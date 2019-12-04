5 шагов к новым навыкам

Чтобы записаться на обучение по стандартам «Ворлдскиллс», надо выполнить несколько простых действий, зайдя на сайт программы. Ошибается тот, кто думает, будто ему предстоит квест - навигация сайта интуитивно понятна, так что подать заявку сможет даже человек, который не очень дружит с интернетом.

Шаг 1.

Заходим на сайт 50plus.worldskills.ru. Как вариант: в Яндексе или Гугле пишем «50 плюс навыки мудрых», и первой в списке поиска как раз и появится ссылка на сайт программы.

Шаг 2.

Зайдя на сайт, жмем зеленую кнопку «записаться». Откроется новая страница. Здесь в графе «город или регион» вбиваем тот город или регион, где планируем обучаться. Появится список компетенций, доступных в этом городе.

Тут надо понимать, что в каждом городе представлены не все 127 компетенций, а только часть из них. Поэтому, если в списке нет компетенции, которую вы очень хотите освоить, посмотрите - есть ли она в соседних городах. Как показала практика, среди выпускников первых потоков программы оказались те, кто ездил на занятия из другого региона.

Прописка не имеет никакого значения! Главное - ваше желание, целеустремленность и готовность.

Шаг 3.

Решение принято, жмем зеленую кнопку «оставить заявку». Откроется список учебных заведений. Нередко в одном городе сразу несколько образовательных учреждений обучают одной компетенции. Тогда из предложенного списка выбираем то из них, которое ближе или больше нравится.

Шаг 4.

Выбрав, автоматически переходим к регистрации.

Указываем номер телефона и действующий адрес электронной почты. Он нужен, чтобы входить на сайт и получать уведомления о записи на обучение.

Указываем также дату рождения. Помним, что с 1 января 2020 года нижняя возрастная граница снижена до 50 лет.

Придумываем пароль.

Шаг 5.

Ставим галочки, соглашаясь с предложенными условиями, и после этого видим, что заявка принята.

Не забудьте после этого нажать зеленую кнопку «завершить». Только после этого ваша заявка отправляется к администратору площадки. Он обработает ваш запрос, и, когда группа будет сформирована, пришлет на e-mail приглашение на первое занятие, скажет, какие документы с собой взять.

Вот и все: вы сделали первые шаги на пути к новым знаниям, а может быть, и профессии!

СЛОВО РАБОТОДАТЕЛЮ

«Обучать сотрудников нам экономически выгодно»

- У нас как раз первая группа учится на специалистов по 3D-моделированию. Готовим еще одну по компетенции «Инженерный дизайн CAD». Думаю, на этом не остановимся. Хотя бы потому, что выгодно. Судите сами: у нас на «Севмаше» работает более 30 тысяч человек. При этом остро чувствуем дефицит кадров - набрать нужных производству специалистов часто просто негде. Тем более в нужных нам объемах. А объемы большие. Постоянно приходится заниматься обучением своих сотрудников, повышением их квалификации. А тут все бесплатно, да по государственной программе, да по международным стандартам… Нам сотрудничать с «Ворлдскиллс» экономически выгодно. Возраст и подавно не смущает. У нас ведь Север - люди уходят на пенсию на пять лет раньше. Поэтому наши предпенсионеры - вполне молодые и активные.

Начальник отдела технического обучения АО «ПО «Cевмаш» (Северодвинск) Павел ФАЛЕВ.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Хочу другую!

Отправили заявку, но вдруг поняли, что хотите получить навыки в другой сфере или компетенции? Не проблема! Для этого на сайте достаточно отменить заявку и выбрать другую компетенцию.

Регистрироваться заново при этом не надо!

Прочь, сомнения!

Занятия вот-вот начнутся, а вы все еще сомневаетесь в правильности выбора?

Приходите на первое, оно же пробное, занятие, и там вы поймете - ваше это или нет. Если нет, то можете подать заявку на обучение по другой образовательной программе.

Безвозмездно - значит даром

Сколько стоит получить новые знания и навыки? Нисколько! Обучение по программе «50+» бесплатное!

Тогда возникает вопрос: есть ли у участника программы какие-то обязательства перед Союзом «Ворлдскиллс»?

Никаких обязательств нет. Пройдя обучение, вы вправе по собственному усмотрению распорядиться полученными навыками. Например, «отложить» их на потом, чтобы применить в будущем. Или не применить. В любом случае обучение полезно: у тех, кто его прошел, заметно снизился уровень тревожности, связанный с размышлениями о завтрашнем дне.

Позвони мне, позвони!

На формирование групп по некоторым компетенциям требуется время. Поэтому люди, которые подали заявку, волнуются: а вдруг про меня забыли?

Не забыли, если вы, в свою очередь, не забыли нажать кнопку «завершить» (см. шаг 5).

Чтобы отбросить сомнения, просто позвоните администратору площадки после подачи заявки. Он подтвердит, что вы внесены в базу данных и сообщит ориентировочное время начала занятий. Его номер телефона вы уже могли увидеть на сайте при регистрации на странице образовательного учреждения.

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