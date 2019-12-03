2019-12-03T00:48:07+03:00
Наука

ООН: У человечества осталась маленькая форточка, чтобы спастись от климатической катастрофы

В Мадриде 2 декабря началась Конференция по изменению климата ООН. На ней хотят договориться о самых кардинальных мерах
Юлия СМИРНОВА
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ООН: У человечества осталась маленькая форточка, чтобы спастись от климатической катастрофыООН: У человечества осталась маленькая форточка, чтобы спастись от климатической катастрофыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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СЛОВА ГОДА

Климат стал главным героем уходящего 2019 года. "Чрезвычайная климатическая ситуация" (climate emergency) - словосочетание года по мнению составителей Оксфордского словаря. Издатели другого словаря, Collins English Dictionary, словом года назвали "климатическую забастовку" (climate strike). А язык, как вы понимаете, очень точно отражает реальность. Филологи выбирают слова и выражения года каждый год (простите за тавтологию), но такое совпадение, кажется, впервые.

В МАДРИД, ПО ДЕЛУ, СРОЧНО

Под занавес года все главные мировые эксперты по климату, политики и чиновники собрались в Мадриде на Конференцию по изменениям климата ООН (в климатических кругах она называется COP25, 25 - это порядковый номер в череде подобных конференций).

В столицу Испании конференция переехала экстренно. Изначально должны были собраться в Чили, но там случились массовые беспорядки, и важную встречу от греха подальше перенесли в Европу.

Климатическая конференция в Мадриде будет идти долго, со 2 по 13 декабря. В ней принимают участие больше 20 тысяч человек из 197 стран. В том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, президенты и премьер-министры многих государств. На приеме в Королевском дворце Мадрид все они слушали оркестр музыкальных инструментов, сделанных из переработанных материалов. Всё в тренде.

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Вместе с братом Карлосом Хавьер Бардем отправился в экспедицию к берегам Антарктиды
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ОСТОРОЖНО, ФОРТОЧКА ЗАКРЫВАЕТСЯ

Цель у COP25 громкая - предпринять "критические шаги" в борьбе с "чрезвычайной климатической ситуацией". Той самой climate emergency, которая слово года.

У человечества осталась лишь "маленькая форточка", чтобы спастись от климатической катастрофы, да и та скоро закроется. Так обрисовала ситуацию Патрисия Эспиноса, исполнительный секретарь ООН по вопросам изменения климата. Действовать надо быстро и всем вместе, считает она. И конференция в Мадриде должна стать стартовой площадкой для этих действий.

Главными темами станут адаптация к климатическим изменениям, ситуация с океанами и лесами планеты, а также финансирование всех шагов и проектов.

100 МИЛЛИАРДОВ НА ВОЗДУХ

Например, в ООН хотят поторопить развитые страны с созданием климатического фонда - чтобы начиная с 2020 года они дружно скидывались на кругленькую сумму в 100 миллиардов долларов. Решение о создании такого фонда было принято вместе с Парижским соглашением в 2015 году.

Также в 2020 году страны должны будут объявить о своих новых обязательствах по части климата. Такова особенность Парижского соглашения - каждое государство само решает, на что готово пойти. Речь, конечно, в первую очередь о сокращении выбросов CO2. Европа, например, хочет к 2050 году стать "карбоново нейтральной", то есть не добавлять в атмосферу ни грамма углекислого газа.

ГРЕТА И БАРДЕМ

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Хавьер снял документальный фильм о защите природы под названием Santuario
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И ещё. Спорим, 99% из вас не слышали, что в ООН недавно выступал Хавьер Бардем - известнейший испанский актер, обладатель "Оскара". И житель Мадрида, где проходит конференция. Вместе со своим братом Карлосом Бардемом он отправился в экспедицию к берегам Антарктиды на судне "Гринпис". Снял документальный фильм под названием Santuario - что можно перевести и как "Заповедник", и как "Убежище", и как "Святыня". И сейчас изо всех сил привлекает внимание к защите природы Антарктики - в том числе и от глобального потепления.

Но о чьей зажигательной речи в ООН вы точно слышали? Правильно, Греты Тунберг. Это ж насколько тема климата изменила общественное мнение, что к речи шведской школьницы-экоактивистки внимания больше, чем к выступлению оскароносца и красавца Бардема? На схожую тему и на одной трибуне. Да, интерес к Грете подогрели СМИ. Но СМИ же не из вакуума изобрели Грету - не будь на нее спроса, кликов и лайков, никто бы про нее не писал. Писали бы про Бардема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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