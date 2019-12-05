Быть самозанятым со Сбербанком – просто

Оформить новый статус можно через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», а после процедуры – воспользоваться новым бесплатным сервисом “Своё дело”, который поможет не тратить время на “бумажки”, а сконцентрироваться на работе

КТО ТАКИЕ САМОЗАНЯТЫЕ

С 2019 года в России начал действовать налог на профессиональный доход, более известный как налог на самозанятых. Кто же это такие? По сути, это все, кто работают на себя (производят товары или оказывают услуги) и не нанимают сотрудников. При этом доход самозанятых не может превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Поясним на примерах. Те, кто сдают своё жилье — это самозанятые? Конечно. А репетиторы? И они. Няни, сиделки, сантехники, частные инструкторы по вождению автомобиля, грузоперевозчики, парикмахеры и дизайнеры, и т.д. и т.п. — все они могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

По закону этот статус можно совмещать с работой по трудовому договору. Например, после пятидневки в офисе, в свободное время, можно фотографировать на заказ. В этой ситуации НДФЛ в размере 13% платит работодатель, а налогом на профессиональный доход будут облагаться только гонорары за фотосъемку.

Ограничения на то, чтобы стать самозанятыми, накладываются на государственных и муниципальных служащих. Да и то не полностью: в качестве самозанятых они имеют право сдавать жилье. Но есть и другие запреты, касающиеся всех желающих зарегистрироваться в новом статусе. Например, нельзя заниматься перепродажей товаров или работать с подакцизными товарами, а также сдавать в аренду коммерческую недвижимость и т.д.

КАКИЕ НАЛОГИ НАДО ПЛАТИТЬ

Налог на самозанятых составляет 4% от дохода, если оказываешь услуги физическим лицам и 6%, если ваш клиент — лицо юридическое или индивидуальный предприниматель. Поясним на примере. Допустим, вы сдаете квартиру за 25 тысяч рублей в месяц. Если ваш арендатор — обычный гражданин, налог составит 1000 рублей в месяц (25000 х 0,04). А если вы за те же деньги сдаете помещение организации — под проживание командированных сотрудников, например, - придётся платить 1500 рублей в месяц (25000 х 0,06).

Всем самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб. Как это работает? Если вы получаете доходы от работы с физическими лицами, ставка снижается на один процентный пункт, если с юридическими или ИП – на два. Разница между налогом, который вы должны заплатить и будете платить по факту, покрывается из суммы налогового вычета. Как только эти деньги закончатся, самозанятый начнёт делать отчисления по обычным ставкам – 4% и 6% соответственно.

Налоговая льгота предоставляется один раз. Если вы прекратите свою деятельность в качестве самозанятого, а потом снова возобновите, воспользоваться вычетом ещё раз не получится. Однако если вы “израсходовали” не всю сумму, а, например, только половину, при возобновлении деятельности 5 тысяч рублей вычета останутся.

Налог нужно платить только в том случае, если вы получаете доходы. Например, если вы решили сдавать квартиру только полгода, после этого срока никаких отчислений делать не придётся.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО БЫТЬ САМОЗАНЯТЫМ

Главное преимущество статуса самозанятого – возможность работать и получать доход легально, а значит – открыто рекламировать свои услуги.

Для тех, кто и так работает официально, выгода тоже очевидна. Новая налоговая ставка – самая низкая из всех действующих в России. Например, если репетитор для работы зарегистрировался в качестве ИП, и выбрал упрощённую систему налогообложения он платит 6%, плюс обязательные страховые отчисления. В статусе самозанятого, отчисления составят 4%, а с учётом налоговой льготы – всего 3%. Некоторые не регистрируются как ИП, но указывают доходы от аренды квартиры в ежегодной налоговой декларации. В этом случае они платят НДФЛ в размере 13%.

Выгода и в том, что предприниматель, работающий легально, вызывает у клиента больше доверия. Он может предоставить гарантию на свою работу, оформить чек.

И, наконец, еще один немаловажный момент. Зарегистрировавшись в качестве самозанятого, человек получает официальное подтверждение своего дохода — это может пригодиться для подачи заявления на визу, или, в будущем, оформления ипотеки или другого кредита в Сбербанке.

ЭТО ДЕЙСТВУЕТ ПО ВСЕЙ РОССИИ?

Пока еще нет. Сейчас эксперимент с налогом на самозанятых проходит в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Здесь стоит внести ясность. Важно, где самозанятый ведёт свою деятельность. Его постоянное место проживания и прописка значения не имеют. Так что, если вы живёте в Якутии и сдаёте московскую квартиру, спокойно можете зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Эксперимент с новым налоговым режимом уже признан удачным: самозанятыми стали уже более 150 тысяч человек. С 2020 года этот режим может распространиться на всю страну.

А ВДРУГ НАЛОГ УВЕЛИЧАТ?

Многие фрилансеры не решаются регистрироваться, опасаясь резкого роста налогов. Не стоит: в первой же статье закона говорится о том, что ставки не будут увеличиваться до конца 2028 года.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Зарегистрироваться в качестве самозанятого очень просто. Это можно сделать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» в своем телефоне всего за несколько минут. Найдите вкладку «Платежи» (внизу экрана), в разделе «Госуслуги» выберите сервис «Свое дело». Затем нужно завести карту, на которую будут поступать платежи от предпринимательской деятельности. Для этих целей не подойдёт кредитная, зарплатная карта, а также карта, к которой “привязан” номер телефона.

В этом вопросе лучше сразу разделить денежные потоки, поступающие на карту от клиентов и из других источников. Заведите для работы в качестве самозанятого отдельную карту. Или оформите бесплатную цифровую карту — она оформляется в Сбербанк Онлайн за нескольких минут. Ей, кстати, можно и расплачиваться за товары и услуги.

Затем заполните несколько пунктов анкеты – в частности, регион, в котором работаете, и вид деятельности. Ваша заявка на регистрацию будет направлена в налоговую службу. Самому никуда ходить не надо: ни в налоговую, ни в отделение банка.

Подробнее посмотреть, как зарегистрироваться в Сбербанке, можно по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/svoedelo, там же есть ответы на часто задаваемые вопросы.

КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ НАЛОГ И КАК ВЕСТИ БУХГАЛТЕРИЮ

Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности — дело непростое. Некоторым предпринимателям приходится даже тратиться на услуги профессионалов. Самозанятые же освобождены от изнурительных заполнений форм и деклараций.

Налог рассчитывается ежемесячно, делает это налоговая служба. Он удерживается только исходя из фактически полученных доходов — если вы ничего не заработали или решили сделать перерыв в своей деятельности, налог взиматься не будет.

Рассчитывается он на основании электронных чеков – это единственная форма отчетности (как это действует, расскажем ниже). Важный момент: Сбербанк не взимает никакой комиссии за регистрацию и работу с чеками.

ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ «СВОЁ ДЕЛО»?

После регистрации в сервисе «Своё дело», самозанятым предоставляется целый пакет услуг. После получения смс-сообщения с подтверждением статуса, вы получите доступ к бесплатным инструментам:

Цифровая карта. Её можно выпустить при регистрации в качестве самозанятого в мобильном приложении “Сбербанк Онлайн”. С помощью этой карты легко отделить доходы, полученные от ваших клиентов, от всех других поступлений. Так что вы всегда будете уверены в том, что ваш налог рассчитан корректно - только по сформированным чекам, полученным за товары и услуги. Вы сможете ей рассчитаться в интернете или совершать платежи смартфоном. Если вы решили завершить своё дело, карту можно будет закрыть онлайн или использовать для других целей.

Формирование онлайн-чеков. Наличие чека существенно повышает доверие к исполнителю. Документ формируется автоматически, если вы принимаете оплату как от физических лиц на выбранную при регистрации карту. При получении оплаты наличными, от юридических лиц или ИП можно сформировать чек в мобильном приложении “Сбербанк Онлайн” в несколько кликов. Чек можно направить клиенту по электронной почте, в мессенджере или распечатать. Документ можно отозвать, если он был сформирован по ошибке, клиент вернул товар или отменил предоплаченную услугу.

Пакет «Свое дело» предусмотрел и ряд функций, облегчающих работу самозанятого. Например, онлайн-календарь для записи клиентов. Допустим, вы косметолог или тренер. Тут такой помощник просто незаменим. Клиенты видят ваш график, и могут записаться онлайн в удобное для всех время. А вы своевременно узнаете о новой записи благодаря уведомлениям на электронную почту.

Конструктор сайтов. Его суть понятна из названия. Вы сможете создать свой сайт и прорекламировать собственные товары и услуги в интернете — это поможет привлечь новых клиентов и повысить доходы. Бесплатный конструктор включает шаблоны, подсказки и все необходимые инструменты для создания сайта, поэтому не придётся тратить деньги на сторонних специалистов. Кстати, сайт можно дополнить онлайн-календарём — это сделает его более удобным для вас и ваших клиентов.

Для пользователей “Своего дела” открывается бесплатный доступ к обучающей платформе «Деловая среда». Это незаменимый помощник для начинающих предпринимателей. Здесь можно найти онлайн-курсы, полезные статьи и видеоролики, различные лайфхаки от реальных предпринимателей и других экспертов. Это позволит узнать много нового и вести свою деятельность более эффективно.

«Личный юрист». Вам будут доступны три бесплатных консультации по любым вопросам: бытовым, частным и деловым. Обратиться к специалисту можно через личный кабинет, юрист сможет проконсультировать вас по телефону. Время консультации не ограничено, а кроме того, ведется и аудиозапись беседы. Ее можно будет прослушать в личном кабинете сервиса «Личный юрист». Предложение действует в течение 3 месяцев с момента регистрации в сервисе «Личный юрист».

И наконец, седьмой сервис — это автоплатеж налога, который вскоре будет доступен всем самозанятым. После подключения вам не придётся тратить время на поиск суммы начисленного налога в личном кабинете и его оплату. Вы легко сможете проконтролировать списание средств с вашей карты: за сутки вы получите SMS-сообщение с информацией о сумме списания, датой исполнения и кодом отказа. Если понадобится отменить платеж — просто отправьте до конца дня сообщение с кодом отказа на номер 900.

Эти бесплатные полезные сервисы доступны не только самозанятым, зарегистрированным в Сбербанке, но и тем, кто сделал это через ФНС. Узнать подробнее как их можно получить можно в специальном разделе на сайте https://www.sberbank.ru/ru/svoedelo.