Предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области - неисправного газового котла
В жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа. Жильцов эвакуировали. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.
«В 20:05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», - цитирует ТАСС сообщение представителя экстренных служб.
В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газаФото: соцсети
На данный момент информации о погибших пока не поступала. В МЧС подтвердили сообщение об одном пострадавшем. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о четырех пострадавших, двое из них получили ожоги.
Напомним, накануне, 1 декабря, взрыв газа произошел произошел в жилом доме в Ярославле. В результате инцидента были эвакуированы 314 человек, пострадал 18-летний парень.
ИСТОЧНИК KP.RU