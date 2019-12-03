Жену самого грубого футболиста Российской Премьер-Лиги избили в Подмосковье

Несколько дней назад в Одинцовскую районную больницу с побоями обратилась 21-летняя Анастасия Чуперка. Девушка приехала в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее кровоподтеки на левом предплечье и синяки. Настя – жена полузащитника ФК «Тамбов» Валерия Чуперки. Недавно этот 27-летний футболист уже был в заголовках всех спортивных изданий как самый грубый игрок. Он побил антирекорд чемпионата России, умудрившись получить три красные карточки за 14 туров. Раньше такого не «удавалось» никому.

- Во время осмотра девушка опускала глаза и не хотела говорить, что с ней произошло. У нее диагностировали кровоподтеки левого предплечья и синяки. После уговоров девушка все же рассказала, что ее и брата избил пьяный отец накануне. И что пришла она в больницу, потому что у нее сильно болело плечо. – Рассказал KP.ru источник в медицинских кругах.

Медсестра сообщила в полицию о факте домашнего насилия и о побоях у 21-летней Анастасии. Дело в том, что медицинские работники обязаны сообщать о некоторых видах травм в органы внутренних дел, если есть основания полагать что они получены пациентом в результате противоправных действий. В тот же день в полицию позвонила и мама Анастасии, которая рассказала правоохранителям о том, что ее муж часто напивается и набрасывается на нее и детей с кулаками и угрозами.

Владимир С. постоянно употребляет спиртные напитки и распускает руки

- В местный отдел полиции поступило заявление от женщины, которая сообщила, что ее 46-летний супруг Владимир С. постоянно употребляет спиртные напитки, а когда становится пьяным, то начинает оскорблять ее и детей. Также мужчина распускает руки и говорит, что убьет их, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Помимо самой Анастасии в больницу обратился и ее брат Алексей. У него тоже врачи диагностировали кровоподтеки и ссадины на обеих руках. Алексей рассказал, что их он получил от своего отца в коттедже в одном из поселков Одинцовского района.

Сейчас полиция проводит проверку по факту нанесенных побоев. Также правоохранителям предстоит выяснить насколько часто у 46-летнего Владимира случаются приступы агрессии, и систематически ли в семье происходят избиения.