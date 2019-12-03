Следователь, вымогавший взятку с издателя Галумова, арестован. Но его жертва все еще за решеткой. Почему?

Если вы никогда не были на судебных заседаниях, то вы понятия не имеете, как это все происходит. Совсем не так, как в кино или ТВ-шоу, где все просто и понятно - каждый сказал, что думает, а мудрый и справедливый судья, всех выслушал и решил по закону. Одна схожесть, что все тоже по сценарию, где у основных действующих лиц — вершителей реальных, не киношных судеб - все роли и речи как-будто тоже расписаны заранее, хоть ты тресни. Экспромтов и эмоций можно ждать только от подсудимых, отчаянно сражающихся за свою свободу. И они бьются изо всех сил, правда часто безрезультатно. По судебной статистике 99,8 % приговоров в России обвинительные (данные судебного департамента Верховного суда за 2018 год).

В эти дни в Гагаринском районном суде Москвы решается судьба 61-летнего экс-руководителя издательства "Известия", российского политолога, экономиста и общественного деятеля Эраста Галумова, а также двух его коллег и одного партнера (двое под подпиской, один тоже за решеткой).

Справка "КП": Эраст Александрович Галумов - доктор политических наук, профессор (ВАК), действующий академик Академии военных наук, член союза писателей России, член общественного совета при СК РФ, полковник в отставке, со-организатор Пекинского Международного Экономического форума, председатель Правления делового клуба «Москва-Пекин». Отмечен многочисленными наградами, в том числе орденом «Дружбы».

Действие первое: завязка - «Уголовка 5-летней выдержки»

Дело против Эраста Галумова, двух его бывших коллег и одного партнера по статье 159 ч.4 «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору» (до 12 лет) было возбуждено еще в 2016 году. Сам Эраст Галумов, как главный подозреваемый, уже 1 год и 9 месяцев содержится в СИЗО «Лефортово» . А всего в общей сложности более 5 лет (так как доследственная проверка началась вообще в 2014м) следственная группа под руководством майора юстиции, следователя по особо важным делам ФСБ РФ Белоусова выясняла что и как. Расследовал, допрашивала, инспектировала. 18 раз (!) сам же Белоусов прекращал это дело, но потом снова открывал.

В чем конкретно обвиняют Галумова и его коллег? Эпизода в деле два. И оба они произошли еще в 2011 — 2012 годах. Первый: по версии следствия деньги на утилизацию старой типографской машины «Известий» издательством были получены, а работа не выполнена. Второе — при подключении электрических мощностей к новому типографскому комплексу, деньги проплачены, а мощности не подведены. Все это с приставкой якобы. Потому что и машина эта утилизирована (вместо типографии на Пушкинской площади давно уже арендные площади занимает инвестор, выделивший те деньги, которые якобы и украдены), и свет подключен, и новая типография прекрасно работает. Но это в жизни. В уголовном деле из 55 томов какая-то совсем другая реальность.

Сам Галумов и его адвокат не видят другого объяснения, кроме того, что все было специально сфабриковано следователями ради получения от него взятки. Собственно, им трудно предполагать что-то другое, раз уж сам следователь Белоусов теперь под стражей за вымогательство крупной суммы денег у того же Галумова. Под стражей и экс-подчиненный следователя, а теперь подельник, Колбов, признавший свою вину. В многочисленных переписках, которые теперь легли в основу дела против следователей, Колбов требовал с сына Галумова деньги в обмен на смягчение приговора отцу. Обещал даже условный срок.

Но несмотря на это трагикомические обстоятельства, все собранные этими товарищами материалы дела переданы с суд. Если быть точнее в Гагаринский. На днях состоялось первое заседание по существу.

Действие второе: «Всем встать, суд идет"

- Просим суд учесть, что в этом деле нет ни одного документа, составленного кем-либо, кроме Белоусова. - Еще до начала основного действия (зачитывания обвинительного заключения) ходатайствует адвокат Эраста Галумова Андрей Малахин. - Вымогательство началось еще до ареста. А после Белоусов бесконечно водил Галумова по коридорам «Лефортово» прямо говоря о взятке. Когда майора самого арестовали (в апреле 2019), мы просили пересмотреть дело, просили передать его в другое ведомство. Но вместо этого сменщик Белоусова просто распорядился передать дело в суд. Теперь мы просим уважаемый суд вернуть дело на новое расследование. Незаконно судить человека по уликам, собранным и полученным преступным путем.

Судья молчит, суд идет. Основное действие первого заседания — прокурором зачитывается обвинение, после чего начинается процесс. Так было и в пятницу 29 ноября. Но после окончания этого обязательного акта стало интереснее.

- Мы просим отвода стороны потерпевших — ФГУП «Известия», - заявляет адвокат Галумова. - Потому что само издательство никак не пострадало и не может выступать в этой роли.У ФГУП «Известия» пропало 0 рублей, 0 копеек. Все деньги, ушедшие на утилизацию типографской машины и на подключение электроэнергии были от частного инвестора ООО «Легаси ЛТД». Инвестор, то есть хозяин денег, никаких претензий ни к Галумову, ни к его подельникам, ни к «Известиям» не имеет и готов заявить об этом в суде. В процессе следствия, которое длилось без малого 3 года (плюс 2 года доследственная проверка) представитель инвестора ни разу не был вызван для дачи показаний, хотя он всегда был готов

- Работы по демонтажу и подключению электроэнергии выполнены в полном объеме, - объясняет суду сам Галумов, - Мы просили следователя сделать экспертизу по оценке стоимости, и понять, что не пропало ни копейки, наоборот мы еще сэкономили. Но он не хотел и не собирался ничего делать. Основной целью Белоусова было не докопаться до истины, а получить с меня и моей семьи деньги. Главным предметом вымогательств был как раз вызов на допрос инвестора. «Хотите, чтобы я его допросил — платите», - говорил следователь. Он за все требовал деньги, даже маме моей старенькой не разрешал звонить, пока на его счет не придет сумма в 50 000 долларов. Он угрожал арестовать и посадить сына. Моя семья была в опасности. Сейчас, как свидетель, я уже даю показания против Белоусова...

Эраст Галумов в помещении суда.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

На это заседание у обвиняемой стороны были очень большие надежды. Адвокаты подготовили ходатайство на 9 листах - со всеми выкладками закона, постановлениями Верховного и Конституционного судов, выдержками из УК и УПК о том, что «доказательства, полученные под давлением или преступным путем» не могут быть признаны существенными. И даже принесли ту самую переписку и аудиозапись вымогательств.

- Я ходил на допросы к Белоусову, обвешанный диктофонами, велась следственная аудиозапись. Все показания давал и бумаги подписывал, участвуя в так называемой «оперативной игре», которую для разоблачения Белоусова его подельников вели сотрудники Следственного комитета. То есть говорил то, что мне велели следователи СК, а не то, что на самом деле было. А теперь же все эти материалы легли в основу уголовного дела против меня.

- Таким образом наш подзащитный был лишен законного права на положенную защиту. - вступается адвокат. - Мы ходатайствуем о том, что все без исключения материалы дела были получены преступным путем под давлением, либо же в процессе «следственной игры». То есть не могут быть рассмотрены судом. Мало того, невозможно рассматривать это дело, без связки с теми показаниями, что сейчас дает Белоусов. Ведь они непосредственно касаются расследования нашего уголовного дела. Оба этих разбирательства надо объединить и вернуть на доследование.

Действие третье: вернуть нельзя рассматривать ( и где судья поставил запятую)

Перерыв был очень напряженным. Прокурор что-то яростно писала на бумажках, Галумов и его подельник метались в «аквариуме» (клетке, в которой в зале суда содержат обвиняемых), адвокаты нервно ходили по коридору. Волновались и так называемые бывшие подчиненные Галумова (а теперь "члены преступной группы" по версии следствия) которые, похоже, попали в эту уголовную кутерьму за компанию.

- Кто согласился на Эраста Александровича показания нужные следователю давать, того сделали свидетелем. Кто не согласился, как я, стал обвиняемым. - Рассказал мне Игорь Григорьев (бывший начальник управления хозяйством издательства). - Я за обслуживание зданий отвечал, за дворников, водителей. Теперь вот столько лет уже под следствием. В итоге сижу без работы и без денег, детей кормить нечем. Меня даже контролером в электрички не взяли. Служба безопасности пробивает, что я под судом, и привет. Чего дальше ждать вообще не знаю.

В такой же ситуации и экс-коммерческий директор. Женщина попросила не называть ее имени, потому что:

- У меня родители старенькие, если узнают что я на грани тюрьмы, не переживут.

Ровно через 15 минут судья вернулся в зал и процесс продолжился. Отрицать тот факт, что против следователя Белоусова заведено уголовное дело, прокурор Ирина Шляева, конечно же, не могла. Но и согласиться с ходатайством тоже. Раз прокуратура утвердила дело и отправила в суд, значит все. Только отстаивать свои позиции.

- Как значится из заявления самого Галумова-младшего, вести запись разговоров с вымогателями он начал только летом 2018. А официальные обвинения Белоусову и Колбову предъявили и того позже - в декабре 2018, когда дело было уже почти расследовано. Значит доказательства собраны надлежащим процессуальным лицом. Тем более, все допросы велись в присутствии адвокатов, которые ни разу не высказали претензии… Таким образом Галумов, заявляя данное ходатайство, пытается уйти от справедливого наказания .

- Что за записи предоставили нам адвокаты и какими путями они получены — не известно. - Продолжала Шляева. - Поэтому прошу их не приобщать к делу. Против приобщения ходатайства я не возражаю, но прошу требования отклонить.

Судья уже был с готовым ответом, который тут же и зачитал, без всяких перерывов:

- Суд не располагает информацией о предъявленных обвинениях Белоусову и Колбову. Суд не может прийти к выводу, что доказательства в деле получены преступным путем. И так же не может приобщать к делу аудиозаписи переговоров, непонятно кем и когда записанные. При этом, стороны не лишены возможности еще раз ходатайствовать об этом. Последнее на этом заседании слово дали Эрасту Галумову.

- Я был арестован по сфальсифицированному и незаконно возбужденному уголовному делу, обвиняющему меня в нанесении ущерба издательству «Известия», якобы, еще 10 лет назад. Угрожая мне и моим родственникам, следователь в составе преступной группы вымогал у меня деньги за выход на свободу и получение условного срока. Мои родственники обратились в СК и в апреле 2019 года Белоусов был арестован. Но с арестом Белоусова и Колбова мое положение только ухудшилось… Все документы, на основании которых меня не выпускают на свободу, подписаны арестованным за вымогательства у меня денег следователем Белоусовым. Мое здоровье за время нахождения в тюрьме подорвалось. Обострились хронические заболевания — сердце, сахарный диабет, хронический бронхит. Я хочу сделать официальное заявление, что в случае моей смерти я прошу считать виновными всех, кто защищая честь мундира, не ставя под сомнения выводы арестованного Белоусова, подписывал документы, собранные преступной группировкой...

***

Вот пока и все. сразу после пламенной речи подсудимого, судья как ни в чем не бывало перешел к бытовым вещам - обсуждению, кому какая дата и время заседания удобны, попросил в следующий раз участников процесса не опаздывать. Процесс продолжится, и очень интенсивно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747598" frameborder="0"></iframe> Галумов на суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном

Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела (подробности)