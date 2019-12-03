О, счастливчики!

«У нас был только один билет»

Кто - Николай и Оксана Мирошниченко.

Откуда - Екатеринбург.

Сколько - 500 000 000 рублей.

Знакомьтесь: один из двух победителей, выигравших в 1264?м тираже, - 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и его супруга Оксана, водитель трамвая. Участвуют в лотереях много лет. Билеты «Русского лото» были даже на их свадьбе.

- Торжество у нас было в 2006 году, - рассказывает Николай. - Входными билетами служили билеты «Русского лото» - это идея жены. Кстати, многие билеты оказались выигрышными. Сейчас участвуем в государственных лотереях всего несколько раз в году, в основном перед праздниками.

В «миллиардном» тираже у них был всего один шанс на победу.

- Еще с лета у нас остался выигрышный билет «Русского лото», - говорит Оксана, - все забывали получить выигрыш. Перед Новым годом я шла из магазина и решила поменять билет на новый. Продавец киоска предложила несколько на выбор. Я даже и не знала, что на кону целый миллиард. Положила билет дома и забыла о дате тиража.

5 января вернулся из командировки Николай и решил поинтересоваться результатом розыгрыша от 1 января.

- Появившейся на экране компьютера сумме я не поверил, - говорит Николай. - Перепроверял несколько раз. Нашел запись трансляции тиража. Когда увидел в бегущей строке номер своего билета, сомнения отпали. Позвонил в лотерейный центр «Столото». Там все подтвердили.

«В этом году Cкорпионам везет»

Кто - Людмила Степановна Пищулина.

Откуда - Краснодар.

Сколько - 1 000 000 рублей.

Пенсионерка из Краснодара благодаря лотерее купит долгожданную квартиру - давно мечтала о собственном жилье. Верила в счастливый случай, и он с ней произошел в первый день 2019 года. В 1264-м тираже лотереи «Русское лото» она выиграла миллион рублей. Оформлять выигрыш приехала с сыном Вячеславом - купить счастливый билет уговорил именно он.

- Я сказал, чтобы мама обязательно приобрела билет, - вспоминает Вячеслав. - Где-то прочитал, что в этом году Скорпионам везет.

- Сейчас живу с дочерью, а так хочется свой уголок, - добавляет победительница. - Мне много не нужно - главное, чтобы был стол со швейной машинкой, куда же я без нее.

Всю жизнь Людмила Степановна, а ей 80 лет, проработала закройщицей-модельером. Сейчас продолжает заниматься любимым делом, шьет на заказ для знакомых и близких.

«Свой билет я выбросил»

Кто - Юрий Ткаченко.

Откуда - Мурманская область.

Сколько - 1 000 000 рублей.

- К розыгрышу новогоднего миллиарда я готовился заранее, - вспоминает Юрий, - начал покупать билеты еще осенью. И вот 1 января в 15.30 включил телевизор и начал следить за эфиром. Когда ведущий Михаил Борисов объявил, что миллиард разыгран и уже есть два победителя, взял свои билеты и выбросил их. Уже хотел выключить телевизор, как услышал: «Начинаем разыгрывать призы по 1 миллиону рублей!»

Юрий достал билеты, но зачеркивать числа уже не стал. Решил, что проверит результаты в точке продаж. И уже там у продавца-консультанта узнал, что выиграл миллион. Говорит, в тот момент отреагировал на поздравления спокойно и, только когда вышел на улицу, осознал случившееся.

Юрий живет в небольшом городе на берегу Баренцева моря. По профессии судоводитель. Женат, двое сыновей и четверо внуков. Выигрыш планирует распределить между детьми.

«Куплю одежды тысяч на сто»

Кто - Любовь и Сергей Догоровы.

Откуда - Санкт-Петербург.

Сколько - 500 000 000 рублей.

О выигрыше узнали спустя неделю после розыгрыша тиража - отдыхали за городом.

- Мы знакомы с государственными лотереями очень много лет. На праздничный тираж купили больше 10 билетов - все с отложенных денег. Выбирала их, приговаривая: «Не знаю, какую именно сумму, но обязательно выиграю», - рассказывает Любовь Феодосьевна. - Когда вернулись, пошла к соседке, чтобы она посмотрела результаты тиража в интернете. Сначала подумала, что это 500 тысяч, и очень обрадовалась. Потом пересчитала нули и была шокирована.

Как уверяют победители, приманить удачу им помог амулет - монеты, перевязанные красной лентой. Купила его Любовь Феодосьевна в обычном киоске и бережно носила в кошельке.

Выигрыш пришелся очень вовремя. Пенсия у Догоровых маленькая, поэтому супругам приходилось дополнительно работать. Любови Феодосьевне - гардеробщицей, а Сергею Ивановичу - слесарем на заводе. Потом главу семьи сократили, и он был в поисках нового места. Теперь можно не работать!

- Мне тяжело было расставаться со своим коллективом, - вспоминает Любовь Феодосьевна.

Как распорядиться столь крупной суммой? Супруги поменяли квартиру, помогли родственнику-инвалиду, пожертвовали часть средств в детский дом.

- Еще купим дачу, всю жизнь о ней мечтали. И поедем за границу путешествовать, ни разу не выезжали за рубеж, - поделился планами Сергей Иванович.

- Но все деньги попусту тратить не собираемся, подумаем об инвестициях - с этим нам поможет сын, - добавляет женщина.

Для Догоровых участие в государственных лотереях давно стало традицией. И нарушать ее семья не планирует.

- Обязательно купим билет и, надеюсь, еще раз приедем в лотерейный центр «Столото». Нам очень понравилось, как нас встретили, хочется вернуться сюда не раз, - улыбается Сергей Иванович.

«Я выиграл миллион! И это не шутка»

Кто - Ильнур Асхадуллин.

Откуда - Казань.

Сколько - 1 000 000 рублей.

Ильнур участвует в государственных лотереях пять лет. Счастливый билет купил в лотерейном киоске «Столото» за день до розыгрыша.

- Спрашиваю у продавщицы киоска, часто ли случаются крупные выигрыши, - смеется счастливчик. - Ответила, что еще таких не было. А я пошутил, что буду первым миллионером. На следующий день проверил билет, а там миллион. Шутка удалась!

Ильнур работает директором по продажам в компании по производству оборудования для учебных заведений. В свободное время выступает перед публикой с авторскими юмористическими монологами. Выигранное собирается вложить в покупку квартиры, отправится в путешествие с женой и двумя детьми.

«Всегда считала, что выигрыш сам меня найдет»

Кто - Наталья Прохорова.

Откуда - Москва.

Сколько - 1 000 000 рублей.

Новичкам везет - учительница из Москвы никогда не участвовала в лотереях и не покупала билеты сама, но все-таки стала победительницей.

- Билеты мне подарила сестра Светлана, - говорит Наталья. - Вручила подарочный набор на новогодний тираж «Русского лото». В главную ночь года нас с сыном пригласили в гости. Я прихватила билеты и по одному раздала друзьям. 1 января мы все, конечно же, замерли у телевизора.

Но, пока шла трансляция, Наталья с друзьями отвлеклись, запутались в числах и решили, что ничего не выиграли. Никто не расстроился, главное - весело провели время. Но что-то Наталье не давало покоя - не зря же незадолго до тиража ей снилась золотая пшеница, не просто так сестра подарила ей билеты. Уже дома 2 января решила еще раз проверить результаты тиража в интернете. Оказалось, ее билет выиграл миллион.

- Всегда думала, если мне должно повезти, то выигрыш сам меня найдет, - продолжает победительница. - Так и произошло. А еще мы с друзьями договорились, что теперь всегда будем дарить друг другу лотерейные билеты. Всем желаю: искренне верьте в удачу, и она вам улыбнется!

Деньги Наталья положит в банк под проценты, а в будущем использует как первый взнос по ипотеке.