2019-12-03T00:16:45+03:00
Звезды

«Пусть это будет к шестому мужу!»: Лолита получила подарок, о котором мечтает каждая женщина

Певицу одели в меха прямо на сцене музыкальной премии [фото, видео]
Елена ПЕТРОВА
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Лолита получила подарок, о котором мечтает каждая женщинаЛолита получила подарок, о котором мечтает каждая женщинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Певица Лолита Милявская, переживающая уже пятый развод в жизни, после расставания с мужем-тренером Дмитрием Ивановым заметно похорошела. Постройневшую фигуру 56-летняя артистка теперь демонстрирует при каждом удобном случае - вот и на вручении премии «Золотой хит» от телеканала Music Box Лола появилась в очередном голом наряде - комбинезоне из прозрачного шифона, надетом поверх нижнего белья.

Кроме заветной статуэтки певице в этот вечер вручили подарки от спонсоров - в частности, набор косметики.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Желаю вам мощного роста в карьере и мегаизвестности, - напутствовала основатель косметического бренда.

- Я тоже в свои 56 лет желаю себе ох.... роста в карьере и вечной молодости с вами и с пластическим хирургом! - как всегда эпатажно ответила артистка.

Ещё одним подарком Лолите стала шуба, которую певица примерила прямо на сцене - размер подошёл идеально.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Пусть мужчина наденет ее на меня - это будет к шестому мужу! - прокомментировала Лолита, позируя щедрому «кавалеру». - Ну а где же ваши аплодисменты? Давайте-давайте, чтобы видно было, что никто не завидует!

Напомним, после девяти лет брака певица не просто разводится с мужем, а требует признать этот союз фиктивным. Милявская утверждает, что Дмитрий Иванов женился на ней исключительно с меркантильными целями. В этой паре Лолита больше дарила, чем принимала - по ее словам, она одевала и обувала мужа, купила ему машину, а при расставании вручила конверт с суммой в полмиллиона рублей. Но главным бонусом для супруга стало израильское гражданство, которое он получил благодаря Лолите. Если адвокату певицы Сергею Жорину удастся доказать в суде фиктивность брака, этих благ Иванов лишится. Так артистка хочет наказать бывшего за измену: она уверена, что последние несколько лет муж крутил роман на стороне.

Лолите подарили шубу на музыкальной премии.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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