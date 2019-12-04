Юлии Пересильд дали пощечину на съемках

Юлия Пересильд не только счастливая мама двух прекрасных дочек, но и успешная актриса. Звезда играет в театре и много снимается в кино. И кому как ни ей знать, что иногда артисты настолько вживаются в роль, что забывают о том, что они на площадке.

Юлия Пересильд поделилась подробностями съемок в фильме "Конец сезона", где сыграла одну из главных ролей. Пронзительная кинолента требовала от актеров полной отдачи. Так, во время одной из самых эмоциональных сцен коллега звезды Андрюс Паулавичюс по-настоящему дал пощечину артистке.

Пересильд отметила, что именно поэтому на экране сцена ссоры получилась такой выразительной. Она также поблагодарила режиссера Константина Худякова.

juliaperesild Я очень люблю ходить к Ване, очень!

"Константин Павлович тебя сканирует. Эта сцена, безусловно, была в сценарии. Но она могла пройти по-другому, чуть спокойнее. А он так просканировал… Я просто помню, как мы репетировали. То есть он не показывает, а объясняет. Сначала долго рассказывал про музыку, какие-то другие эмоциональные вещи. Потом взял и сказал - давайте!", - рассказала Юлия в эфире программы "Вечерний Ургант".

По словам артистки, она не держит зла на своего партнера за пощечину: "Надо сказать, что Андрюс тоже парень - огонь. Взял, да и дал!".

Отметим, с недавних пор Юлия Пересильд перестала скрывать личную жизнь. Она рассказала, от кого родила двух дочек - десятилетнюю Анну и семилетнюю Марию. Отцом девочек является режиссер Алексей Учитель. Он старше Юлии на 33 года и состоит в браке с продюсером Кирой Сагсаганской. "Алексей хороший отец, который заботится о дочерях", - призналась звезда.