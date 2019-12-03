В США создали яблоко. Оно хранится целый год

Правдивая история: у знакомого в машине рассыпался пакет с зелеными яблоками известного импортного сорта (продаются во всех супермаркетах). Через пару месяцев под сиденьем он случайно нашел один закатившийся плод. Целехонький - ни почернения, ни гнилинки. Яблок было как живое, восковое. С тех пор тот знакомый ест только отечественные яблоки: фермерские, с червячками. Не то что американцы, которым на днях в магазинах стали продавать новый сорт долговечных яблок. Суперстойкий к гниению сорт получил название Cosmic Crisp (примерный перевод - «Космическая рябь»). Американцы это так объясняют: темно-красная кожица усеяна белыми крапинками и напоминает звездное небо.

Cosmic Crisp - гибрид двух сортов (как им удалось селекционировать суперстойкость к гниению - умалчивается, мол, коммерческая тайна). Но вообще ученые из Вашингтонского университета маялись 22 года, чтобы все их опыты привели к нужному результату. Западные «мичуринцы» успокаивают покупателей: суперяблоко безопасно для здоровья и не является генномодифицированным (так ли это - см. «Комментарий»). За все время на исследование было потрачено 10 млн долларов.

- Это ультрахрустящее яблоко, довольно крепкое, с хорошим балансом сладкого и кислого и ко всему еще и очень сочное, - похвасталась своим чудо-фруктом руководитель проекта Кейт Эванс. - Яблоки легко могут пролежать в холодильнике в течение 10 - 12 месяцев.

Фермеры в штате Вашингтон уже высадили 12 миллионов деревьев, способных родить суперфрукт. Полкило вечно молодых (пока еще не молодильных - это, видимо, дело времени) яблок продают за $5 (около 320 руб.).

Дорого? А что вы хотите - вечные яблоки денежек стоят...

ВЕРСИЯ

Производители лукавят?

Агроном Михаил ВОРОБЬЕВ:

- Возможно, производители хитрят, когда объявляют, что этот сорт не подвергался генной модификации. Скорее всего, это продукт, в котором произошло редактирование генома. Формально это не генная модификация, посторонних генов не привносили. Однако выключили ряд собственных генов яблока.

Именно так, правда, чисто случайно, произошло с сортом томатов Жираф: его плоды спокойно могут лежать на подоконнике и месяцами не портятся. Оказалось, что при селекционной работе случайно повредили ген, отвечающий за перезревание плода. В природе как: чтобы растение размножилось, оно должно дать плоды. Те вызревают, перезревают, семена попадают в почву и прорастают. Так вот в Жирафе механизм перезревания не запускался. Ну он и лежал себе в холодке.

Современное развитие технологий позволяет выключать определенные гены. Возможно, здесь и произошло именно это. Конечно, мы можем только предполагать - достоверную информацию компания не раскрывает.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Любой каприз за ваши деньги

Андрей ТУМАНОВ, главный редактор газеты «Ваши 6 соток»

- Вообще-то еще в 30-х годах XX века были выведены сорта яблок, которые спокойно хранились от предыдущего урожая до следующего. Например, сорт Гибрид Шитта. На еще довоенной Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (та, что потом стала ВДНХ), например, так и лежали рядом два яблока: одно - нынешнего, другое - прошлого урожая. Мол, посмотрите, они практически не отличаются. Я видел фото с той выставки, когда занимался этим вопросом.

Яблоки тогда хранились просто в подвалах и никакими газами или восками не обрабатывались. Так что никакой подтасовки.

Те долгохранящиеся сорта не стали очень популярными, потому что вкус был у них не самой сильной стороной. Суховаты, кисловаты по сравнению с другими.

Но с тех пор прошло уже почти 90 лет! Конечно, селекция все это время велась и потребительские качества фруктов улучшались. Но заявления о том, что появление таких яблок - сенсация, - просто рекламный ход.

Как и тот посыл, что яблоки выращены без применения генной инженерии. Любой человек, связанный с выведением новых сортов растений, знает: генная инженерия позволяет достичь результата в 10 раз быстрее селекции. А разницы на выходе никакой. ГМО пугает только тех, кто в этом ничего не понимает. И если компания громко заявляет, что отказывается идти по более простому и быстрому пути, это означает: она будет стричь купоны с тех, кто как огня боится ГМО и готов платить дороже за продукты с маркировкой, обозначающей, что данная технология не применялась.

Записала Оксана КАЛЬНИНА.