Самые стильные в России: «Элегантная Алсу, откровенная Лобода и дерзкая Собчак»

Как всегда, в декабре мы подводим светские итоги года и открываем битву за звание самого стильного артиста.

Начнём со знаменитых дам. Кто из наших звёзд наиболее эффектно выглядел в 2019 году, кого вы можете назвать образцом стиля и шарма? А кому надо срочно сменить стилиста и пересмотреть свой гардероб? Голосуем за самых стильных российских знаменитостей. Итоги голосования подведём перед новогодними праздниками.