Роберт Уразов: Не бойтесь учиться и ошибаться

- Обучение и переквалификация тех, кому за 50, - эксперимент для России. Никогда еще наша страна по-крупному не инвестировала в переподготовку взрослого населения. Мы жили индустриальной логикой: обучился - и всю жизнь идешь по своей профессии. Сложились стереотипы - мол, в определенном возрасте профессиональное развитие должно остановиться или идти на спад. Такого мнения придерживаются и работодатели. Группа 50 - 65 лет у нас пропала из массового сознания, их как будто нет. Если посмотреть фильмы, пожилые, как правило, на вторых ролях. Вот неизведанный пласт для мастеров культуры.

- А еще у нас укоренился страх снова учиться. На одном из занятий женщина разрыдалась - боялась, что у нее ничего не получится. Этот страх ошибок сидит в нас очень глубоко.

- Еще один момент - отсутствие у людей зрелого возраста понимания перспектив. Им сложно даже получить приглашение на собеседование. Их не замечают. Человек решил сменить профессию, готов работать, учиться, но у него есть страх, что его никто не возьмет. Мы очень много времени тратим на встречи с работодателями. Говорим им, что люди старой школы привыкли работать дисциплинированно, ответственно. У них есть конкурентные преимущества, которыми надо пользоваться. Нам еще долго предстоит объяснять, что профессионализм от возраста не зависит, - во многих сферах деятельности люди с большим опытом бывают конкурентоспособнее молодых и голодных до побед.

- Надо добиться понимания того факта, что учиться надо всю жизнь. У нас около 500 топовых международных программ: от более-менее простых профессий - поваров, кондитеров до специальностей в сфере IТ. Программы, разработанные на основе мировых стандартов, помогут людям ценным опытом упрочить позиции на предприятии, получить преимущества на рынке труда или даже перезагрузить личную карьеру. Недавно прошел чемпионат «Навыки мудрых». Он показал: «50+» владеют всеми навыками, предъявляемыми работодателем и рынком труда. Они совершенствуются, способны конкурировать и делиться опытом.

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