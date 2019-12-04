Был педагогом - стал виноделом

Боровичи, Новгородская область

Владимир ИВАНОВ, 54 года:

- И что с того, что я начальник автоколонны?! За 36 лет работы в этой сфере отошел от практики, перестал следить за быстро меняющимися механизмами с компьютерной начинкой. Поэтому и пошел осваивать программу «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». У меня в подчинении все водители АТП, но того, как работает техника, не касался. А здесь вспомнил, что такое соревновательный момент - мы с ребятами спорили, кто быстрее разберет и соберет двигатель легковушки. Не с первого раза, но смог победить! Единственная сложность - отпроситься на занятия у супруги. Но ничего, договорился - сидим с внуками по очереди.

Россошь, Воронежская область

Валентина СТОКОЗОВА, 55 лет:

- Всю жизнь занималась дома ремонтом, а тут можно стать специалистом. Сначала было страшновато. Сейчас начало получаться. Например, лихо раствор на стенку бросать научилась. Рассказали про разновидности плитки, про консистенцию раствора... Это не то, как я дома фартук на кухне выкладывала: плитку стеклорезом обычным отпиливала.

Армавир, Краснодарский край

Елена СУЛИМОВА, 53 года:

- В молодости мечтала стать парикмахером, но воплотить мечту не получилось. Решила на пенсии сменить деятельность - надоело сидеть в киоске. Уже смогла подстричь внука и покрасить дочь, а зятя потихоньку прошу инвестировать в мой будущий парикмахерский кабинет. Труднее всего давалась стрижка: при покраске или укладке ты можешь незаметно исправить ошибку, а при работе ножницами - нет, и я этого очень боялась. Но у нас была дружная группа - с удовольствием тренировались друг на друге и стригли студентов техникума.

Анапа, Краснодарский край

Валентин БУЛАТОВ, 59 лет:

- Вторая жизнь началась - всегда мечтал жить в Анапе и заниматься виноделием! А открывал магазины и торговал продуктами в Тамбовской области. У меня два высших образования - коммерческое и педагогическое, но так виртуозно, как здесь, мне еще никто не преподавал. Хочу научиться делать вино. Пока для себя и друзей, а там, глядишь, и магазинчик открою - сил и энергии полно, и сидеть дома совсем не хочется.

Самара

Инна РУЗАНОВА, 51 год:

- Работаю менеджером в компании, торгующей строительными инструментами. Каждый день рутинная работа, а в свободное время - мечта о своем интернет-магазине товаров для красоты. Начала искать в интернете курсы и обнаружила бесплатную государственную программу - красота! Родственники сначала отговаривали: мол, куда тебе учиться на шестом десятке. Но лишних знаний не бывает. Пока приходится трудно - информация для меня новая, но уверена, что справлюсь.

Альметьевск, Татарстан

Венер СУЛТАНОВ, 57 лет:

- Мы с женой пошли учиться на курсы «Веб-дизайн и разработка». Пока дети росли, мы помогали им получать знания, теперь они уехали жить и работать в Самару, а у нас освободились вечера. Приятно, что с преподавателем говорю на одном языке. Сам себе порой завидую, ведь получаю необходимые знания, которые пригодятся мне на работе. Это делает меня конкурентоспособным, удовлетворяет новейшим требованиям экономики.

Пенза

Александр КРАСНОВ, 58 лет:

- Я преподаватель ОБЖ. Почти всю жизнь работал учителем физкультуры. Сейчас фитнес и физкультура в моде, сфера активно развивается, и моим ученикам на занятиях по физподготовке хочется чего-то нового. На экзамене я, преподаватель, нервничал, как ученик. Попалось задание организовать урок по теме «Футбол». Взял себя в руки, настроился - и все сдал!

Саратов

Алевтина ШУМАРИНА, 53 года:

- Работаю заведующей столовой, но на курсах узнала потрясающие вещи. Научили делать бисквитное, песочное тесто, заварной крем, муссы из шоколада, желе с запеченными фруктами, всевозможные конфеты, гляссаж, пирожные дакуаз на ореховой муке… Даже названий таких не знала. Или, например, десерт крем-чиз с маскарпоне. На экзамене мы делали скульптуры на тему русских сказок. Из бисквитного теста, облитого шоколадным муссом, я сделала пенек, а из мастики - Колобка.

Пермь

Римма ФЕДОТОВА, 54 года:

- Долго работаю бухгалтером на продуктовой базе - денежные потоки, кадры, отчетность… Пошла учиться на газоэлектросварщика. Недавно мы приобрели огород - новая профессия может пригодиться. Я творческий человек, люблю вязать, рисовать, а новой на даче смогла бы сварить новое крыльцо! Просто хочу заниматься тем, чем вообще никогда не занималась. Живу без мужа и давно научилась делать мужскую работу. Что смешного? В фильме «Высота» сварщица - одна из героинь, и я попробую! У меня трое внуков, помогаю им финансово. Но не исключено, что могут сказать: «Тебе 55 - до свидания. Молодежи у нас сейчас много». Сколько можно вечерами сидеть у телевизора и смотреть сериалы? Когда закончу обучение - горы сверну!

Великий Новгород

Ольга ЛЕПНЕВА, 53 года:

- Меня давно интересует история родного Великого Новгорода и Новгородской земли. И вот представилась возможность освоить специальность «Организация экскурсионных услуг», причем бесплатно. Преподаватель - опытный экскурсовод. Она приводила примеры работы с разными группами, вместе разрабатывали программы экскурсий. А главное - было много практики!

Мурманск

Наталья МОИСЕЕВА, 51 год:

- Недавно купила машину и хочу не только ездить, но и знать, что внутри. А тут в программе изучение двигателя, подвески, микропроцессорных систем управления...

Архангельск

Наталия СМИРНОВА, 52 года:

- Когда услышала про обучение графическому дизайну и верстке, сразу промелькнула мысль: «Это то, что мне нужно» - давно хотела сделать свои методические материалы красочными и интересными.

Казань

Николай КРАЕВ, 56 лет:

- Работаю в техникуме преподавателем резьбы по дереву. Стать ювелиром - мечта детства. Могу вырезать красивые ставни и изобразить на них целое масштабное полотно, а здесь ювелирная работа. Мне кажется, что Левша у Лескова был ювелиром.

Екатеринбург

Людмила ХАРИСОВА, 51 год:

- Раньше фотографировала для души. Но была мечта провести фотосъемку в настоящей студии. На курсах научилась пользоваться разными функциями фотоаппарата, делать кадры ярче, красивее. Теперь осталось найти, где и на ком практиковаться.

Красноярск

Ольга ТОЛСТИХИНА, 51 год:

- Много лет работала няней, но устала. Привлекло меня хлебопечение. На первом же занятии научилась делать косички из шести жгутов - абсолютное произведение искусства. А как это вкусно! Теорию тоже рассказывают интересно, доступно.

Нижний Новгород

Лариса КОЛОСОВА, 52 года:

- Давно хотела учиться. Но одна растила дочку и не смогла в свое время оторваться от работы. А сейчас появилась такая прекрасная возможность. Пошла учиться на парикмахера. Очень боялась, но дочка настояла. Сейчас буквально бегу на занятия, так мне нравится!

Кемерово

Надежда АВЕРИНА, 54 года:

- На мысль освоить специальность «Лабораторный химический анализ» натолкнул 9-летний внук. Мы постоянно ставили с ним дома опыты. Почему бы и нет? У дочери и зятя маленькая сеть АЗС - точно найдется работа для химика.

Кемерово

Оксана ЛОГВЕНКОВА, 53 года:

- Никогда не знаешь, чего ждать от жизни. Особенно сегодня. Я 18 лет проработала учителем, но решила выучиться на администратора отеля. Сегодня многие владельцы гостиничного бизнеса, особенно если речь идет о семейных пансионатах, санаториях, бюджетных хостелах, задумываются о том, что окружить постояльцев заботой и сделать обстановку домашней скорее под силу администраторам старшего возраста. Мудрость и чуткость, приобретенные с годами деликатность и умение сглаживать острые углы - эти качества для работников отелей бесценны. Поэтому эта профессия в Кемерове востребована.

Тюмень

Валерий МЕДВЕДЕВ, 58 лет:

- До того как стать слушателем курсов по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», я работал в общепите и весил 110 килограммов. Но однажды решил вести активный образ жизни. Да так втянулся, что не только вес сбросил, но и кардинально изменил карьеру. Сразу после обучения я стал консультантом и уже открыл три спортклуба. В планах еще двадцать точек, причем не только в России, но и за рубежом. Всегда, когда берешься за новое, не просто страшно, а очень страшно. Я перешел из сервиса в спорт, да еще и в возрасте. Но избавиться от страха помогла поддержка преподавателей.

Уфа

Ирина ТРЕГУБОВА, 51 год:

- Последние 20 лет работала в сфере торговли, а теперь решила получить специальность флориста. Давно заметила, что умение составлять красивые букеты, грамотно сочетать цвета - полезный навык в наши дни. Флористы требуются на свадьбах, днях рождения - любых банкетах. Надеюсь, на пенсии смогу посвятить себя этой работе и, возможно, открою свой бизнес.

Пермь

Элеана БАРМИНА, 52 года, кандидат медицинских наук:

- У меня отношения с кухней всегда складывались сложно. В детстве занималась музыкой, родители берегли мои руки и не подпускали к плите. Никаких рецептов от бабушки в моей жизни не было. Конечно, училась - хотела быть хорошей хозяйкой и мамой. Но одно дело - дома, и совсем другое - готовить профессионально. Знаете, чем отличается ватрушка от шаньги? На шаньгу начинку просто намазывают, а в ватрушке делают под нее углубление! Такими вопросами-заманушками преподаватели привлекали наше внимание. Даже те, кто раньше работал в сфере питания, узнали много нового.

Красноярск

Алена ТЕМЕРОВА, 55 лет:

- Учусь графическому дизайну. Хочу заниматься администрированием страниц в соцсетях. У меня трое детей, двое внуков и с недавних пор новый имидж: бабушка-студентка на самокате. Точно знаю - чтобы мозг не старел, нужно постоянно что-то узнавать.

Челябинск

Юрий АРЛЯПОВ, 58 лет:

- Работаю в Ядерном центре не один десяток лет. Сейчас - заместитель начальника конструкторского отдела. Кульманы, линейки, карандаши - все в прошлом, поэтому пошел повышать квалификацию. Руководство только за. Ведь высочайший уровень квалификации сотрудников - это одно из условий работы в структуре РФЯЦ. Здесь новейшая техника и оборудование, современные программные и профессиональные средства. Все нужно знать и уметь с этим работать. Моя специализация - «Инженерный дизайн CAD». Окунулся в учебу, забыв про старые карандашные технологии. Теперь уже на вы с нашей отечественной системой автоматизированного проектирования. Учились на этой базе разрабатывать 3D-модели деталей, оформлять чертежи, создавать трехмерные сборки, работали над анимацией механизмов и фотореалистичным изображением… Со мной за компьютерами сидели инженеры-конструкторы. У всех возраст приближается к 60. А что, нужно встряхнуть мозги.

Новосибирск

Наталья ПОПОВА, 50 лет:

- Меня всегда тянуло к творчеству и красоте. Но в наше время не принято было творить, нужна была надежная профессия. Родители настояли, чтобы я стала экономистом. Да и сейчас не все близкие меня поддержали в решении сменить профессию. Мастер по красоте - слишком резонирует с моим устоявшимся образом. Но сейчас делаю то, чего хочет душа. Причем уже во время обучения начала зарабатывать - делаю на дому маникюр.

Тюмень

Людмила ИВАНОВА, 54 года:

- Всю жизнь работала на стройках - наводила кровлю, укладывала шифер. И вот решила: пора почувствовать себя женщиной - и записалась на занятия по флористике. Для работы у нас было все: живые цветы, оборудование, украшения. От меня требовалось только внимание и безграничная фантазия. Сейчас, выходя на улицу, смотрю на цветы по-другому. Если раньше сухостой для меня был просто жухлой травой, то теперь - материал для создания красивых букетов. Из опавших листьев смогу собрать не просто гербарий, а великолепную композицию. Одно плохо: обучиться по этой программе можно только раз. Я бы хотела получить знания по другим компетенциям. Может, кондитера, а может, и маляра.

Екатеринбург

Светлана СУБОТЯЛОВА, 55 лет:

- Больше 15 лет занималась массажем, но сейчас хочу стать специалистом по уходу за лицом и телом. Мне нравится делать людей радостными и здоровыми. Уже научилась делать коррекцию бровей, эпиляцию, красить ресницы. Представляете, в 55 узнала, как правильно пользоваться косметикой!

Томск

Марина КИСЕЛЕВА, 53 года:

- Работаю преподавателем биологии, химии и экологии. Но захотелось освоить компьютер. Программы, по которым училось наше поколение, неприменимы к современному рынку. Создание и оформление веб-сайтов, блогов, интернет-магазинов и прочих сервисов - это свобода, возможность работать удаленно из любой точки планеты. Можно совмещать работу и путешествия. Хороших специалистов не так уж и много, в отличие от заказчиков. К тому же техникум помогает устроиться на работу после обучения.

Подготовили корреспонденты региональной сети «Комсомольской правды».

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