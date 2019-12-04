Главное - решиться и начать учиться!

Справедливость восстановлена

- Светлана Брониславовна, какая задача у проекта «Ворлдскиллс 50 плюс»?

- Думаю, этим проектом мы восстановили определенную справедливость. Поскольку с 2012 года - с момента появления движения «Ворлдскиллс» в России - обучение по его стандартам было доступно только молодым профессионалам, студентам колледжей, школьникам. Хотя во многих странах мира люди проходят подготовку по этим стандартам независимо от возраста.

В этом году мы дали такую возможность тем, кому до выхода на пенсию осталось пять лет.

- Что такое обучение по стандартам «Ворлдскиллс»?

- Начну с того, что в движении «Ворлдскиллс» участвуют 80 стран. И его стандарты - это фактически договоренность всех стран о том, как учить по каждой конкретной профессии. То есть стандарты, которые востребованы и по которым работают люди в 80 странах мира.

Это сразу задает высокие требования к содержанию обучения. Второй очень важный момент в стандартах «Ворлдскиллс» - самое современное оборудование, технологии и материалы. В этом может быть уверен каждый, кто придет на обучение.

И третий момент: обучение по стандартам «Ворлдскиллс» - это много-много практики. То есть его суть не в том, чтобы узнать, как это устроено, а в том, чтобы научиться это делать.

Поэтому мы закупаем большое количество расходных материалов в расчете на каждого студента, чтобы каждый мог попробовать и, честно скажу, испортить какое-то количество материалов, прежде чем научиться делать хорошо.

И руками, и головой

- А чему они могут научиться?

- На сегодняшний день мы предлагаем обучение по 127 компетенциям, которые разделены на семь направлений. Самое большое - «Промышленные инженерные технологии». В нем представлено много образовательных программ, связанных с оборудованием, с инженерными работами. В направлении «Сфера услуг» можно обучаться кондитерскому, поварскому делу, медицинскому социальному уходу, прикладной эстетике, косметологии. В направлении «Творчество и дизайн» собраны самые разные профессии. Такие, например, как ремесленная керамика - это компетенции, где преобладает ручной труд. А графический дизайн, например, - из области информационных технологий.

Направление «Транспорт» - это ремонт автомобилей, обслуживание авиационной техники и так далее. Направление «Строительство» объединяет широкий спектр компетенций: от декоративных и малярных до бетонных работ. В направлении «Образовательные компетенции» готовят дошкольных воспитателей, педагогов начальных классов, учителей музыки.

В разных направлениях есть образовательные программы, которые требуют определенной подготовки и интереса к этой профессии.

- Насколько интересна программа тем, кому за 50?

- Каждый день на сайте 50plus.worldskills.ru регистрируются около 500 человек, и сейчас их уже больше 28 тысяч. Кроме того, еще есть желающие, которые пока только планируют записаться. Если в этом году участвовать могли те, кому до пенсии осталось 5 лет, то с 2020 года возрастная планка снижена до 50.

Существует стереотип, что людям в возрасте неинтересно учиться, они и так все знают. А это глубокая ошибка.

География охвата проекта растет

- Если желающих окажется больше, чем мест? Будете отбирать и отсеивать?

- Надеюсь, что мы не будем никого отсеивать, поскольку программа будет действовать до 2024 года, поэтому все, кому хочется учиться, такую возможность получат.

А принцип отбора простой: кто раньше зарегистрировался - тот и первый на очереди. Никаких предпочтений и особых условий нет.

Поскольку количество потенциальных участников расширяется, теперь для нас главный вопрос - как обеспечить возможности обучения всех желающих. Сейчас программы образования у нас есть в 70 регионах, в 15 пока нет. Очень надеюсь, что с января следующего года обучение будет доступно в каждом регионе и у людей была возможность выбора из нескольких профессий или хотя бы из нескольких направлений.

- Допустим, человек записался, пришел заниматься, но понял, что это - не его. Что делать?

- Такое бывает. Но мы всегда говорим - придите на пробное занятие, посмотрите. Если не понравится, лучше сразу выберите другую программу.

- Какие цели ставят люди, приходя учиться?

- В основном они в рамках своей профессии хотят повысить навыки, чтобы быть современными. Ведь технологии меняются - надо узнавать что-то новое, чтобы продолжать работать в соответствии с требованиями времени.

Учился у нас автослесарь из Боровичей Новгородской области. Он десятки лет занимается ремонтом автомобилей, руками все чувствует и на слух диагностику может провести. Мастер золотые руки, но с компьютером не дружил. После программы обучения он теперь профессионально проводит компьютерную диагностику автомобиля.

Есть категории людей, которые получают профессию с нуля. С ней они связывают определенные перспективы трудоустройства.

И третья категория людей - те, кто реализует свою давнюю мечту или хобби. Не факт, что он этим будет заниматься профессионально, но в любом случае углубляет свои знания и навыки в той области, которую он знал на уровне любителя.

Меняться никогда не поздно

- А как побороть стереотип, что работодатели предпочитают тех, кто гораздо моложе?

- Поэтому мы и договариваемся с регионами и работодателями о том, что мы не просто предлагаем программы обучения, а предлагаем программы обучения с возможностью последующего трудоустройства тех, кто заинтересован в смене работы.

В этом смысле мне нравится пример Томской области, где есть уникальная компетенция «Переработка дикорастущих растений». Звучит очень красиво, а за ней стоит целая отрасль, наукоемкая, с очень сложными технологиями. И это просто огромный рынок вакансий. Соответственно, когда мы рассказываем о такой возможности, люди понимают, что они могут туда пойти не просто, чтобы освоить эту компетенцию, а чтобы дальше работать в растущем бизнесе, в новых направлениях. Поэтому нам важно, чтобы была обеспечена еще такая возможность, как профориентация для взрослых.

- Где проходит обучение?

- Мы за семь лет создали образовательную инфраструктуру. Это колледжи, частные и корпоративные образовательные центры, вузы. Все они участвуют в движении «Ворлдскиллс» и сформировали хорошую материальную и педагогическую базу. Мы стремимся, чтобы в каждом городе были доступны программы разного типа, чтобы любой желающий мог найти себе программу, которая ему интересна и мог прийти в соответствующий центр обучения, где будет оборудование, где будут эксперты.

- Люди меняются после обучения?

- Один результат мы точно видим. До начала обучения наши слушатели очень переживают: получится ли, смогу ли снова учиться? Но по мере обучения уровень тревожности у них снижается, появляется уверенность. И повышается уровень самооценки, что тоже важно.

Главное - решиться и начать учиться. А дальше будет проще, интереснее. В этом смысле нам очень важно, чтобы сама идея непрерывного образования стала общепринятой. Да, мы говорим, что надо всю жизнь учиться, а когда дело доходит до реализации - как-то неуютно становится. Потому что работа, семья, заботы… Думаю, надо в каком-то смысле себя перебороть сегодня, чтобы завтра понять, насколько правильным было это решение.

(Радио «КП»).

КОНКРЕТНО

Как стать участником программы

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