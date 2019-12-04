Карьеру мне, карьеру!
«Ну и чему меня научат на этих курсах? - ворчат они. - Бетон месить да улицы подметать?». Читаем список. В нем - от «Разработки компьютерных игр» до «Инженерии космических систем». Шах и мат вам, скептики!
Компетенции по международным стандартам «Ворлдскиллс» представлены в семи блоках профессий. Мы отобрали для вас самые интересные.
Производство и инженерные технологии
- Добыча нефти и газа
- Изготовление прототипов
- Инженерия космических систем
- Инженерный дизайн CAD
- Интернет вещей
- Интеллектуальные системы учета электроэнергии
- Командная работа на производстве
- Лазерные технологии
- Мехатроника
- Мобильная робототехника
- Монтаж электрооборудования летательных аппаратов
- Производственная сборка изделий авиационной техники
- Сити-фермерство
- Управление жизненным циклом
Транспорт и логистика
- Обслуживание авиационной техники
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
- Сервис на воздушном транспорте
- Управление локомотивом
- Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Информационные и коммуникационные технологии
- Веб-дизайн и разработка
- Кибербезопасность
- Защита от внутренних угроз информационной безопасности
- Программные решения для бизнеса
- Разработка виртуальной и дополненной реальности
- Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений
- Разработка мобильных приложений
- Разработка решений с использованием блокчейн технологий
Строительство и строительные технологии
- Архитектурная обработка камня
- Геодезия
- Ландшафтный дизайн
- Производство мебели
- Реставрация произведений из дерева
Сфера услуг
- Администрирование отеля
- Ветеринария
- Виноделие
- Выпечка осетинских пирогов
- Дизайн модной одежды и аксессуаров
- Кондитерское дело
- Медицинская оптика
- Организация экскурсионных услуг
- Парикмахерское искусство
- Поварское дело
- Правоохранительная деятельность (полицейский)
- Предпринимательство
- Реклама
- Ресторанный сервис
- Туризм
- Хлебопечение
- Эстетическая косметология
Творчество и дизайн
- 3D-моделирование для компьютерных игр
- Видеопроизводство
- Визуальный мерчендайзинг
- Графический дизайн
- Дизайн интерьера
- Звукорежиссура
- Огранка алмазов
- Огранка ювелирных вставок
- Промышленный дизайн
- Технологии моды
- Флористика
- Фотография
- Ювелирное дело
Образование
- Физическая культура, спорт и фитнес
- Преподавание музыки в школе
ТОП-10
По количеству обученных лидируют:
1 Москва
2 Республика Татарстан
3 Самарская область
4 Московская область
5 Красноярский край
6 Республика Мордовия
7 Республика Саха (Якутия)
8 Краснодарский край
9 Кемеровская область
10 Свердловская область
Да - бесплатно, программа - государственная, стандарты - международные
16 важных вопросов о проекте
Я подхожу по возрасту?
В 2019 году к предпенсионному возрасту относятся:
- женщины 1964 - 1968 годов рождения,
0 мужчины 1959 - 1963 годов рождения,
- все граждане, имеющие право на досрочный выход на пенсию - не ранее пяти лет до наступления пенсионного возраста. По решению правительства РФ с января 2020 г. программа станет доступной для любого гражданина старше 50 лет.
Вы помогаете в трудоустройстве?
Мы не помогаем в трудоустройстве по завершении обучения. Но многие образовательные учреждения по своей инициативе договариваются с потенциальными работодателями.
Можно ли пройти обучение несколько раз?
Обучение по данной программе бесплатное, его можно пройти только один раз.
Сколько стоит обучение?
Обучение для предпенсионеров бесплатное.
Как я могу узнать подробности о программе?
Узнать о программе обучения можно, зайдя на сайт 50plus.worldskills.ru. О том, как зарегистрироваться на нашем сайте, читайте на странице 7 этой вкладки.
Когда начнется обучение?
По мере формирования группы. Администратор центра обучения согласует с вами дату начала занятий и удобный для вас график занятий.
Можно ли обучаться с отрывом от производства?
Да. В этом случае вам необходимо самостоятельно урегулировать этот вопрос с работодателем.
Какой документ я получу после обучения?
По итогам обучения, кроме традиционного документа о квалификации, выдается скиллс-паспорт (паспорт компетенций), подтверждающий обучение по стандартам «Ворлдскиллс». Это международный документ. Он хорошо известен и нашим работодателям.
Могу ли я посмотреть список компетенций?
Полный список компетенций доступен на сайте 50plus.worldskills.ru. Кроме того, в еженедельном выпуске «Комсомольской правды», который выйдет 12 декабря, мы подробно расскажем о компетенциях, которые можно освоить в рамках программы.
Будет ли расширен перечень компетенций и центров обучения?
Их число постоянно растет.
Я преподаватель колледжа предпенсионного возраста. Могу ли я пройти обучение у себя на работе?
Для преподавателей (мастеров производственного обучения) колледжей и техникумов действует отдельная программа повышения квалификации. Подробности здесь: worldskillsacademy.ru/#/programs.
Можно ли учиться не в том городе, где я проживаю?
Да, если вам это удобно.
Какую роль в программе играет государство?
Программа является частью Национального проекта «Демография» и полностью финансируется из средств федерального бюджета.
Как долго продлится программа? Успею ли я в нее попасть?
Программа продлится до 2024 года включительно.
В каких регионах страны есть центры обучения и переподготовки?
Почти во всех. Всего по стране действует более 600 образовательных точек.
Где получить справку, подтверждающую статус предпенсионера?
Справку можно получить на сайте Пенсионного фонда или в любом отделении Пенсионного фонда. Однако с января 2020 г. справка предпенсионера больше не потребуется - учиться сможет любой человек старше 50 лет.
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