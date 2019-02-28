Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сделали из выигранных "Оскаров" ночники

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-28T17:20:04+03:00

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Знаменитые голливудские актеры Хавьер Бардем и Пенелопа Крус нашли необычное применение выигранным ранее статуэткам "Оскара". По словам Бардема, вместе с супругой они сделали из них самые настоящие ночники!

- Статуэтки у нас снабжены электрическими лампочками. Мы включаем их и читаем под их свет. Мы читаем много, потому что это единственный способ напомнить самим себе, насколько мы хороши. Ведь для нас "Оскар" всегда включен, - с юмором отметил Хавьер во вторник в телепередаче Конана О'Брайена на канале NBC.

Напомним, Хавьер Бардем завоевал награду Американской академии киноискусств за роль второго плана в знамнеитом фильме "Старикам тут не место". А его супруга Пенелопа Крус - за роль второго плана в картине "Вики Кристина Барселона".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте прошлого года статуэтка премии "Оскар" актрисы Фрэнсис Макдорманд за "Лучшую женскую роль" в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" была украдена. По словам очевидцев, это произошло, когда артистка отвлеклась на общение с другими гостями и оставила свою статуэтку без присмотра. Однако вскоре вора удалось поймать, а награда вернулась к законному владельцу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.kp.ru/video/embed/447906" frameborder="0"></iframe> Хавьер Бардем: Я бы снялся в "Пиратах Карибского моря".Знаменитый испанский актер дал пресс-конференцию в московском Центре имени Мейерхольда.Марина ВОЛОСЕВИЧ

ИСТОЧНИК KP.RU