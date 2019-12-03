Предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области - неисправного газового котла

СЕГОДНЯ 21:15 2019-12-03T21:31:58+03:00

В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв Фото: Тимур ХАНОВ

Информации о погибших в результате взрыва газа в Белгородской области пока нет

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В жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа. Жильцов эвакуировали. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

«В 20:05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», - цитирует ТАСС сообщение представителя экстренных служб.

В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газаФото: соцсети

На данный момент информации о погибших пока не поступала. В МЧС подтвердили сообщение об одном пострадавшем. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о четырех пострадавших, двое из них получили ожоги.

Напомним, накануне, 1 декабря, взрыв газа произошел произошел в жилом доме в Ярославле. В результате инцидента были эвакуированы 314 человек, пострадал 18-летний парень.

ИСТОЧНИК KP.RU