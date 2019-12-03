Напомним, что на днях 21-летняя Анастасия Чуперка обратилась в Одинцовскую ЦРБ с побоями. В больнице девушка пояснила, что кровоподтёки на её руках оставил отец Насти 46-летний Владимир С. Медики были вынуждены сообщить в полицию. Позже выяснилось, что Настя оказалась не единственной, кто пострадал от рук главы семьи. В тот же день с похожими травмами в больницу обратился и брат девушки Алексей.

Оказалось, что этот случай в их семье далеко не первый, это подтвердила мама Насти и Лёши. Её супруг уже давно и довольно часто злоупотребляет алкоголем, а напиваясь переходит всякие границы, унижая и угрожая членов семьи. Вечер 26 ноября, видимо, стал последней каплей, после чего домочадцы обратились в полицию.

Жена игрока ФК «Тамбов» не рассказывала мужу, что её бьёт отец

Когда мы написали самому Валерию и попросили прокомментировать поведение его тестя, футболист сказал, что жена ему об этом не рассказывала.

— Да, Анастасия Чуперка - это моя жена, но я ничего об избиении не знал, — прокомментировал kp.ru ситуацию Валерий

Так же мы дозвонились и до мамы, которая заявила в полицию на своего супруга за избиение детей и угрозы.

— Я не хочу выносить эту ситуацию на всеобщее обозрение, — сказала Ольга kp.ru

Сама Анастасия отказалась от комментариев по данному поводу.

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