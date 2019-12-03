Сильно похудел: Алсу впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Алсу тщательно оберегает свою личную жизнь от постороннего глаза. Певица крайне редко публикует в соцсетях фото своих детей, а уж снимков с супругом Яном Абрамовым и вовсе по пальцам перечесть. Меж тем на днях исполнительница блистала на дне рождения дочери Филиппа Киркорова. Ради Аллы-Виктории знаменитый папа закатил грандиозную вечеринку за миллион рублей.

Алла-Виктория отпраздновала свое восьмилетие в кругу звездных гостей. Знаменательное событие посетили многочисленные представители шоу-бизнеса. Декораторы украсили ресторан на Рублевке в стиле восточного базара. Гости могли угоститься турецкими сладостями и поучаствовать в развлекательной программе.

36-летняя Алсу появилась на детском празднике вместе с мужем Яном Абрамовым, а также с дочерьми - 13-летней Сафиной и 11-летней Микеллой. Певица назвала детскую вечеринку "грандиозным торжеством": "Нет слов! Такое грандиозное торжество мог устроить только Филипп. Желаем огромного счастья всей замечательной семье Киркоровых".

jasmin Приятные встречи на празднике у дорогого Филиппа

Меж тем внимание публики привлек супруг артистки. Алсу крайне редко выходит в свет с мужем. "Приятные встречи на празднике у дорогого Филиппа", подписала кадры Жасмин. Именно она разместила фотографии, на которых позирует Ян Абрамов. Судя по снимкам, бизнесмен заметно похудел.

Ну а про Алсу и говорить не стоит - она выглядит как школьница. Подписчики постоянно интересуются у вокалистки секретом ее молодости и красоты. Глядя на ее правильные черты лица, фолловеры приходят в восхищение.

Кстати, в недавнем интервью певица призналась, что старается хвалить своих детей только за дело. А неоспоримым авторитетом в семье считает своего мужа Яна. При этом, по словам исполнительницы, она не может сказать, что супруг проявляет повышенную строгость по отношению к детям. Просто для дочерей и сына отец - непоколебимый авторитет. "Он много работает. Иногда приходится подключать папу. Слова «я сейчас папе скажу» действуют магически", - заявила звезда.