Лолита Милявская: Я выгнала мужа, когда внимательно его рассмотрела

Муж Лолиты был на 12 лет моложе нее, но их отношения казались идеальными. Тренер по сквошу Дмитрий Иванов быстро нашел контакт с мамой и дочерью певицы. Лолита тоже подружилась с дочкой мужа и не раз помогала ей финансово. Кто бы мог подумать, что накануне 10-летнего юбилея совместной жизни супруги решатся на развод.

Впрочем, расставание пошло Лолите на пользу. Артистка постройнела, посвежела. Подписчики ее Инстаграма предположили: мол, 55-летняя Лолита худеет, чтобы показать бывшему, какую женщину он потерял.

- Я худею не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, тем более посторонним для меня людям, - смеется Лолита. - Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек.

Лолита Милявская на вручении наград премии "Шансон года", июнь 2019 г.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним: недавно Лолите стало известно о романе Дмитрия Иванова с 40-летней владелицей косметической клиники Ольгой Кулиевой. Судя по всему, это и стало основной причиной расставания. По словам юриста Милявской Сергея Жорина, Дмитрий Иванов не оповестил звездную жену, что подает на развод. О заявлении Иванова Лолита узнала из интернета.

В ответ Лолита подала ходатайство о признании своего брака фиктивным. Мол, у ее адвоката есть доказательства, что Иванов не планировал строить с ней семейную жизнь и даже тайно снимал деньги с ее счетов. Как рассказывает адвокат певицы, Дмитрий Иванов сейчас пытается подзаработать на семейном скандале, запрашивая у популярных телешоу солидные гонорары за интервью. По слухам, у одной из скандальных программ он потребовал 1,5 млн рублей, а у другого популярного ток-шоу целых 3 миллиона.

Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым, 2010 год.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Брак фиктивный?

Два года назад на гастролях в Израиле Лолита озвучила свое желание получить израильский паспорт.

- У меня папа еврей, он тут похоронен. Плюс мне и моей дочери подходит израильский климат, - объясняла свое желание Лолита.

- Милявскую и других звезд отечественной эстрады можно понять. Они рвутся получать израильское гражданство из-за послаблений визового режима. Для евреев открыт почти весь мир. Более 150 стран Европы, Южной Америки, Африки и Азии. Исключение мусульманские страны, - рассказывает «КП» юрист Роман Лоторев.

Весна 2011 года, свадьба Лолиты и Дмитрия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом, незадолго до развода с мужем, певица наконец получила израильский паспорт. Благодаря ей гражданином Израиля стал и Дмитрий Иванов. И почти сразу после получения гражданства подал на развод. Если брак Иванова и Милявской будет признан фиктивным, Дмитрий может лишиться израильского паспорта. Но доказать, что союз певицы и спортсмена был фиктивным, непросто, все-таки они прожили под одной крышей почти 10 лет.

Брак можно признать фиктивным, если один из супругов вступил в эти отношения без намерения создать полноценную семью, объясняет «КП» юрист Роман Лоторев. Для этого певице надо документально доказать, что в планы Иванова создание семьи не входило.

Дмитрий Иванов может лишиться израильского гражданства, если он получал его по протекции своей супруги. Но только в том случае, если суд признает его брак с Лолитой фиктивным.

Юрист Роман Лоторев уверен, что Дмитрий Иванов вполне может остаться без израильского гражданства.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это обернется против нее»

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах и мотовстве

«Комсомольская правда» дозвонилась Дмитрию Иванову, чтобы расставить все точки над «i»:

- Лолита собирается подавать встречный иск о признании брака фиктивным, слышали об этом?

- Первый раз слышу.

- Адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что, вступая в брак, вы не собирались создавать семью. Якобы есть доказательства.

- Понятия не имею, что они с адвокатом придумали, но пусть доказывают: никто не мешает им это делать.

- Но с вашей стороны это был настоящий брак, настоящие чувства?

- Ну, конечно.

- Вы будете как-то делить совместно нажитое имущество?

- Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на том, чтобы составить брачный договор. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет.

- Говорят, что вы год содержали другую женщину на деньги жены…

- Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь.

- Не обижаетесь на Лолиту за «фиктивный брак»? Я думаю, то, что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй…

- Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным.

- Какие у вас сейчас планы? Вы уже устроили личную жизнь?

- Я нормальный человек, сейчас закончатся суды и буду жить дальше, как и жил.

Записала Алена МАРТЫНОВА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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