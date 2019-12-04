Карьеру мне, карьеру!

«Ну и чему меня научат на этих курсах? - ворчат они. - Бетон месить да улицы подметать?». Читаем список. В нем - от «Разработки компьютерных игр» до «Инженерии космических систем». Шах и мат вам, скептики!

Компетенции по международным стандартам «Ворлдскиллс» представлены в семи блоках профессий. Мы отобрали для вас самые интересные.

Производство и инженерные технологии

- Добыча нефти и газа

- Изготовление прототипов

- Инженерия космических систем

- Инженерный дизайн CAD

- Интернет вещей

- Интеллектуальные системы учета электроэнергии

- Командная работа на производстве

- Лазерные технологии

- Мехатроника

- Мобильная робототехника

- Монтаж электрооборудования летательных аппаратов

- Производственная сборка изделий авиационной техники

- Сити-фермерство

- Управление жизненным циклом

Транспорт и логистика

- Обслуживание авиационной техники

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

- Сервис на воздушном транспорте

- Управление локомотивом

- Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Информационные и коммуникационные технологии

- Веб-дизайн и разработка

- Кибербезопасность

- Защита от внутренних угроз информационной безопасности

- Программные решения для бизнеса

- Разработка виртуальной и дополненной реальности

- Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений

- Разработка мобильных приложений

- Разработка решений с использованием блокчейн технологий

Строительство и строительные технологии

- Архитектурная обработка камня

- Геодезия

- Ландшафтный дизайн

- Производство мебели

- Реставрация произведений из дерева

Сфера услуг

- Администрирование отеля

- Ветеринария

- Виноделие

- Выпечка осетинских пирогов

- Дизайн модной одежды и аксессуаров

- Кондитерское дело

- Медицинская оптика

- Организация экскурсионных услуг

- Парикмахерское искусство

- Поварское дело

- Правоохранительная деятельность (полицейский)

- Предпринимательство

- Реклама

- Ресторанный сервис

- Туризм

- Хлебопечение

- Эстетическая косметология

Творчество и дизайн

- 3D-моделирование для компьютерных игр

- Видеопроизводство

- Визуальный мерчендайзинг

- Графический дизайн

- Дизайн интерьера

- Звукорежиссура

- Огранка алмазов

- Огранка ювелирных вставок

- Промышленный дизайн

- Технологии моды

- Флористика

- Фотография

- Ювелирное дело

Образование

- Физическая культура, спорт и фитнес

- Преподавание музыки в школе

ТОП-10

По количеству обученных лидируют:

1 Москва

2 Республика Татарстан

3 Самарская область

4 Московская область

5 Красноярский край

6 Республика Мордовия

7 Республика Саха (Якутия)

8 Краснодарский край

9 Кемеровская область

10 Свердловская область

Да - бесплатно, программа - государственная, стандарты - международные

16 важных вопросов о проекте

Я подхожу по возрасту?

В 2019 году к предпенсионному возрасту относятся:

- женщины 1964 - 1968 годов рождения,

0 мужчины 1959 - 1963 годов рождения,

- все граждане, имеющие право на досрочный выход на пенсию - не ранее пяти лет до наступления пенсионного возраста. По решению правительства РФ с января 2020 г. программа станет доступной для любого гражданина старше 50 лет.

Вы помогаете в трудоустройстве?

Мы не помогаем в трудоустройстве по завершении обучения. Но многие образовательные учреждения по своей инициативе договариваются с потенциальными работодателями.

Можно ли пройти обучение несколько раз?

Обучение по данной программе бесплатное, его можно пройти только один раз.

Сколько стоит обучение?

Обучение для предпенсионеров бесплатное.

Как я могу узнать подробности о программе?

Узнать о программе обучения можно, зайдя на сайт 50plus.worldskills.ru. О том, как зарегистрироваться на нашем сайте, читайте на странице 7 этой вкладки.

Когда начнется обучение?

По мере формирования группы. Администратор центра обучения согласует с вами дату начала занятий и удобный для вас график занятий.

Можно ли обучаться с отрывом от производства?

Да. В этом случае вам необходимо самостоятельно урегулировать этот вопрос с работодателем.

Какой документ я получу после обучения?

По итогам обучения, кроме традиционного документа о квалификации, выдается скиллс-паспорт (паспорт компетенций), подтверждающий обучение по стандартам «Ворлдскиллс». Это международный документ. Он хорошо известен и нашим работодателям.

Могу ли я посмотреть список компетенций?

Полный список компетенций доступен на сайте 50plus.worldskills.ru. Кроме того, в еженедельном выпуске «Комсомольской правды», который выйдет 12 декабря, мы подробно расскажем о компетенциях, которые можно освоить в рамках программы.

Будет ли расширен перечень компетенций и центров обучения?

Их число постоянно растет.

Я преподаватель колледжа предпенсионного возраста. Могу ли я пройти обучение у себя на работе?

Для преподавателей (мастеров производственного обучения) колледжей и техникумов действует отдельная программа повышения квалификации. Подробности здесь: worldskillsacademy.ru/#/programs.

Можно ли учиться не в том городе, где я проживаю?

Да, если вам это удобно.

Какую роль в программе играет государство?

Программа является частью Национального проекта «Демография» и полностью финансируется из средств федерального бюджета.

Как долго продлится программа? Успею ли я в нее попасть?

Программа продлится до 2024 года включительно.

В каких регионах страны есть центры обучения и переподготовки?

Почти во всех. Всего по стране действует более 600 образовательных точек.

Где получить справку, подтверждающую статус предпенсионера?

Справку можно получить на сайте Пенсионного фонда или в любом отделении Пенсионного фонда. Однако с января 2020 г. справка предпенсионера больше не потребуется - учиться сможет любой человек старше 50 лет.

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