В 2020 году к Луне полетят «женщины-фантомы»

Примерно через год — предположительно в ноябре-декабре 2020 года - американцы планируют отправить к Луне космический корабль «Орион» и тем самым дать старт миссии Artemis-1 (Артемида-1), которая прежде называлась Exploration Mission-1 (Исследовательская миссия-1).

Artemis-1 станет первым этапом программы возвращения американцев на наш естественный спутник, высадка на который намечена на 2024 год.

Схема облета Луны в рамках миссии Артемида-1.

На «Орионе» полетят две женщины — Zohar (Зохар? Захар? Зухра?) и Helga (Хельга). Они не настоящие. Кресла пилотов займут манекены с женскими фигурами — женщины-фантомы (Phantom women), как их называют исследователи. Живых людей на борту не будет.

У Artemis-1 несколько целей: испытать систему космических запусков Space Launch System (SLS), сверхтяжелую ракету, проверить работоспособность всех систем и эффективность тепловой защиты «Ориона».

Женщины-фантомы «проведут» эксперимент Matroshka AstroRad Radiation Experiment (MARE), разработанный американскими, израильскими и немецкими учеными. «Почувствуют» на себе воздействие космической и солнечной радиации, проведя 3 недели по пути к Луне и обратно. Ведь вдали от Земли экипаж будет лишен природной защиты — электромагнитного поля нашей планеты, которое весьма эффективно предохраняет от излучений, позволяя людям находиться на её орбите больше года.

На Zohar наденут жилет AstroRad, специально разработанный для защиты от космической радиации. Helga полетит - в этом смысле - голой. Тела обоих «женщин» будут оснащены датчиками, которые позволят определить, какие дозы ионизирующего излучения получат кожа и внутренние органы.

Одна из женщин-фантомов в процессе подготовки к полету.

Манекены не случайно сделаны в виде женщин. Специалисты объясняют, что представительницы прекрасного пола наиболее уязвимы — особенно их молочные железы и репродуктивные органы. Соответственно и защитный жилет, приготовленный для испытаний, женский. Но по итогам эксперимента будет ясно, каким должен быть мужской. И нужно ли модернизировать оба, сделав их толще в тех или иных местах.

Жилеты — и для ближайшего эксперимента и для последующих полетов — изготовят из полиэтилена.

В подправленных защитных жилетах астронавты полетят непосредственно на Луну уже в рамках миссии Artemis-2. По плану на поверхность нашего естественного спутника должны высадиться мужчина и женщина — спустя 55 лет после первого её посещения.

Кэт Кодерре (Kat Coderre) — одна из создательниц защитного жилета на борту «Ориона». Сама к Луне не полетит, отправит двух манекенов.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Сначала «Аполлон», потом «Артемида»

«Артемида» (Artemis) — такое название недавно получила программа возвращения людей — конкретно американцев — на Луну. Об этом NASA сообщило в своем Twitter.

В 60-70 годы прошлого века земляне добрались до Луны в ходе программы «Аполлон», названной так в честь Аполлона — бога света и Солнца в греческой и римской мифологиях. Артемида — внучка титанов, сестра-близнец Аполлона, дочь Зевса и богини Лето - богиня Луны. Так что название новой программы вполне символично и логично. Демонстрирует последовательность усилий и связь времен. Эдакий блок-чейн.

NASA в своем Twitter пообещало уже в 2024 доставить на Луну первую женщину, а вместе с ней и «нового» мужчину.

Сроки возвращения на Луну обозначил нынешний президент США Дональд Трамп. «Мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну», — написал он в своем Twitter. И дополнительно выделил на благое дело 1,6 миллиарда долларов — для «ускорения». О чем с воодушевлением сообщил своим сотрудникам глава NASA Джим Бранденстайн (NASA Administrator Jim Bridenstine).

Рядом с Луной люди могут оказаться уже через 5 лет.

Трамп хотел бы, чтобы после Луны американцы полетели на Марс — в 2030 году. Не исключено, что так оно и будет.

Странно, однако, что проблема зашиты от космической радиации озаботила NASA лишь сейчас. А почему тогда — во времена «Аполлонов» - никто не предохранялся?

Ни один из астронавтов, побывавших на Луне и рядом с ней, не умер преждевременной смертью, облучившись сверх всякой меры. Да и страшными болезнями не заболел. Зачем перестраховываться спустя десятилетия?

Ответы на этит вопросы дают скептики, которые доказывают, что в прежние времена на Луну никто не высаживался. Поэтому и проблем с космической радиацией не было. А сейчас, когда наконец-то собрались полетать далеко и долго, они появились.

Не хотелось бы верить злопыхательским конспирологическим теориям. Но и от подозрений, вроде "что-то тут не так", избавиться трудно.

А если всё так, то чем в первую очередь займутся астронавты в ходе программы «Артемида-2»? Читайте об этом Американцы полетят на Луну за своими фекалиями