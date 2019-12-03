Датские оракулы предсказали нефть по $90 за баррель

Датский SaxoBank верен традициям. Вот уже 20 лет они каждый год делают «шокирующие прогнозы». Вот и на этот раз решили порадовать публику своими футуристическими выкладками. На этот раз отчет называется «Двигатели разрухи». Но России ничего плохого он не предвещает. Наоборот. Наше будущее экономистам из Копенгагена видится очень даже сносным.

- ОПЕК вместе с Россией еще сильнее ограничат добычу нефти. Одновременно американским компаниям станет менее выгодно добывать сланцевую нефть. Поэтому делать это в прежних объемах США не будут. В результате цена на нефть вырастет до $90 за баррель. Таков наш шокируюший прогноз, - пояснил в интервью Russia Today главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Для сравнения, сейчас бочка нефти марки Brent стоит $60. То есть предполагается, что она подорожает на 50%. Еще один позитивный фактор - рост цен на палладий. С начала года они выросли в полтора раза. И по прогнозу Saxo Bank, эта тенденция продолжится. Палладий используется при производстве автомобилей для улучшения качества выхлопных газов. Спрос на него растет из-за растущих по всему миру экологических ограничений. А Россия - крупнейший поставщик этого редкого металла на глобальный рынок.

- Раньше поводов для оптимизма в отношении России у меня не было. Все часто ждали рывка, но его не происходило. На этот раз мне придется констатировать, что следующий год действительно должен стать удачным для вашей страны, - заключил Якобсен.

Из других прогнозов SaxoBank: падение акций высокотехнологичных компаний, выход Венгрии из состава ЕС, отмена отрицательных ставок в еврозоне, введение нового налога в США, поражение Трампа на очередных президентских выборах и создание резервной валюты в Азии.

Примечательно, что прошлый прогноз датских оракулов (на этот год) сбылся лишь на 10%. То есть 9 из 10 предсказаний оказались пальцем в небо. Похожая статистика была и в предыдущие годы. Поэтому слишком уж обольщаться россиянам не стоит.