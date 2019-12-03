2019-12-03T16:15:32+03:00
Конкурсы и тесты

Самые стильные в России: «Элегантная Алсу, откровенная Лобода и дерзкая Собчак»

Голосуйте за любимых артистов
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Фото: СОЦСЕТИ
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Как всегда, в декабре мы подводим светские итоги года и открываем битву за звание самого стильного артиста.

Начнём со знаменитых дам. Кто из наших звёзд наиболее эффектно выглядел в 2019 году, кого вы можете назвать образцом стиля и шарма? А кому надо срочно сменить стилиста и пересмотреть свой гардероб? Голосуем за самых стильных российских знаменитостей. Итоги голосования подведём перед новогодними праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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