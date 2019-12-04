Бывают семьи многодетные, а бывают супермногодетные. Кто они: люди, которые становятся мамами и папами для большого количества мальчиков и девочек?

Татьяна ТРИФАНОВА, мама 31 ребенка (Великий Новгород)

У Татьяны Трифановой из Новгорода - 31 ребенок: трое кровных и 28 приемных.

- Я была преподавателем в школе, где учились в том числе и дети-сироты, - рассказывает Татьяна Михайловна. - Как-то раз я увидела по местному телевидению объявление: «Требуются приемные родители». Посоветовавшись с мужем, пошла в отдел опеки и попечительства. Чиновники оценили жилищные условия семьи.

- Подселять к нам приемных детей было некуда, - вспоминает Татьяна Трифанова. - И нам предложили здание бывшего детского сада - в конце 90-х многие из них пустовали. «Но в этом случае вы одним ребенком не обойдетесь», - предупредили нас. Мы согласились.

Новые члены появились в семье в начале июня 1999 года. Адаптация, конечно, была непростой. Одна из дочерей, например, упорно и методично била себя сапогом по голове за то, что никак не справлялась с учебой...

- Я сапог отнимаю - она другой хватает, - вспоминает приемная мама. - Еле убедила ее, что можно так себя повредить, что никакая учеба не по силам будет. Сейчас Ксюша выросла, хорошо закончила школу.

Позже семья начала брать на воспитание и 16-летних подростков-студентов.

- Они приезжали учиться в техникумы, но жили в общежитии, а не с нами - это называется раздельное проживание, - говорит Татьяна Трифанова. - Конечно, воспитывать так детей-сирот очень сложно. Зато они получают гарантию защиты своих прав, помощь по учебе, в быту .

Результаты эксперимента оказались успешными, и комитет по опеке и попечительству Великого Новгорода утвердил соответствующую программу о раздельном проживании.

Все Медведевы так или иначе помогают в съемках кино, в том числе играя маленькие роли в сериалах и рекламе. Фото: Семейный архив

Киностудия имени Медведевых

Алла МЕДВЕДЕВА, мама 20 детей (Краснодар)

И из двух десятков детей одиннадцать - родные, кровные! У Аллы и Сергея Медведевых из Краснодарского края несколько сыновей и дочек уже выпустились - и живут отдельно. На сегодняшний день в их двухэтажном доме в станице Елизаветинская - 16 детей.

Возможно, приемной семьи и не было бы, если бы не трагедия в 1999 году. Медведевы тогда жили в Псковской области. Уже было пятеро детей.

Неожиданно попал в больницу на операцию глава семьи. Пока Алла ездила к мужу, в доме стали пропадать продукты - то сахар, то мука. Как выяснилось, их воровала соседка. Сын, шестилетний Руслан, застал ее на месте преступления, и женщина, боясь разоблачения, задушила мальчика… На суде она полностью признала свою вину и получила 15 лет тюрьмы.

- Трагедия подтолкнула нас к приемному родительству, - говорит Алла. - Значит, так Богу было угодно.

Как-то раз Алла оказалась в детской больнице вместе с сыном Даниилом.

- В соседней палате все время плакал 4-месячный Никита, брошенный мальчик с дистрофией, - рассказывает Алла Медведева. - На семейном совете мы решили его забрать.

С тех пор дети появлялись в семье постоянно: и кровные, и приемные.

Семья основала компанию «Медведьфильм Продакшн» - занимаются организацией условий для съемок кино.

- На нас весь сервис: гостиницы для актеров, кейтеринг, транспорт, массовка и прочее, - рассказывает Алла Медведева. - Дети снимаются в кино в эпизодических ролях, в рекламе.

У старших детей Косиковских - уже собственные семьи, причем тоже многодетные. Фото: Семейный архив

Учили не прятать ботинки под подушку

Эдуард КОСИКОВСКИЙ, отец 28 детей (Тверская область)

В семье Галины и Эдуарда Косиковских из города Зубцова 28 детей, четверо из которых кровные (родители называют их «самодельными»), а 24 - приемные («рожденные сердцем», по словам Эдуарда и Галины).

В доме три этажа. Первые два - жилые: дети размещаются по 2 - 3 человека в комнате. А третий этаж Косиковские целиком отдали под спортзал. О сложностях адаптации приемных детей в семье Галина и Эдуард знают не понаслышке. Сын Косиковских, попавший к ним шестилетним, до этого в течение двух лет жил в собачьей будке и питался отбросами. Он не умел разговаривать, был очень агрессивен и не знал, как жить и общаться с людьми.

- И из школы выгоняли, и диагноз «органическое поражение коры головного мозга» ставили, - вспоминает Эдуард. - Но ничего, справились, вытянулся парень: окончил школу, училище, работает.

По словам Эдуарда, детей, принятых в семью, приходилось учить буквально всему. Чистить зубы и мыть руки. И не прятать перед сном ботинки под подушку - их никто не украдет...

- Главное - принять ребенка, полюбить его, а не просто взять. Дать понять, что теперь он ваш сын или дочь навсегда. Когда появляется любовь, все трудности преодолеваются.

Комментарий эксперта

«Родители не могут по-другому»

Ирина ГАРБУЗЕНКО, психолог-консультант, многодетная приемная мама:

- Есть мнение, что большая приемная семья - почти то же самое, что детский дом. Это совершенно не так. Детский дом, даже самый образцовый, - как тюрьма для ребенка. А семья, даже очень большая, - это семья.

Конечно, есть много организационных сложностей. В последнее время нередко можно услышать, что приемная семья - это бизнес. Но надо понимать: обогатиться за счет выплат невозможно, а люди берут много детей не для того, чтобы получать больше денег, а потому что не могут не брать.

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