. Чем меньше необходимости будет у него в дальнейшем сталкиваться с чиновником - тем лучше.

А ЧТО УВИДИМ В ФИНАЛЕ?

- Люди представляют себе, что это государство сплотил, соединил Путин, и когда он уйдет, то вдруг все просто рухнет?!

- Есть такие страхи у людей. Путин создал большое количество действующих механизмов – политических, силовых, административных, - чтобы это государство продолжало долго работать. Путин – человек рациональный. Он хорошо понимает то, о чем мы говорим, сопутствующие проблемы и риски. Он прекрасно информирован. И хорошо понимает свою ответственность. Он хочет красиво завершить тот проект, который начал в 1999 году. В какой форме это будет происходить - мы скоро узнаем.

- И что мы должны увидеть в финале этого проекта?

- Спросите у Путина. Его стратегия обозначается как курс на то, чтобы Россия долгие годы была независимой, суверенной, стабильной, социально ориентированной страной, в которой каждый гражданин мог бы реализовывать имеющиеся возможности.

Президент России Владимир Путин. Фото Алексей Никольский / ТАСС

- Не кажется, что сейчас у силовиков слишком много полномочий? Сколько историй рассказывал Борис Титов, когда предпринимателей могут отправить в СИЗО. И отнять бизнес.

- Перегибы всегда бывают. Сильные силовики не нравятся? Слабые силовики - оксюморон. Тем более в нашем государстве. Без мощных силовых структур невозможно обеспечить единство такой сложноустроенной страны как Россия. Государство без них распадется.

Мне кажется, что корень многих проблем у того же бизнеса - не в силовиках, а в судебной системе. В правовых институтах. Посмотрите на Францию. Два века Франция меняет политические режимы и сохраняется во многом, если не в первую очередь за счет гражданского кодекса, созданного еще Наполеоном. За счет судебной системы, которая гарантирует обществу торжество справедливости. У нас с этим большие проблемы. Судебная реформа, думаю, России еще предстоит.

«О ПРЕЕМНИКЕ ГОВОРИТЬ РАНО»

- В нашумевшей статье Сурков пишет: «Глубинного государства в России нет, оно все на виду, зато есть глубинный народ». Что это за «глубинный народ? На что он может повлиять? Что он может изменить в стране?

- У каждого свое видение глубинного народа. Тем более каждый из нас - его часть. Глубинный народ живет своей жизнью. Он относится к власти прагматично. Сегодня одна власть, завтра - другая. Сегодня один губернатор, завтра – другой. Так было в России всегда. Это понимаешь, когда читаешь Толстого и Салтыкова-Щедрина, когда приезжаешь в Тверь или Касимов. Глубинный народ, кстати надеется на сильного лидера, доверяет ему.

- Без сильного лидера нет России?

- Пока не видно сценариев, при которых Россия в ближайшие годы выживет без сильного лидера. Существующее государство требует такого лидера. Это не уникальный формат. Уже упомянутая Франция, Турция и даже США - примеры современных лидерских государств. Они разные, но у них есть общие черты. Посмотрите, как возникла современная Франция и какую существенную роль сегодня, через 60 лет, играет ее президент. Когда Де Голль создавал Пятую республику некоторые обвиняли его в бонапартизме. Но он отвергал критику, утверждая, что Великая Франция нуждается в сильном лидере. Сейчас Макрон воспринимается как лидер французов. Конечно, не уровня Де Голля, но все же…

- Путин себе готовит такого же сильного преемника?

- О преемниках Путина рано говорить. Он сам намекнет, когда возникнет необходимость.

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