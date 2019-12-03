2019-12-03T22:29:23+03:00
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области: под завалами могут находиться люди

Жильцов эвакуировали, по предварительным данным пострадали пять человек [фото, видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спасатели на месте обрушения стены дома в Белгородской области. Фото: Антон Вергун/ТАСССпасатели на месте обрушения стены дома в Белгородской области. Фото: Антон Вергун/ТАСС
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Из-под завалов жилого дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв бытового газа, извлекли пять пострадавших. Об этом сообщили пресс-службе губернатора области.

Под обломками здания еще могут находиться пострадавшие, спасатели не пока не могут найти жильцов первого этажа. Завалы разбираются вручную.

Из развалин спасатели извлекли пять пострадавших. Фото: Антон Вергун/ТАСС

Из развалин спасатели извлекли пять пострадавших. Фото: Антон Вергун/ТАСС

«Известно на данный момент о пяти пострадавших, которых извлекли из-под завалов, людям оказана вся необходимая помощь. Спасательные операции продолжаются», - говорится в заявлении.

В пресс-службе губернатора области "КП" сообщили, что все люди, которые проживают в данном доме, эвакуированы. Их разместят в одном из оздоровительных лагерей - как временный пункт, где созданы все необходимые условия для проживания.

Пресс-секретарь губернатора Белгородской области Дмитрий Ткачев о чп.

На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко, ему докладывают о случившемся.

Ранее в пресс-службы ГУ МЧС по региону сообщили, что в 20:05 мск произошел хлопок бытового газа, который привел к частичному разрушению стены.

На данный момент информации о погибших пока не поступала.

Под Белгородом из-за взрыва газа в многоэтажке рухнула стена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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