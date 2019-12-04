Учиться - весело, интересно и совсем не страшно

Казань

Руководитель учебного центра ГАПОУ «МЦК-КТИТС» Ольга ДЮБАНОВА:

- Наша цель - содействие продолжению трудовой деятельности граждан золотого возраста. Ведь «50+» - это значительный багаж опыта и знаний. Они полны сил и желания получить дополнительное профессиональное образование, расширить уровень знаний и мастерства в той сфере, где у них есть определенный опыт, что обеспечит им конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Анапа

Преподаватель Анапского сельхозтехникума, кандидат технических наук Ирина БАРЫГИНА:

- Люди жаловались на то, что в предпенсионном возрасте невозможно устроиться на работу, что многих увольняют. А тут прекрасная возможность получить новую, а главное - востребованную специальность. И где, как не в Анапе, - городе бурно развивающегося виноделия - учиться этому?! Если человек потерял работу, он всегда сможет применить свои знания при приготовлении изящного и вкусного напитка, которым славится Краснодарский край.

Калининград

Преподаватель высшей категории, сертифицированный эксперт по программе «Ворлдскиллс» по компетенции «Эстетическая косметология» Елена ЧЕРТОВА:

- В этом году мне исполнилось 50, поэтому с женщинами, пришедшими в мою группу, я на одной волне. Считаю, что в 50 жизнь только начинается: мы уже воспитали детей, построили дом, посадили деревья. Появляется невероятная свобода, любовь к жизни и возможность осуществить те желания, которые ты когда-то в юности исполнить не мог. Люди категории «50+» приходят с хорошим багажом знаний и навыков.

Кемерово

Преподаватель ГПОУ СПТ, главный региональный эксперт по компетенции «Лабораторный химический анализ» Галина ПРОТАС:

- Это уникальная возможность получить специальность в учебном учреждении, выпускники которого всегда ценились на кузбасских предприятиях на вес золота. У нас всегда есть запросы от крупнейших работодателей. Мы давно включены в инфраструктуру «Ворлдскиллс», наработали опыт успешной подготовки мастеров производственного обучения и экспертов демонстрационного экзамена.

Красноярск

Замдиректора по учебно-методической работе техникума транспорта и сервиса Татьяна ПЕРЕПЕЛКИНА:

- Мотивация у приходящих учиться разная: кто-то хочет научиться красить машины профессионально - занимается этим сам, но знаний и техники не хватает, кто-то просто не может сидеть без дела. Конечно, людей волнует вопрос трудоустройства. Мы сотрудничаем со многими работодателями, предлагаем в том числе и наших зрелых «студентов». Возраст работодателей не смущает. С молодежью некоторые работодатели устали сотрудничать, они сейчас не держатся за рабочее место. А люди старшего поколения ответственны, если пришли, стараются закрепиться.

Саратов

Эксперт с правом проведения регионального чемпионата по компетенции «Кондитерское дело», старший мастер Энгельсского политехникума Елена ИСАЕВА:

- У нас учатся те, кто не имеет отношения к кондитерскому делу. Но работать с людьми старшего возраста легче, чем с молодежью: они пришли учиться по своей инициативе, заинтересованы в знаниях и получении новой профессии.

Новосибирск

Руководитель ресурсного центра колледжа пищевой промышленности и переработки Марина МЕДВЕДЕВА:

- Потребность у людей есть. Мы не только учим тонкостям приготовления блюд. В курсе есть раздел «Бизнес-планирование». Там мы подробно рассказываем, как открыть свое дело. Наши ученики выходят из колледжа, окончив обучение, и открывают бизнес. Один из «студентов» пришел с конкретной целью: хотел открыть общепит в месте, где сибиряки охотятся и ловят рыбу. Еще одна работает в одном из северных регионов. У нас она училась на пекаря. После открыла пекарню. Говорит, ее хлеб и булочки пользуются в местах вечной мерзлоты особой популярностью.

Мурманск

Администратор и куратор профессионального обучения людей старшего возраста Анна ХАННОЛАЙНЕН:

- Курс подразумевает обучение по профессии «Парикмахер» с нуля. Слушатели изучают стрижку, укладку, прически, основы колористики - все навыки, которыми должен обладать практикующий парикмахер. Есть тренировочные манекены, слушатели работают с моделями. Наша основная аудитория - это еще активные молодые женщины, - продолжает Анна Ханнолайнен. - Они не думают о пенсии.

С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Психолог Анна ЛУГОВАЯ:

У этого возраста масса преимуществ!

Перед тем как искать работу, готовьтесь к тому, что вам откажут в 98 случаях из 100. Это - нормально.

- В экономически развитых странах возраст 55 лет считается пиком активности. У нас сложились другие стереотипы. Но, перед тем как разместить где-либо резюме, побудьте наедине с собой и проговорите (лучше перед зеркалом) следующие темы.

У меня есть большое преимущество перед 95% сверстников хотя бы потому, что я решился на смену профессии.

Задайте себе вопросы. Лучше написать их на бумаге или в компьютере вместе с ответами. Что я хочу делать? Много ли я хочу зарабатывать? Что мне важнее - интересная работа или заработок? Важна ли мне карьера? Если да - успею ли я подняться по карьерной лестнице? Что мне мешает? От чего могу отказаться? Поговорите с собой - узнаете много нового.

Во время той же беседы с самим собой присмотритесь к себе внимательно. Вы же себе нравитесь! Вы же вполне еще. Вы же чувствуете себя на 20 лет младше. Поймайте эту эмоцию и включите ее на собеседовании. Кадровики - хорошие психологи и чутко реагируют на неуверенность.

Ни один поход на собеседование не будет лишним: вы приобретете опыт общения с кадровиками и научитесь уверенно отвечать на их вопросы.

Говорите с работодателем спокойно, четко, уверенно. Вы уже знаете, что отвечать, поэтому не старайтесь избегать слов-паразитов - их полное отсутствие настораживает. Что вы теряете? Не надо чересчур детализировать ответы.

Забудьте о советских догмах: непрерывный стаж, всю жизнь в одном коллективе, грамоты… Сегодня на это почти не обращают внимания.

Кадровики - тоже люди. Они с особым интересом отнесутся к вашему резюме, если оно будет написано кратко и живым языком без долгих вступлений. То же касается личного общения с ними: отбросьте казенщину и штампы.

Важно помнить: на собеседовании вы не проситель, а тот, кто предлагает свои услуги, от чего работодатель, по вашему мнению, выиграет.

Главные козыри людей за 50

Они надежны. Берущий их на работу уверен: они не начнут тут же искать новое место. Скорее всего, соискатель намерен оставаться здесь до конца карьеры.

Связи, знакомства. Необязательно профессиональные.

Меньшая зависимость от семьи. Дети выросли. Женщины реже берут больничные по уходу, мужчины пережили все периоды метаний и кризис среднего возраста. То есть быт налажен.

Меньше болеют гриппом и простудой.

Конечно, опыт! И не только профессиональный - жизненный тоже очень важен.

Они счастливее. Если верить исследованиям, среди 60-летних счастливых столько же, сколько среди 18-летних.

Дисциплинируют коллектив одним своим присутствием.

Меньше волнуются и лучше спят - уровень беспокойства резко падает после 50.

Спокойно занимаются работой, от которой отказывается молодежь.

Они выносливее.

Увы, во многих случаях работодатель предпочтет вас потому, что вам можно меньше платить.

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