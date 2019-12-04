Чем должна пахнуть искусственная елка: главные правила выбора

В середине декабря мы узнаем, насколько прочны искусственные елки, выделяют ли они химический запах, применяются ли при их изготовлении токсичные материалы, могут ли они загореться из-за электрических гирлянд. А пока эксперты подсказывают, как правильно выбрать главный атрибут долгожданного праздника.

Критерии качества искусственной елки

Из-за неоднородного состава искусственные елки не принимаются в переработку. Поэтому если вы принимаете решение отказаться от живого дерева, покупайте хорошую елку, чтобы она могла прослужить вам долгие годы. А для этого нужно обратить внимание на важные моменты.

1. Крепкие хвоинки.

Проведите рукой против «роста» иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки: качественной елке такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются у вас в руках – качество товара оставляет желать лучшего.

2. Никакого резкого запаха.

Обратите внимание на запах: искусственная елка не должна иметь резкий химический запах, хотя может присутствовать слабый запах пластмассы. И все же лучше, если елка не пахнет ничем.

Испытание качества искусственных елок в лаборатории.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Читаем этикетку: ищем все про огонь

На упаковке изделия должна присутствовать информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ в исходных материалах, информация об обработке изделия антивоспламеняющими веществами. Электрическую гирлянду можно вешать только на огнеустойчивую елку. Также на этикетке должна быть указана дата изготовления товара, информация об изготовителе с контактными данными, куда вы можете направить претензию. Информация на этикетке должна быть представлена на русском языке.

4.Покупайте в крупных маркетах.

Покупать искусственную елку лучше в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках.

Откуда берут живые елки: выбираем лучшую

Как ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку. Урон природе наносит только незаконная вырубка. А те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках. Например, в Пензенской, Пермской, Ульяновской, Тамбовской, Кировской областей и Мордовии. Там их выращивают специально к новогодним праздникам. Также живые елки получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. То есть, их все равно бы срубили, а так лесничество получит за них деньги, которые использует на восстановление леса. Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии.

1. Где покупать.

В лесничествах, магазинах, на елочных базарах. Легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии:

* разрешительный талон на торговлю,

* кассовый аппарат,

* подробный прайс-лист,

* линейка или рулетка для замера дерева,

* упаковочный материал,

* книга отзывов и предложений.

2. Какое дерево

Ель – классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Но у нее есть минус - она быстрее и легче осыпается, чем сосна.

Сосны стоят дешевле (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках, но у них есть свой минус - большое количество смолы.

Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Они стоят дольше - от двух недель до месяца. Но и стоят на порядок дороже отечественных.

3. Как выбрать.

* Попробуйте рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко.

* Посмотрите на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками.

* Разломите пару хвоинок в руке: должен появиться характерный приятный аромат.

* Обратите внимание на срез ствола: если на нем есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго.

* Постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться.