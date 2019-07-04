«Бюджетникам - дать зарплаты. Матерям - пособия на детей»: 12 поручений Путина по итогам «Прямой линии»

1. Правительству

а) Совместно с Госдумой обеспечить доработку проекта закона № 879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан», предусмотрев возможность назначения опекунами и попечителями недееспособных граждан, помещенных под надзор в медицинские, социальные и иные организации, их родственников и (или) иных лиц.

Доклад: до 1 августа 2019 г.

Ответственные: Медведев Д. А., Володин В. В.

б) Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:

- установление с 1 января 2020 г. ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ;

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Президент поддерживает рождаемость. Поэтому вводятся меры денежной поддержки. Раньше выплаты на детей от 1,5 до 3 лет были по 50 рублей в месяц. Такими их определили еще в 90-е годы и они были похожи скорее на насмешку. Многие даже отказывались от них. Ради полтинника никто не захочет заморачиваться с оформлением. А теперь мамы будут получать нормальные деньги - в среднем около 10 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715699" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о поддержке многодетных семей.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- предоставление застройщикам права уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов по строительству социальных объектов, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость.

Срок: 1 октября 2019 г.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Застройщик раньше экономил на детсадах и школах. Ну, построил многоэтажку, а всю социалку возле дома делал по остаточному принципу. Сохранились деньги от застройки? Сделал дорогу, детсад. А теперь им будет выгоднее благоустроить территорию вокруг дома. Сэкономит на налогах. И жильцам огромная польза. Тем более что все налоги, уплаченные застройщиком за строительство инфраструктуры, закладываются им в квадратные метры. Это повышает стоимость жилья.

в) Создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции.

Доклад: до 1 августа 2019 г., далее - один раз в полгода.

Ответственный: Медведев Д. А.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Дмитрий ОРЛОВ, политолог:

- Керосин и битум, как и нефть, - кровь экономики. Цены на них колеблются как под влиянием спроса, так и под воздействием ценовых договоренностей картелей. Президент в своем поручении задает жесткое ограничение этого роста по инфляции, исключающее неадекватные действия игроков рынка.

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Цены на горючку влияют на стоимость авиабилетов. Авиакомпании обосновывали рост цен дорогим керосином. От этого возникали претензии пассажиров: полететь в Турцию дешевле, чем в соседний российский город. Западные авиакомпании заправлялись в других аэропортах, для них действовали другие ценники. А теперь рост цен на билеты может быть снижен.

г) Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года - до 32 тыс. рублей в месяц.

Срок - 1 августа 2019 г.

Ответственные: Силуанов А. Г., Зиничев Е. Н.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- К президенту обратился пожарный, который получал зарплату в 12 - 15 тысяч. Это было связано с разной системой начисления зарплат по офицерским и гражданским должностям. Теперь этого разделения не будет. Введут оклад, меньше которого пожарным не смогут платить. Это повысит престиж службы. Пожарные раньше вынужденны были брать дополнительные смены, искать вторую работу. Теперь эта надобность отпадет.

д) Представить предложения:

- по внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих определение порядка обеспечения территории, предназначенной для жилищного строительства, социальной инфраструктурой, а также источников финансирования такой инфраструктуры;

- о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения;

- о применении механизма софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, во всех субъектах РФ, входящих в состав Уральского и Сибирского федеральных округов.

Срок: 1 октября 2019 г.

е) Обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами госвласти поступающих по «горячей линии» обращений граждан по вопросам несоблюдения установленного соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней зарплаты в регионе и принять меры по устранению выявленных нарушений.

Доклад: до 1 декабря 2019 г.

Ответственный: Медведев Д. А.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Зарплата бюджетников по майским указам должна быть не меньше средней по региону. Но некоторые регионы, получая эти деньги, могли тратить их не по делу. Например, кто-то из руководителей выписывал себе громадные премии. И контроля за этим не было. Вроде деньги из центра перевели, а люди их не увидели. Учителя и врачи смогут жаловаться на «горячую линию», что они получают зарплату меньше нормы. Начнется проверка прокуратуры. Выделяли ли школе деньги? Не занимается ли директор мошенничеством? После проверок виновные будут наказаны, а обещанные деньги дойдут до специалистов.

ж) Cовместно с Генпрокуратурой принять меры по устранению нарушений законодательства РФ в сфере выплаты зарплат, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики.

Доклад: до 1 октября 2019 г., далее - один раз в полгода.

Ответственные: Медведев Д. А., Чайка Ю. Я.

з) Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам России, которые в августе - сентябре 1999 г. в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.

Срок: 1 октября 2019 г.

Ответственный: Медведев Д. А.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Воевавшие в самообороне кавказцы не имели никакого статуса официально. По сути, им дали в руки оружие, и они защищали свою землю. И все эти годы ополченцы были выведены из-под закона о льготах ветеранам. Теперь их признают ветеранами, и они станут получать свои заслуженные деньги.

20 июня 2019 года состоялась 17-я Прямая линия президента РФ Владимира ПутинаФото: REUTERS

2. Минсельхозу России

Представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания.

Срок: 1 октября 2019 г.

Ответственный: Патрушев Д. Н.

3. Минобороны совместно с Минкультуры

И при участии представителей экспертного сообщества рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных по адресу: г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8, корп. 1.

Доклад: до 1 сентября 2019 г.

Ответственные: Шойгу С. К., Мединский В. Р.

4. Минздраву России

а) Совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ уровня средней зарплаты медперсонала медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь.

Доклад: до 15 августа 2019 г.

Ответственные: Скворцова В. И., руководители субъектов РФ.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- В ходе «Прямой линии» проверили несколько больниц. Врачи пожаловались, что зарплаты у них меньше нормы. Это такая же мера контроля, как и с бюджетниками. Опять нужна проверка, которая определит, где оседают выделенные деньги.

б) Определить случаи, когда медработники вправе принять решение об увеличении объема и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.

Срок: 1 октября 2019 г.

Ответственный: Скворцова В. И.

5. Минфину совместно с Банком России

Обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на соцподдержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам).

Срок: 1 августа 2019 г.

Ответственные: Силуанов А. Г., Набиуллина Э. С.

6. Генпрокуратуре

а) Совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел.

Доклад: до 1 октября 2019 г., далее - один раз в полгода.

Ответственные: Чайка Ю. Я., Бастрыкин А. И., Колокольцев В. А., Бортников А. В.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Дмитрий ОРЛОВ, политолог:

- Это поручение президента, безусловно, связано с делом журналиста Голунова, которое Путин уже назвал произволом. Президент требует от силовых структур в конкретные сроки создать действенные механизмы контроля за тем, чтобы людям не подбрасывали наркотики, когда надо свести с счеты с кем-то неугодным или выполнить план по борьбе с наркомафией.

б) Совместно с Верховным судом проанализировать практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, и внести предложения по устранению причин и условий необоснованного применения данной меры.

Срок: 1 декабря 2019 г.

Ответственные: Чайка Ю. Я., Лебедев В. М.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илия РЕМЕСЛО, юрист:

- Бизнесмены жалуются, что на них заводят уголовное дело, потом упаковывают в СИЗО. Там человек может просидеть полгода, год. За это время у него разоряется бизнес, фирму могут просто отнять. И даже если обвинение рассыпается, человек потерял все. И это не связано с раскрытием преступлений. Просто так могут расправляться с неугодными предпринимателями.

в) Совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151-1 закона «Об информации, информтехнологиях и о защите информации», и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу.

Срок: 1 ноября 2019 г.

Ответственные: Чайка Ю. Я., Колокольцев В. А., Жаров А. А.

Президент поговорил с россиянами в прямом эфире и составил список поручений чиновникамФото: REUTERS

7. Руководителям субъектов РФ рекомендовать

а) Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, в том числе с использованием технологий водоподготовки, разработанных Корпорацией «Московский институт теплотехники».

б) Принять меры по обеспечению медработников жилыми помещениями, предусмотрев в бюджетах субъектов РФ средства на эти цели;

в) Обеспечить своевременное проведение закупок лекарств для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарствах и их остатках в медицинские и аптечные организации.

Доклад: до 1 декабря 2019 г., далее - ежегодно.

Ответственные: руководители субъектов РФ.

8. Федеральной антимонопольной службе

Обеспечить мониторинг обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры по недопущению существенного и непропорционального роста тарифов.

Доклад: до 1 августа 2019 г., далее - один раз в полгода.

Ответственный: Артемьев И. Ю.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Это связано с «мусорной реформой». Получилось так, что тарифы за мусор выросли сразу в несколько раз, а качество услуг оставляет желать лучшего. Вопрос установки тарифов связан с антимонопольной службой. Она обязана не допускать сговора бизнесменов и незаконного увеличения тарифов. Люди постоянно жалуются, что за мусор приходится платить заоблачные суммы.

9. Администрации президента

Подготовить совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом и представить предложения по уточнению норм законодательства РФ, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

Срок: 1 августа 2019 г.

Ответственные: Вайно А. Э., Лебедев В. М., Чайка Ю. Я., Бастрыкин А. И.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Когда берут руководителя за экономические преступления, вяжут зама, потом бухгалтера. И им приписывают создание ОПГ. Но это же просто люди, которые работают вместе. Возможно, они не были в сговоре. Но им накручивают наказание, грозят посадить на 20 лет в тюрьму. И все это делается ради давления - чтобы они признали вину или отдали бизнес. Теперь это будут пресекать.

10. МВД

Проанализировать практику приема в гражданство России в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство России, дополнительных преференций.

Срок: 1 августа 2019 г.

Ответственный: Колокольцев В. А.

ПОЯСНЕНИЕ «КП»

Илья РЕМЕСЛО, юрист:

- Существующий порядок, который давал право на упрощенное получение гражданства, оказался не таким уж простым. Люди столкнулись с непроглядной бюрократией! Ничего добиться было невозможно. Люди, живущие в Донбассе, оказались в подвешенном состоянии из-за сложностей закона. Сейчас создается альтернативный механизм, который поможет защитить русских, притесняемых на Украине. Они без проблем смогут получать наше гражданство.

11. МВД совместно с Минздравом

Проанализировать практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности.

Срок: 1 октября 2019 г.

Ответственные: Колокольцев В. А., Скворцова В. И.

12. Правительству Оренбургской области рекомендовать

Обеспечить проведение капремонта и оснащение необходимым оборудованием школы, расположенной по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Трудовое, ул. Персиянова, д. 20.

Доклад: до 1 ноября 2019 г.

Ответственный: Паслер Д. В.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег МАТВЕЙЧЕВ, политолог:

Народу показали, как изнутри работает государство

- Такой перечень готовят после каждой «Прямой линии». За каждое поручение есть свой ответственный, который отчитывается о выполненной работе президенту. Поймите, почти любая встреча президента, любой визит в регион, любое письмо Путину заканчивается поручением для чиновников. Но после общения с народом их выходит гораздо больше. Обычно это внутренние документы. А сейчас людям показали: когда вы обращаетесь к Путину, это не значит, что ваша жалоба где-то утонула. Нет, по всем просьбам ведется работа.

Причем это реакция на самые больные для людей темы. «Прямая линия» - это лучший соцопрос россиян. Там вскрываются все болевые точки. А эти 12 поручений - не из ряда вон выходящая вещь. Просто стране показали, как изнутри работает государство.

Полная стенограмма прямой линии с Владимиром Путиным - 2019