У папы Фриске сдали нервы после скандальных откровений Шепелева

Владимир Фриске эмоционально отреагировал на скандальное интервью Дмитрия Шепелева для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". По словам отца Жанны Фриске, он несколько лет мечтает встретиться с внуком, но телеведущий буквально прячет от него Платона. Кроме того, мужчина раскрыл правду о своих отношениях со старшей дочерью.

Владимир Фриске возмущен до глубины души. Он уверяет, чтобы был близок с дочерью и она его не избегала, а Дмитрий Шепелев все наврал. "Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете", - цитирует мужчину Teleprogramma.pro. При этом Фриске отметил, что когда Жанна жила у них, Дмитрий появлялся в их доме лишь изредка.

Опроверг мужчина и слова Шепелева о том, что он и его супруга сами игнорируют встречи с внуком. "Мы видели внука всего несколько раз. Каждая встреча сопровождалась каким-то скандалом. А потом Шепелев просто перестал брать трубки. Поэтому пусть не обманывает", - цитирует его "СтарХит".

Фриске рассказал, что, несмотря на решение суда, телеведущий под разными предлогами не дает ему общаться с внуком: "То говорит, что Платон больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать в деревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве. Знать не хочу Шепелева. Он подлый человек", - заключил Владимир Фриске.

Отметим, что Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Ксении Собчак о конфликте с родственниками Жанны Фриске. Телеведущий отметил, что на первом месте для него спокойствие наследника: "С моей стороны было требование - не выкладывать фотографии с ребенком, не таскать его по телепередачам". Однако, по его словам, как только Жанны не стало, ее родня стала публиковать снимки Платона.

После смерти певицы к нему заявлялся Владимир Фриске, вооруженный пистолетом. А однажды, вернувшись с прогулки с сыном домой, Дмитрий обнаружил возле квартиры незнакомцев. "На моих глазах и глазах моего ребенка моему охраннику, который закрыл нас своим телом, они ломают руку", - дрожащим от волнения голосом поведал телеведущий.