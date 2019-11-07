2019-11-07T01:30:16+03:00
Звезды

Лолита Милявская: Я выгнала мужа, когда внимательно его рассмотрела

Из-за развода с певицей Дмитрий Иванов может лишиться израильского гражданства
Алина ЧЕРНОВААлена МАРТЫНОВА
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Лолита расстроена, что ее бывший возлюбленный намеревается прославиться за счет личных откровений.Лолита расстроена, что ее бывший возлюбленный намеревается прославиться за счет личных откровений.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Муж Лолиты был на 12 лет моложе нее, но их отношения казались идеальными. Тренер по сквошу Дмитрий Иванов быстро нашел контакт с мамой и дочерью певицы. Лолита тоже подружилась с дочкой мужа и не раз помогала ей финансово. Кто бы мог подумать, что накануне 10-летнего юбилея совместной жизни супруги решатся на развод.

Впрочем, расставание пошло Лолите на пользу. Артистка постройнела, посвежела. Подписчики ее Инстаграма предположили: мол, 55-летняя Лолита худеет, чтобы показать бывшему, какую женщину он потерял.

- Я худею не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, тем более посторонним для меня людям, - смеется Лолита. - Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, я стала спокойной. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек.

Лолита Милявская на вручении наград премии "Шансон года", июнь 2019 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лолита Милявская на вручении наград премии "Шансон года", июнь 2019 г.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним: недавно Лолите стало известно о романе Дмитрия Иванова с 40-летней владелицей косметической клиники Ольгой Кулиевой. Судя по всему, это и стало основной причиной расставания. По словам юриста Милявской Сергея Жорина, Дмитрий Иванов не оповестил звездную жену, что подает на развод. О заявлении Иванова Лолита узнала из интернета.

В ответ Лолита подала ходатайство о признании своего брака фиктивным. Мол, у ее адвоката есть доказательства, что Иванов не планировал строить с ней семейную жизнь и даже тайно снимал деньги с ее счетов. Как рассказывает адвокат певицы, Дмитрий Иванов сейчас пытается подзаработать на семейном скандале, запрашивая у популярных телешоу солидные гонорары за интервью. По слухам, у одной из скандальных программ он потребовал 1,5 млн рублей, а у другого популярного ток-шоу целых 3 миллиона.

Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым, 2010 год. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Лолита Милявская с Дмитрием Ивановым, 2010 год.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Брак фиктивный?

Два года назад на гастролях в Израиле Лолита озвучила свое желание получить израильский паспорт.

- У меня папа еврей, он тут похоронен. Плюс мне и моей дочери подходит израильский климат, - объясняла свое желание Лолита.

- Милявскую и других звезд отечественной эстрады можно понять. Они рвутся получать израильское гражданство из-за послаблений визового режима. Для евреев открыт почти весь мир. Более 150 стран Европы, Южной Америки, Африки и Азии. Исключение мусульманские страны, - рассказывает «КП» юрист Роман Лоторев.

Весна 2011 года, свадьба Лолиты и Дмитрия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна 2011 года, свадьба Лолиты и Дмитрия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом, незадолго до развода с мужем, певица наконец получила израильский паспорт. Благодаря ей гражданином Израиля стал и Дмитрий Иванов. И почти сразу после получения гражданства подал на развод. Если брак Иванова и Милявской будет признан фиктивным, Дмитрий может лишиться израильского паспорта. Но доказать, что союз певицы и спортсмена был фиктивным, непросто, все-таки они прожили под одной крышей почти 10 лет.

Брак можно признать фиктивным, если один из супругов вступил в эти отношения без намерения создать полноценную семью, объясняет «КП» юрист Роман Лоторев. Для этого певице надо документально доказать, что в планы Иванова создание семьи не входило.

Дмитрий Иванов может лишиться израильского гражданства, если он получал его по протекции своей супруги. Но только в том случае, если суд признает его брак с Лолитой фиктивным.

Юрист Роман Лоторев уверен, что Дмитрий Иванов вполне может остаться без израильского гражданства.

Юрист Роман Лоторев уверен, что Дмитрий Иванов вполне может остаться без израильского гражданства.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это обернется против нее»

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах и мотовстве

«Комсомольская правда» дозвонилась Дмитрию Иванову, чтобы расставить все точки над «i»:

- Лолита собирается подавать встречный иск о признании брака фиктивным, слышали об этом?

- Первый раз слышу.

- Адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что, вступая в брак, вы не собирались создавать семью. Якобы есть доказательства.

- Понятия не имею, что они с адвокатом придумали, но пусть доказывают: никто не мешает им это делать.

- Но с вашей стороны это был настоящий брак, настоящие чувства?

- Ну, конечно.

- Вы будете как-то делить совместно нажитое имущество?

- Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на том, чтобы составить брачный договор. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет.

- Говорят, что вы год содержали другую женщину на деньги жены…

- Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь.

- Не обижаетесь на Лолиту за «фиктивный брак»? Я думаю, то, что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй…

- Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным.

- Какие у вас сейчас планы? Вы уже устроили личную жизнь?

- Я нормальный человек, сейчас закончатся суды и буду жить дальше, как и жил.

Записала Алена МАРТЫНОВА.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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Пока еще законные супруги решили по-разному поставить точку в отношениях. Муж — традиционно: в начале октября тренер по сквошу Дмитрий Иванов подал иск о разводе в Басманный суд Москвы. А вот Лолита решила вообще стереть из памяти и паспорта девять лет супружеской жизни: артистка требует признать фиктивным свой пятый брак с молодым супругом (Иванова, который младше Милявской на 12 лет, она в последнее время называет не иначе как «альфонсом» и «кровососом»). Судебное заседание состоится на днях, представлять интересы певицы будет звездный адвокат Сергей Жорин. Возможно, на столь радикальные меры Лолита пошла после того, как узнала, что муж ей изменял, а последний год так и вовсе содержал на ее деньги новую пассию — косметолога из Белоруссии. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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