Самые стильные мужчины в России 2019: Модник Киркоров, любимец домохозяек Малахов и брутальный Лепс

По традиции в конце года мы подводим светские итоги. Кто из знаменитых джентльменов в этом году был не только королём на сцене, на экране или в спортзале, но и на красных дорожках всевозможных премий. Отдайте свой голос за самого стильного российского артиста.

Итоги голосования подведём накануне Нового года.

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Самые стильные в России: «Элегантная Алсу, откровенная Лобода и дерзкая Собчак»

Как всегда, в декабре мы подводим светские итоги года и открываем битву за звание самого стильного артиста. Начнём со знаменитых дам. Кто из наших звёзд наиболее эффектно выглядел в 2019 году, кого вы можете назвать образцом стиля и шарма? А кому надо срочно сменить стилиста и пересмотреть свой гардероб? Голосуем за самых стильных российских знаменитостей. Итоги голосования подведём перед новогодними праздниками. (подробности)