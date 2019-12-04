Жизнь напоказ: Стоит ли размещать фото детей в соцсетях

И тут кадр: я на горшке

Социальные сети стали прекрасным способом фиксировать и хранить воспоминания, держать семью и близких друзей в курсе событий и делиться моментами гордости в воспитании детей. Даже появился специальный термин «sharenting», «sharing»- поделиться публикацией и «parents» - родители.

В нашей юности самое худшее, что могло случиться из-за фотографий,- это когда ты привел домой свое «романтическое увлечение» знакомиться, а родители выкапывают семейный альбом и увлеченно показывают твои детские фото с разными неловкими моментами. Это можно было остановить, просто отобрав у мамы фотоальбом.

У сегодняшних детей все хуже. Любой человек может отыскать эти личные фотографии, просто набрав в поиске имя и фамилию.

И сейчас регулярно к психологам и ко мне лично приходят подростки, которых троллят и травят за какие-либо детские снимки и видео, размещенные в социальных сетях родителями или учителями, преподавателями кружков. Удалить эти цифровые следы, попавшие в сеть однажды, непросто.

Почему это опасно?

Риски кибербезопасности. Фото могут собираться заинтересованными лицами. Статистика утверждает, что 50% изображений, размещенных на сайтах педофилов, были взяты с сайтов и из социальных сетей родителей! Плюс к фото могут добавляться сомнительные комментарии.

Риски конфиденциальности. Известны случаи, когда фотографии ребенка присваивались другими пользователями- с публикациями, где эти люди описывали свое поведение или события так, как будто именно они- его родители. Это еще одна темная сторона интернета - ролевые онлайн-игры. Так как большинство детских фотографий публикуются абсолютно открыто, их могут использовать в новой игре. Вообразите свое состояние, когда вы наткнулись на фото своего ребенка на чужом Instagram-аккаунте. Например, под фотографиями сотни лайков, есть фальшивое описание вашего ребенка, другое имя и дата рождения, другие подробности о его личности- и надежда, что ребенок будет «усыновлен» любящей семьей. О, ужас! Оказывается, есть ролевые игры, в которых игроки в комментариях к ворованным фотографиям составляют свои воображаемые сценарии жизни этих детей, очень редко благополучные. Попытки родителей бороться с использованием фотографий детей на чужих аккаунтах в лучшем случае заканчиваются блокировкой аккаунтов родителей.

Психологические риски. Травля не ограничивается людьми, которых вы знаете. Чтобы почувствовать безжалостность анонимных людей в интернете, например, просто посмотрите на ленту комментариев к любым детским видео на YouTube, которые размещают родители. Что будет думать и чувствовать ваш ребенок, если увидит такие комментарии? Возможно, пока он не умеет читать и не пользуется интернетом, но цифровой след никуда не исчезает.

Очень личное!

В возрасте около 5 лет дети начинают осознавать себя как отдельную личность, начинают задумываться о том, как их воспринимает остальной мир. Их конфиденциальность становится все более серьезной проблемой. Они могут смущаться и переживать, если родители публикуют истории о них в социальных сетях. Особенно если это их ранние смешные высказывания, родительские шутливые комментарии к домашним ситуациям, фотографии, которые кажутся маме и папе забавными, сообщения о проблемах их развития и поведения.

Почему это плохо? Публикации такого контента в социальных сетях также может привести к ощущению, что ребенок не владеет собственным телом. Оно принадлежит родителям - впрочем, некоторые родители так и считают и удивляются, когда говоришь им об обратном. В свете новой интернет-этики можно встретить совет «спросить разрешения у ребенка перед публикацией». Идея в целом неплоха, но на самом деле, на практике, ребенок практически не имеет возможности отказать. Он находится в зависимости от родителей или просто не может проверить то, что родители могут ему как-то навредить. В любом случае публикация даже с официального разрешения детей - это в какой-то мере использование зависимости детей от взрослых. Лучше, конечно, спрашивать, чем не спрашивать. Затевая такой разговор, вы закладываете у ребенка представление о важности своего цифрового имиджа сейчас и в будущем.

Вместо вывода

Каждый раз, когда мы публикуем фотографии ребенка, стоит задуматься, какое сообщение мы посылаем самому ребенку. Мы фиксируем моменты для будущего и для демонстрации всем, но присутствуем ли мы в них сейчас вместе с детьми? Каким жизненным привычкам мы их учим в этот момент? Какой полезный пример мы им показываем?

Хочется надеяться и верить, что, когда наши дети вырастут, они не будут жалеть, что родились в эпоху бурного развития социальных сетей.

СПРАВКА «КП»

Анна СКАВИТИНА, психолог, аналитик, член IAAP (International Association of Analytical Psychology), супервизор РОАП и Института Юнга (г. Цюрих), эксперт журнала Psychologies

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