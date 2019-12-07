Добиваемся скидки на что угодно: правила эффективного торга

Спорить о цене у нас не особо принято. Не на базаре же. Хотя рынков в стране по-прежнему полно и там как раз можно и нужно торговаться с продавцами. Конечно, в продуктовом супермаркете не станешь просить кассира скинуть пару сотен рублей, но мы часто покупаем что-то с рук по объявлениям в интернете, а еще платим за работу самым разным мастерам - например, сантехникам. В общем, есть еще в современном мире место азартному торгу!

Швед Ингвар Кампрад торговался в каждом магазинчике, бился за каждую крону. Жене все это не особо нравилось, и та часто ему выговаривала. Привычки препираться у прилавка Кампрад не бросил, даже когда придуманный им магазин IKEA стал огромной империей, охватившей весь мир, а сам он - долларовым миллиардером.

Так что если даже богачи не брезгуют поспорить из-за цены за килограмм картошки, и нам не стоит. Только делать это нужно правильно.

Разбирайтесь в товаре

Просьба о скидке звучит в разы убедительнее, когда она подкреплена какими-то доводами. Причем не из разряда «мне очень нужна эта вещь, что вам, жалко что ли?». Куда лучше указать на недостатки товара, из-за которых продавец может пойти на уступку.

Конечно, нельзя быть спецом во всем: машинах, арбузах, ремонте... Этим активно пользуются коммерсанты, навязывая ненужные услуги или завышая цену своей работы. Если в автосервис заедет поменять масло симпатичная блондинка, в ее машине скорее найдут неисправности, чем у железного коня 40-летнего профессионального шофера. И прораб бригады строителей или продавец на рынке стройматериалов начнет сыпать терминами, ведя переговоры о стоимости с матерью-одиночкой, а не с мастером на все руки.

Так что когда знаете, что придется торговаться, лучше вызывайте подкрепление. Сосед-строитель или друг, который за рулем с 16 лет, лучше найдут общий язык со строителями или автомеханиками.

Идите за покупкой с наличными

Продавец понимает, что у вас с собой, скорее всего, денег больше, чем нужно для этой покупки. Ведь сейчас у всех дебетовые карты с овердрафтом и кредитки с неплохим лимитом. И даже если вы покупаете что-то с рук, например, по объявлению в интернете, можно расплатиться переводом на карту продавца по номеру телефона.

Так что тут стоит прибегнуть к тактической хитрости. Заранее снимите в банкомате наличные и отправляйтесь на сделку именно с той суммой, которую готовы потратить. В процессе торга достаньте купюры и начните их пересчитывать.

- Если продавец не захочет договариваться, просто начните убирать их обратно в кошелек, - советует специалист по потребительскому поведению Алексей Мурзанов. - Это вызывает страх потери. Продавец видит живые деньги, подсознательно он уже считает их своими. И когда купюры прячут обратно в карман, у него возникает неуютное чувство, будто он лишился чего-то важного, хотя вообще-то никакой сделки еще не было. В такой ситуации продавцу легче будет согласиться на скидку.

Ну а на крайний случай в споре можно оставить фразу: «Вот все, что есть» - и предъявить банкноты. Продавец уже потратил на вас время и силы, очень может быть, что он согласится на чуть более выгодные для вас условия.

Не торгуйтесь на глазах других покупателей

Это касается в первую очередь рынков и базаров. Когда продавец отходит от обозначенной на ценнике цифры, это дело индивидуальное и деликатное. Под натиском ваших аргументов он, может, и готов снизить запросы, но вовсе не заинтересован давать эти же козыри в руки другим покупателям. Так что помните: деньги любят тишину. Да и перед карманниками, орудующими на рынках, светить наличку лишний раз не надо.

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Постарайтесь вызвать симпатию

В рыночных отношениях продавца и покупателя всегда есть место человеческим чувствам. Все-таки два человека общаются, у них складывается мнение друг о друге. Так вот постарайтесь, чтобы это мнение у продавца было наилучшим. Ведь ему предстоит оказать вам услугу, сделав скидку. Так почему же он должен идти навстречу человеку, который ведет себя по-хамски и вообще ему неприятен?

С другой стороны, искренняя улыбка и пара невинных шуток расположат к вам собеседника. А такому приятному человеку и скинуть не жалко.

Все это касается не только ситуации на рынке, но и покупок в интерне те на сайтах вроде Авито и Юла. Отнеситесь внимательно к тому, как вы общаетесь с потенциальным продавцом, пишите вежливо и по возможности грамотно.

КОНКРЕТНО

23% - размер средней скидки, которой удается добиться торгующимся россиянам. Больше всего мы стараемся сбить цену на такси, если есть возможность поторговаться с водителем (38% респондентов), на ремонт и на аренду жилья (36% и 35% опрошенных).

*По данным опроса шопинг-платформы Picodi.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Сейчас лучшее время для покупки жилья

Для большинства из нас главная покупка в жизни - собственная квартира. И если вы считаете, что при такой сделке нет места спорам о цене, вы сильно заблуждаетесь. Торговаться можно и нужно - особенно сейчас!

- Долгое время цены на недвижимость росли, пусть и понемногу. Теперь же они начали снижаться. При этом покупателей на рынке мало, все ждут, что ипотека еще больше подешевеет. Так что время для того, чтобы сбить цену на квартиру, идеальное, - уверен директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - Если продавец и так не просит цену ниже рыночной, скидка может достигать 7 - 10%.

Если вы подыскиваете жилье с помощью профессионального риэлтора, смело скажите ему, что ожидаете скидку от первоначальной цены. Пусть договаривается.

Сэкономить помогут правильные вопросы продавцу. Например, невинное «как давно продаете?» способно подарить вам пару козырей - если окажется, что покупателя на квартиру ищут уже давно. Во-первых, возможно, продавец уже морально готов идти на уступки. А во-вторых, расскажите ему, сколько он бы мог заработать, если бы сразу снизил цену. Самая простая аналогия - квартира ценой 10 млн рублей. Если положить деньги в банк, за полгода можно заработать от 200 тысяч рублей. В случае если квартира не пр одается эти 6 месяцев, то фактически человек эту сумму потерял. Это может стать отличным аргументом для торга.

Впрочем, обо всех мотивах продавца вы никогда не узнаете. Может, ему срочно нужны деньги, а может, он готов ждать сколько угодно. Так что иногда срабатывает самый честный способ торга. Просто предложите свою цену - вот, мол, есть такая сумма, готов за нее купить.

ВОКРУГ РУЛЯ

Автосалоны не захотят упустить клиента

Покупка автомобиля - одна из немногих ситуаций, когда торговаться нужно в любом случае, даже в автосалоне. Фиксированная цена в данном случае останавливать вас не должна.

- Это товарно-денежные отношения. Если человек хочет купить вещь подешевле, он может просить скидку, это совершенно нормально. В салоне вы имеете дело c менеджером, который заинтересован продать, - говорит автоэксперт Андрей Ломанов. - Конечно, прибыль у автодилеров невысокая, но они могут пойти на уступки. Практически в любом салоне реально выторговать 2 - 5, а то и 7% скидки.

Лучший, по словам эксперта, способ для этого стар как мир. Просто пригрозите, что уйдете к конкурентам, которые дадут лучшую скидку. Как правило, этого хватает, чтобы лед тронулся. Аппетит приходит во время еды, так что вам может захотеться большего. Но не заходите слишком далеко: вечно бегать из одного салона в другой не получится. К тому же каждый менеджер знает, сколько он на самом деле может уступить. Торговать себе в минус никто не будет, каким бы талантливым переговорщиком вы ни оказались.

- С условным Петром Ивановичем торговаться проще, - уверен Андрей Ломанов. - Он как раз не уверен, сколько стоит его машина в ее нынешнем состоянии, так что может так случиться, что уступит даже больше, чем изначально собирался. Но при этом продаж из рук в руки на авторынке становится все меньше. Большинство предпочитает программы трейд-ин, когда сдаешь старого «коня» в салон и получаешь хорошую скидку на нового. Это удобно, не надо самому думать, какую цену ставить, не надо тратить время на показ и оформление сделки.

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