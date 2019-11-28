В России создадут хаб «зеленого» строительства

На V Российско-британском бизнес-форуме, организованном при поддержке Фонда Росконгресс, состоялся круглый стол, посвященный развитию и внедрению умных городских технологий и «зеленого» строительства. Организаторами круглого стола выступили Торговое представительство России в Великобритании и Совет по экологическому строительству в России (RuGBC).

Программа Российско-британского бизнес-форума традиционно строится с учетом наиболее востребованных направлений для обсуждения российским и британским бизнесом. В 2019 году основной темой стала «цифра» и высокие технологии в различных сферах, в том числе в урбанистике.

В рамках круглого стола Дмитрий Березуцкий, председатель правления Ассоциации «GreenСтрой», анонсировал строительство первого в России инновационного хаба по интеграции «зеленых» технологий. Хаб будет располагаться на территории Инновационного центра «Сколково». В этом проекте будут представлены интеграционные решения как от крупного, так и малого и среднего бизнеса. На базе хаба будут реализованы две платформы, направленные на развитие образовательного маркетинга в сфере «зеленого» строительства и совершенствование нормативной базы Российской Федерации в этой области.

Шамир Гхумра, глава BREEAM, BREGlobal, рассказал о специфике методов и практик в области экологически устойчивого проектирования, строительства и эксплуатации. Технология BREEAM сегодня является одной из наиболее востребованных в мире для измерения экологической эффективности зданий. Также он отметил важность широкого внедрения BIM-технологий, которые позволяют вывести строительство, оснащение, эксплуатацию и ремонт на новый уровень благодаря алгоритмам работы со всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информацией в процессе проектирования. Интеграция этих технологий на российском рынке – одна из задач, которую ставит перед собой бизнес.

Джоанна Бэйкон, вице-президент Королевского института архитекторов Великобритании (RIBA), рассказала о современных тенденциях архитектуры, отметив необходимость адаптации эстетики под географические условия и культурные традиции.

Иван Романов, заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР», рассказал о российских подходах в реализации прогрессивных проектов, в качестве примера он привел знаковый проект «ЗИЛАРТ» – один из самых крупных в Европе за последние 40 лет.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено вопросам изменения климата и повышения качества жизни, вопросу утилизации и переработки отходов на фоне реформирования системы закона о вывозе мусора.